Abschiebungen nach Afghanistan: Regierung verteidigt Gespräche mit Taliban
Innenminister Dobrindt will mehr Abschiebungen durchsetzen. Dafür sollen seine Mitarbeiter in Kabul mit Vertretern des afghanischen Regimes verhandeln.
Es handele sich um „technische Kontakte“, betonte Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer. Diese seien „in keinster Weise“ damit gleichzusetzen, „die De-facto-Regierung in Afghanistan als politisch rechtmäßige Regierung anzuerkennen. Das tun wir nicht“, sagte Meyer. „Technisch“ heißt hier, dass die Gespräche unterhalb der politischen Ebene geführt werden, also von Mitarbeitern aus den Ministerien.
Dobrindt hatte am Sonntag angekündigt, dass Vertreter seines Ministeriums künftig auch direkt mit Vertretern des Taliban-Regimes über Abschiebungen nach Afghanistan verhandeln würden und dass diese Gespräche auch in der afghanischen Hauptstadt Kabul stattfinden sollen. „Wir wollen reguläre und regelmäßige Rückführungen nach Afghanistan ermöglichen“, sagte der Innenminister. „Dazu gibt es Gespräche auf technischer Ebene mit afghanischen Vertretern.“ Man wolle nicht nur mit Charterflügen abschieben, sondern auch über Linienflüge Abschiebungen ermöglichen.
Die Bundesregierung unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu den Taliban, die seit August 2021 in Afghanistan wieder an der Macht sind. Zuletzt wurden mithilfe von Katar zwei Sammelabschiebungen organisiert, die erste noch zu Regierungszeit der Ampel, der zweite unter Schwarz-Rot. Im August 2024 wurden 28 verurteilte Straftäter nach Kabul abgeschoben, im Juli 2025 waren es 81. Etwa 11.000 ausreisepflichtige Afghaninnen und Afghanen gibt es nach Angaben des Innenministeriums in Deutschland. Laut Koalitionsvertrag soll, „beginnend mit Straftätern und Gefährdern“, nach Afghanistan abgeschoben werden.
Die Unterstützung Katars sei keine dauerhafte Lösung, sagte Dobrindt. „Wir wollen selber Abschiebungen ermöglichen, deswegen gibt es technische Kontakte mit Kollegen aus dem Innenministerium.“
Etwas anders sieht das Verfahren offenbar Außenminister Johann Wadephul (CDU). „Wir führen Gespräche in Doha, also in Katar. Und anderswo zum jetzigen Zeitpunkt nicht, das halte ich auch nicht für erforderlich“, sagte Wadephul im ZDF. Ein Sprecher seines Ministeriums räumte am Montag aber ein, dass Mitarbeiter des deutschen Verbindungsbüros in Doha bereits einzelne Dienstreisen nach Kabul unternommen hätten.
Scharfe Kritik von Opposition und Pro Asyl
Kritischer äußerte sich der außenpolitische Sprecher der SPD, Adis Ahmetović. Dobrindt agiere „auf Messers Schneide“, sagte er auf Anfrage der taz. Zwar gelte der Koalitionsvertrag, die Taliban in Afghanistan aber seien eine international eingestufte Terrororganisation. „Direkte Gespräche mit einer Terrororganisation sind keine Kleinigkeit. Auch wenn es sich bislang um technische Gespräche handelt, gab und gibt es gute Gründe, diese über Dritte durchzuführen“, so Ahmetović. Auf keinen Fall dürfe es zu einer außenpolitischen Legitimation der Taliban kommen.
Schärfer war die Kritik von Teilen der Opposition und Pro Asyl. „Bundesinnenminister Dobrindt untergräbt mit seiner Abschiebungsobsession die internationale Ächtung der Taliban, die aufgrund ihrer Menschenrechtsverbrechen und der Entrechtung von Frauen geboten ist“, so Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl. Die Bundesregierung werte Schritt für Schritt die Taliban auf, kritisierte auch Carla Bünger, innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. „Dazu gehört die Akkreditierung von durch das Taliban-Regime entsandten Konsularbeamten ebenso wie die angekündigten Verhandlungen mit Taliban-Vertretern in Kabul.“
Luise Amtsberg von den Grünen teilte der taz auf Anfrage mit: „Dass der Bundesinnenminister nun mit dem afghanischen Terrorregime verhandeln will, um Abschiebungen möglich zu machen, ist innenpolitisch kurzsichtig und außenpolitisch gefährlich. Diese Art von Diplomatie mit den Taliban legitimiert Terror und Unterdrückung und verrät jene, die sich mit uns für ein demokratisches Afghanistan eingesetzt haben.“
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Aktivistin über Autos in der Stadt
„Wir müssen Verbote aussprechen“
Soziologin über AfD
„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“
Die IG Metall und das Verbrenner-Aus
Gewerkschaft gegen Klimaziele
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
Kein Protest gegen Schwarz-Rot
Attentat auf Charlie Kirk
Ein Spektakel der Gewalt
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
Alles guckt nach Gelsenkirchen