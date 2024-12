Bundeskanzler Olaf Scholz stellt am Montag im Bundestag die Vertrauensfrage. Ziel ist, dass ihm das Parlament das Misstrauen ausspricht, damit es aufgelöst werden kann. Dies ist ein wichtiger Schritt für die geplante Neuwahl am 23. Februar 2025.

Die Bundestagssitzung beginnt um 13 Uhr mit einer Rede von Olaf Scholz. Anschließend folgt eine rund zweistündige Aussprache. Gegen 15.30 Uhr soll die namentliche Abstimmung stattfinden. Die Sitzung wird im Livestream übertragen.

13.20 Uhr: Scholz lobt seine Arbeitsmarktpolitik

Scholz lobt sich dafür, dass er wie vor der letzten Bundestagswahl angekündigt, den Mindestlohn erhöht habe. Seither sei die Zahl der Beschäftigten gestiegen, so Scholz, denn Löhne und gute Arbeitsbedingungen zögen Arbeitskräfte an. „Mehr Arbeitskräfte, mehr Beschäftigung, mehr Produktivität und mehr gute Löhne, das muss Ausgangspunkt und Ziel von Politik sein“, so Scholz. (taz)

Das passiert bei der Auflösung des Bundestags Nur der Bundespräsident kann den Bundestag auflösen. Geschieht dies, muss laut Artikel 39 des Grundgesetzes innerhalb von 60 Tagen ein neuer Bundestag gewählt werden. Der „aufgelöste" Bundestag bleibt bis zum Zusammentritt des neuen Bundestags bestehen und kann auch noch Beschlüsse fassen. Es gibt also keine Zeit ohne ein Parlament. Vor einer Auflösung des Parlaments muss der Bundespräsident prüfen, ob die Regierung des Kanzlers oder der Kanzlerin tatsächlich politisch nicht mehr handlungsfähig ist. Dazu hat er drei Wochen Zeit. Aus Gründen der politischen Stabilität hat der Bundestag kein Selbstauflösungsrecht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt, nach der verlorenen Vertrauensfrage Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorzuschlagen, den Bundestag aufzulösen. Damit macht er den Weg für Neuwahlen frei. Sie sind für den 23. Februar 2025 geplant. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP war am 6. November zerbrochen. Die Regierung aus SPD und Grünen hat im Bundestag keine Mehrheit mehr. Die Bundesregierung ist auch nach einer verlorenen Vertrauensfrage weiterhin im Amt. Erst nach dem Zusammentritt des neuen Bundestags ist sie nur noch „geschäftsführend" im Amt, bis eine neue Regierungskoalition steht. (epd)

13.05 Uhr: Scholz wirft FDP Sabotage der Regierung vor

„Die Bundestagswahl vorzuziehen, das ist mein Ziel“; erklärt Scholz zu Beginn seine Rede im Bundestag. Es gehe um grundlegende Entscheidungen, deshalb müssten die Wähler:in­nen entscheiden. „Diese Entscheidung ist so grundlegend, dass sie vom Souverän selbst getroffen werden muss, von den Wählerinnen und Wählern“, sagte der SPD-Politiker im Bundestag. „Diese Entscheidung ist so grundsätzlich, dass ich die Uneinigkeit darüber in der von mir geführten Regierung nicht länger erdulden konnte.“

„Wer in die Regierung eintritt, braucht die nötige sittliche Reife“, sagt Scholz – und erntet Applaus und Gelächter.

Es habe Kraft gebraucht die Koalition zu beenden, so Scholz, „weil es so nicht mehr ging“. Damit meine er nicht nur die „wochenlange Sabotage der eigenen Regierung durch die Freien Demokraten“. Die Wahrheit über dieses Schauspiel sei inzwischen ans Licht gekommen, sagt Scholz – ohne die FDP beim Namen zu nennen. Dieses Schauspiel habe nicht nur der Regierung geschadet, sondern auch der Demokratie. (dpa, taz)

12.30 Uhr: Ex-Grünen-Chefin: Gut, dass es endet

Die ehemalige Grünen-Chefin Ricarda Lang blickt erleichtert auf das Ende der Ampel und der davon übrig gebliebenen Regierung. „Ich glaube, dass es gut ist, dass diese Regierung jetzt endet und vor allem, dass wir jetzt nach vorne schauen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Deutschland stehe vor riesigen Fragen, sagte sie: Wie könne man sich nach außen behaupten, wie funktioniere es im Land endlich mal wieder und wie gehe es dabei gerecht zu. Darauf müsse der Fokus heute liegen, sagte Lang anlässlich der Vertrauensfrage, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag stellen will. (dpa)

12.25 Uhr: Mützenich ruft Opposition zu verantwortlichem Verhalten auf

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die Opposition mit Blick auf noch anstehende Entscheidungen und den bevorstehenden Wahlkampf zu verantwortlichem Verhalten aufgerufen. „Ich wünsche mir, dass auch die Opposition jetzt ihre Verantwortung wahrnimmt“, sagte Mützenich am Montag in Berlin im Vorfeld der im Bundestag anstehenden Abstimmung über die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gestellte Vertrauensfrage.

Konkret drang Mützenich auf eine Zustimmung auch der Union zu den von SPD und Grünen mit der FDP vereinbarten Steuerentlastungen sowie der Erhöhung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Weiter nannte er unter anderem die Verlängerung der Mietpreisbremse sowie die Deckung der Netzentgelte für Strom auf drei Cent pro Kilowattstunde.

Zur Vertrauensfrage sagte Mützenich, diese sei ein „Tag der Klarheit“. Der SPD-Fraktionschef machte deutlich, dass die sozialdemokratischen Abgeordneten Scholz das Vertrauen aussprechen würden. Im Anschluss solle es Verhandlungen zwischen den Fraktionen über im Bundestag noch aufzusetzende weitere Tagesordnungspunkte für diese Sitzungswoche geben. (afp)

12.10 Uhr: SPD vertraut Scholz immer noch

Die SPD-Fraktion wird Kanzler Olaf Scholz bei der Vertrauensabstimmung das Vertrauen aussprechen, kündigt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich an. „Die SPD-Bundestagsfraktion wird dem Bundeskanzler allen Zuspruch geben, den er braucht, aber den er auch verdient hat“, sagt er. Es handele erst um die sechste Vertrauensfrage in der Geschichte der Bundesrepublik und deshalb sei dieser Tag besonders, fügte Mützenich hinzu. Kanzler Scholz werde deshalb heute auch von Ehefrau Britta Ernst begleitet. (rtr)

12:05 Uhr: Drei AfD-Abgeordnete wollen für Scholz stimmen

Drei AfD-Abgeordnete wollen nach Angaben von Parteichefin Alice Weidel bei der Abstimmung über die Vertrauensfrage für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stimmen. Man werde dem Bundeskanzler geschlossen nicht das Vertrauen aussprechen bis auf drei Ausnahmen, sagte Weidel nach einer Sondersitzung der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin. Diese sorgten sich „um einen Kriegskanzler Friedrich Merz“, der damit zündele, Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern. (dpa)

11.45 Uhr: Ex-Grünen-Chefin: Gut, dass es endet

Regierungssprecher Steffen Hebestreit spricht von einem einschneidenden Tag für Kanzler Olaf Scholz (SPD). Die Bundesregierung bleibe aber ganz normal im Amt und sei handlungsfähig. Ob vor der geplanten Wahl Ende Februar weitere Gesetzespakete im Bundestag noch beschlossen werden könnten, sei unklar. Der Ball liege hier im Feld des Parlaments. Am Freitag gab es dort eine Einigung der alten Ampel-Fraktionen, die Einkommensteuer an die Inflation anzupassen und das Kindergeld zu erhöhen. (rtr)

11.20 Uhr: FDP will Scholz nicht mehr vertrauen

Die FDP-Fraktion im Bundestag wird Scholz am Nachmittag nicht das Vertrauen aussprechen. Das macht Fraktionschef Christian Dürr deutlich. Deutschland brauche einen Neuanfang, sagt Dürr in Berlin. Deswegen sei es gut, dass der Weg für Neuwahlen freigemacht werde. (rtr)

10.00 Uhr: Grüne plädieren für Enthaltung

Vor der Abstimmung über die Vertrauensfrage hat die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, ihrer Fraktion eine Enthaltung nahegelegt. „Wir empfehlen unseren Abgeordneten, sich bei der Abstimmung zur Vertrauensfrage zu enthalten“, sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Montag.

„Denn um zu einer Neuwahl des Deutschen Bundestages zu kommen, muss die Vertrauensfrage scheitern“, betonte Mihalic. „Mit unserer Enthaltung können wir dies sicherstellen und damit Neuwahlen ermöglichen.“

Aus Reihen der Grünen kündigte auch Vizekanzler Robert Habeck an, sich enthalten zu wollen. „Ich glaube, ich habe mich in der letzten Legislatur nie enthalten, sondern immer mit Ja oder Nein gestimmt. Aber hier, bei diesem Thema finde ich es richtig“, sagte er der „Bild“. Er sei „sehr dafür, dass das Land jetzt schnell wählt und hoffentlich auch schnell eine Regierung bekommt“. (afp)