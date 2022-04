+++ Nachrichten zum Ukrainekrieg +++ : Weiter Angriffe auf Mariupol

Die Kämpfe in Mariupol halten nach britischen Angaben an. Ukrainische Truppen verhindern laut Präsident Selenski ein Vorrücken des russischen Militärs in der Ostukraine.

Kämpfe in Mariupol halten an

In der eingekesselten südostukrainischen Hafenstadt Mariupol halten nach britischen Angaben die schweren Kämpfe und russischen Luftangriffe an. „Die humanitäre Lage in der Stadt verschlechtert sich“, teilt das britische Verteidigungsministerium auf Basis von Informationen des Militärgeheimdienstes mit. Die meisten der verbliebenen Einwohner müssten ohne Licht, Kommunikationsmöglichkeiten, medizinische Versorgung, Heizung oder Wasser auskommen. Die russischen Streitkräfte hätten den Zugang für humanitäre Hilfen verhindert, wahrscheinlich um den Druck auf die Verteidiger zur Kapitulation zu erhöhen. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen.

Die USA wollen derweil die Ukraine mit weiteren 100 Millionen Dollar für Sicherheitssysteme unterstützen. Dazu gehörten Panzerabwehrsysteme, teilt US-Außenminister Antony Blinken mit. (rtr)

Selenski: Russland verstärkt Truppen in der Ostukraine

Die russischen Streitkräfte treiben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski ihre Offensive in der Ostukraine voran. Die ukrainischen Truppen leisteten jedoch Widerstand und verhinderten ein weiteres Vorrücken, sagte Selenski am frühen Mittwochmorgen in einer Videobotschaft.

Die Ukraine sei sich bewusst, dass Russland Verstärkung für seine Offensive zusammenziehe, erklärte der Präsident. Die ukrainischen Streitkräfte seien mit Blick auf die Anzahl ihrer Soldaten und ihre Ausrüstung unterlegen. „Wir haben keine Wahl – das Schicksal unseres Landes und unseres Volkes wird gerade entschieden“, sagte er. „Wir wissen, wofür wir kämpfen. Und wir werden alles tun, um zu gewinnen.“

Selenski beriet nach eigenen Angaben mit westlichen Staats- und Regierungschefs über eine neue Sanktionsrunde gegen Russland. „Nach dem was die Welt in Butscha gesehen hat, müssen die Sanktionen gegen Russland im Einklang mit der Schwere der Kriegsverbrechen stehen, die von den Besatzern verübt worden sind“, sagte er.

Die USA wollten in Absprache mit der EU und der Gruppe der sieben führenden Industrienationen am Mittwoch weitere Strafmaßnahmen gegen Russland bekanntgeben. Vorgesehen war unter anderem ein Verbot aller neuen Investitionen in Russland. Die EU-Kommission schlug zudem einen Stopp von Kohleimporten aus dem Land vor. Es wäre das erste Mal, der Staatenbund den lukrativen russischen Energiesektor wegen der Invasion in die Ukraine sanktioniert.

Der französische Präsident Emmanuel Macron habe sich bereit erklärt, technische und fachliche Unterstützung bei der Untersuchung der mutmaßlich von russischen Truppen in Butscha begangenen Verbrechen zu leisten, sagte Selenski dem türkischen Nachrichtensender „Habertürk“ am Dienstag. Er habe Macron auch gebeten, den Menschen in der belagerten südlichen Stadt Mariupol zu helfen. Selenski warf Russland vor, es wolle keine Hilfslieferungen in die belagerte Stadt zulassen. (ap)

Auto rammt Tor der russischen Botschaft in Bukarest – Fahrer tot

In der rumänischen Hauptstadt Bukarest ist ein Auto in das Tor der russischen Botschaft gekracht. Dabei sei der Fahrer ums Leben gekommen, teilt die Polizei mit. Ein Video, das vor dem Eintreffen der Feuerwehr aufgenommen wurde, zeigt, wie die Front des Autos in Flammen steht, während es in dem Tor verkeilt ist. Es war unklar, ob es sich um einen Unfall handelte oder ob der Mann absichtlich in das Tor fuhr. Die Identität des Fahrers nannte die Polizei nicht. In den vergangenen Wochen war es in mehreren europäischen Ländern vor russischen Botschaften zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine gekommen. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar sind bislang rund 625.000 Ukrainer nach Rumänien geflüchtet, etwa 80.000 von ihnen befinden sich noch im Land. Rumänien hatte zuletzt wie auch andere europäische Staaten mehrere russische Diplomaten ausgewiesen. (rtr)

Langsamer fahren für die Ukraine – Greenpeace-Aktion an Autobahn

Mit Tempo-100-Schildern in den Nationalfarben der Ukraine – Blau und Gelb – wirbt Greenpeace für befristete Geschwindigkeitsbegrenzungen. Anhänger der Organisation brachten die Schilder am Mittwochmorgen an der A9 südlich von Potsdam an. Ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen und 80 auf Landstraßen hätte nach Greenpeace-Berechnungen seit Kriegsbeginn 170 Millionen Euro an Zahlungen für russisches Öl eingespart.

„Zumindest für die Zeit dieses schrecklichen Kriegs das Tempo generell zu drosseln, ist ein einfacher Schritt, die Abhängigkeit von Ölimporten zu senken“, erklärte die Organisation. Sie rief die FDP auf, sich für Tempolimits zu entscheiden. Greenpeace setzt sich für einen Importstopp für russisches Öl ein. Im Gegenzug soll es autofreie Sonntage geben, verlängerte Homeoffice-Regelungen und einen Stopp von Inlandsflügen. (dpa)

🐾 Voller Barrieren

Unter den Geflüchteten sind auch viele Menschen mit Behinderung. Ohne Ehrenamtliche würde das System in Deutschland längst zusammenbrechen. Sonja Smolenski hat sich für die taz mit dem Thema beschäftigt.