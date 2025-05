Die Recherchen

Im November hatte Gereon Asmuth in einer sechsteiligen Serie über seinen Vormieter Max Anschel und seine Familie geschrieben. Alle Texte und der dazugehörigen Podcast finden sich unter taz.de/MaxAnschel.

Die Lesung

Im Rahmen des Projektes „Denk Mal Am Ort“, in dem lokale Initiativen an Originalplätzen an die NS-Verbrechen und ihre Opfer erinnern, wird Gereon Asmuth und auch aus seinen Texten lesen. Die Veranstaltung in der Elisabethkirchstraße 5 geht am Samstag, 10. Mai 2025, von 10.30 Uhr bis 13 Uhr.

„Denk Mal Am Ort“ war 2016 gestartet worden. Hierbei erzählen lokale Ak­ti­vis­t:in­nen an Originalschauplätzen von den Menschen, die einst dort gelebt haben. In diesem Jahr gibt es Veranstaltungen in sechs Städten. Am 10. und 11. Mai in Berlin, am 17. und 18. Mai in Hamburg, sowie in Reuterstadt Stavenhagen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.