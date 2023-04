+++ Nachrichten im Ukraine-Ticker +++ : Stoltenberg überraschend in Kyjiw

Dänemark und die Niederlande wollen gemeinsam 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine liefern. Die Ukraine bereitet neue Truppen für den Fronteinsatz vor.

Nato-Generalsekretär zu Überraschungsbesuch in Kyjiw eingetroffen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstag überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw eingetroffen. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsbündnisses am Vormittag der Deutschen Presse-Agentur.

Bei seinem ersten Besuch seit dem russischen Einmarsch vor knapp 14 Monaten ehrte der Generalsekretär die gefallenen ukrainischen Soldaten an der Außenmauer des zentralen St. Michaelsklosters. Weitere Programmpunkte waren zunächst unbekannt. Aus Bündniskreisen hieß es, geplante Treffen würden aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten.

Stoltenberg gilt seit Beginn des russischen Angriffskrieges als unermüdlicher Unterstützer der Ukraine und wirbt kontinuierlich für neue Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte.

Zuletzt lud Stoltenberg den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski auch zum kommenden Nato-Gipfel in Litauen ein. „Wir freuen uns darauf, Präsident Selenski bei unserem Gipfel in Vilnius im Juli zu treffen“, sagte er Anfang April. Der Nato-Gipfel wird am 11. und 12. Juli in Litauens Hauptstadt organisiert. Unklar blieb zunächst, ob der Präsident des von Russland angegriffenen Landes tatsächlich kommen wird. (dpa)

Dänemark und Niederlande liefern 14 Leopard-2-Panzer

Dänemark und die Niederlande wollen einem Medienbericht zufolge gemeinsam 14 Leopard-2-Panzer an die Ukraine liefern. Das meldet die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf den dänischen Außenminister Lars Lökke Rasmussen und Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen. (rtr)

Selenski: Ukraine bereitet neue Truppen für Fronteinsatz vor

Die Ukraine bereitet nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenski neue Truppen für den Fronteinsatz vor. Konkret handelt es sich dabei um Grenztruppen, die er am Mittwoch in Wolhynien im Dreiländereck der Ukraine mit Belarus und Polen besucht hatte. Schon jetzt sind Grenztruppen der Ukraine an den Fronten im Einsatz, unter anderem in der schwer umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine. (dpa)

Zeitung: Russland erlaubt Verkauf von Volkswagen-Werk

Die russische Regierung hat einem Zeitungsbericht zufolge grünes Licht für den Verkauf des Volkswagen-Werks in Kaluga gegeben. Der Käufer sei die Autohändler-Gruppe Avilon, berichtete die Zeitung Wedomosti unter Berufung auf zwei nicht näher genannte Insider am Donnerstag.

Eine mit dem Vorgang vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Reuters, bislang seien keine Dokumente unterzeichnet worden. Ein zweiter Insider sagte, an der Vereinbarung zwischen Volkswagen und Avilon werde gearbeitet. Ein Volkswagen-Sprecher äußerte sich zunächst nicht. Das zuständige russische Handelsministerium und Avilon lehnten eine Stellungnahme ab.

Volkswagen hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine seine Geschäftstätigkeit in Russland auf Eis gelegt. Das Werk Kaluga südlich von Moskau, das über eine Kapazität von 225.000 Fahrzeugen pro Jahr verfügt, steht seit März 2022 still. (rtr)

USA kündigen weitere Militärhilfe von 325 Millionen Dollar an

Die US-Regierung kündigt weitere Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von 325 Millionen Dollar an. Geliefert werden sollen demnach zusätzliche Munition für Himars-Raketensysteme, Raketen sowie Antipanzerminen. Es ist das 36. derartige Sicherheitspaket der USA seit der russischen Invasion im Februar 2022. Der Gesamtwert der US-Militärhilfe für die Regierung in Kyjiw liegt damit bei rund 35,4 Milliarden Dollar. (rtr)