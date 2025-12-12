afp | Das Reiseunternehmen Flix will ab 2028 in Deutschland ein „Hochfrequenznetz“ aufbauen, das alle großen Städte per Zug verbindet, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es hat dafür 65 Hochgeschwindigkeitszüge beim spanischen Hersteller Talgo bestellt. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erklärte, er freue sich über jeden Wettbewerb auf der Schiene.

Flix hatte die Bestellung der 65 Talgo-Züge bereits bekannt gegeben und mitgeteilt, sie sollten auch für grenzüberschreitende Zugverbindungen in Europa eingesetzt werden. Nun erklärte das Unternehmen, alle 65 Züge würden in Deutschland fahren.

In den zwei Jahren bis zum Start der ersten neuen Talgo-Züge werde Flixtrain das Angebot in Deutschland zudem verdoppeln, kündigte das Unternehmen an. Dafür sollen „weitere modernisierte Wagen“ zum Einsatz kommen. Diese Wagen bieten demnach mehr Beinfreiheit und eine Klimaanlage. Aktuell fahren 15 Flixtrain-Züge in Deutschland, die vier Großstädte verbinden, wie Flix-Chef André Schwämmlein erklärte.

Er hatte bereits im Sommer versichert, das Unternehmen wolle auch mit den neuen Zügen die Preise der Deutschen Bahn unterbieten. „Wir werden immer günstiger bleiben als die Deutsche Bahn“, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Eine erste Klasse oder ein Bordrestaurant wird des demnach in den Flixtrains nicht geben, dafür Snackautomaten. Wer große Koffer oder einen besseren Platz etwa am Fenster haben will, müsse dafür zahlen.

Die neuen Talgo-Züge bieten den Angaben zufolge barrierefreien Einstieg, schnelle Wifi-Lösungen und „weitere Eigenschaften, die den Reisekomfort deutlich erhöhen“.