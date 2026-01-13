+++ Nachrichten zum Iran +++Trump kündigt Strafzölle gegen Irans Handelspartner an

USA verhängen Strafzölle gegen Irans Handelspartner

Angesichts des gewaltsamen Vorgehens des iranischen Regimes gegen die Massenproteste in dem Land hat US-Präsident Donald Trump Strafzölle gegen alle Handelspartner des Iran verkündet. „Mit sofortiger Wirkung wird jedes Land, das Geschäfte mit der Islamischen Republik Iran tätigt, einen Zollsatz von 25 Prozent auf alle Geschäfte mit den Vereinigten Staaten von Amerika zahlen“, erklärte Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Die wichtigsten Handelspartner des Iran sind laut der Datenbank Trading Economics China, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Irak. Trump erwägt nach Angaben des Weißen Hauses weiterhin eine mögliche Militärintervention im Iran. Luftangriffe seien „eine der vielen, vielen Optionen“, die für Trump auf dem Tisch lägen, sagte dessen Sprecherin Karoline Leavitt. (afp)

Deutschland ist Irans wichtigster Handelspartner in der EU

Unklar war vorerst, ob sich die US-Strafzölle auch gegen Deutschland richten. Laut Auswärtigem Amt hat sich das deutsch-iranische Handelsvolumen aufgrund der gegen den Iran verhängten Sanktionen in den vergangenen Jahren stark verringert. 2017 betrug der deutsch-iranische Handel demnach 3,4 Milliarden Euro, 2019 noch die Hälfte. 2024 betrug das Außenhandelsvolumen laut Ministerium rund 1,5 Milliarden Euro.

Von Januar bis November 2025 sanken die Exporte in die Islamische Republik um 25 Prozent auf knapp 871 Millionen Euro laut Statistischem Bundesamt. Das entspricht nicht einmal einem Anteil von 0,1 Prozent an den gesamten deutschen Ausfuhren. Dennoch gilt Deutschland als wichtigster Handelspartner des Iran ⁠in der Europäischen ‍Union (EU). 2024 waren die deutschen Iran-Exporte noch wieder um sechs Prozent auf rund 1,3 ⁠Milliarden Euro gewachsen.

Kurz vor der Verkündung der US-Zölle hatten Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) Gespräche in Washington geführt. Beide betonten danach vor Journalisten die partnerschaftliche Atmosphäre mit den USA. Die geplanten Strafzölle erwähnten sie nicht. (rtr/afp)

China kritisiert US-Zölle gegen Handelspartner des Iran

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle gegen Handelspartner des Iran stoßen bei China auf Kritik. Es sei die Überzeugung der chinesischen Führung, „dass es keine Gewinner bei einem Zollkrieg gibt“, antwortete die Sprecherin des Außenministeriums in Peking, Mao Ning, am Dienstag auf eine Frage nach den neuen US-Zöllen. China werde „seine legitimen Rechte und Interessen entschlossen schützen“. (afp)

Menschenrechtler: Mindestens 648 Demonstranten getötet

Nach jüngsten Angaben der in Norwegen ansässigen Menschenrechtsgruppe Iran Human Rights (IHR) wurden bei den Einsätzen der Sicherheitskräfte gegen die regierungskritischen Proteste bereits mindestens 648 Demonstranten getötet, darunter neun Minderjährige. Einigen Schätzungen zufolge gebe es sogar mehr als 6.000 Todesopfer, teilte die Organisation mit. Aufgrund der anhaltenden Internetsperre im Iran sei es aber „äußerst schwierig, diese Berichte unabhängig zu überprüfen“. Schätzungsweise 10.000 Menschen seien außerdem festgenommen worden. (afp)

Chamenei: „Inländische Söldner ausländischer Feinde“

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei bezeichnete die Demonstrationen von Regierungsunterstützern im Iran als „eine Warnung an amerikanische Politiker, ihre Hinterlist zu beenden und sich nicht auf verräterische Söldner zu verlassen“. Diese „massiven“ und mit „voller Entschlossenheit“ abgehaltenen Versammlungen hätten „den Plan ausländischer Feinde durchkreuzt, der von inländischen Söldnern umgesetzt werden sollte“, sagte Chamenei laut Irans Staatsfernsehen.

In Teheran waren zuvor staatlichen Medienberichten zufolge tausende Iranerinnen und Iraner einem Aufruf der Regierung zu Gegenprotesten gefolgt. Bilder im Staatsfernsehen zeigten eine große Menschenmenge auf dem Revolutionsplatz der Hauptstadt, wo zahlreiche Menschen die Flagge der Islamischen Republik schwenkten. Ähnliche Kundgebungen zur Unterstützung der Regierung fanden demnach auch in anderen Städten des Landes statt. (afp)

Merz rechnet mit baldigem Ende der iranischen Führung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) rechnet angesichts der Massenproteste im Iran mit einem baldigen Ende der dortigen Staatsführung. „Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen“, sagte er während seines Indien-Besuchs in Bengaluru. (dpa)

NGO: Internetsperre im Iran seit viereinhalb Tagen

Im Iran dauert die im Zuge der Proteste gegen die staatliche Führung verhängte landesweite Internetsperre auch am fünften Tag in Folge an. „Es ist nun 108 Stunden her, seit der Iran eine landesweite Abschaltung des Internets verhängt hat, wodurch die Iraner vom Rest der Welt und voneinander isoliert sind“, erklärte die Organisation Netblocks am Dienstag im Onlinedienst X. Internationale Telefonate waren derweil nach tagelanger Unterbrechung wieder möglich, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP aus dem Iran berichtete.

Netblocks wies darauf hin, dass die Internetsperre etwa über Kurzwellenradio, eine Mobilfunkverbindung in Grenznähe, das Satellitennetzwerk Starlink oder Satellitentelefone umgangen werden könne. Starlink wird vom US-Raumfahrtunternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk betrieben. (afp)

Ölpreise ziehen erneut an

Angetrieben von der Krise im Iran haben die Ölpreise im frühen Handel weiter zugelegt. Zeitweise notierten sie so hoch wie im November. Am Morgen wurde für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 64,26 US-Dollar gezahlt, ein Plus von 39 US-Cent. Damit verteuerte sich das Fass seit Mitte vergangener Woche um mehr als vier Dollar oder sieben Prozent. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg am um 36 Cent auf 59,86 Dollar. (dpa)