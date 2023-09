+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Raketenangriffe auf Häfen und Kyjiw

Der Getreidehafen Ismajil an der Donau, in der Region Odessa, ist erneut unter Beschuss. Kyjiw hat über 20.000 wehrpflichtige Männer an der Flucht gehindert.

Großbritannien will Wagner-Gruppe zu Terroristen erklären

Gut anderthalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine will Großbritannien die russische Privatarmee Wagner zu einer terroristischen Organisation erklären. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll am Mittwoch dem Parlament in London vorgelegt werden, wie das Innenministerium mitteilte. Damit wird eine Mitgliedschaft bei der Söldnergruppe strafbar und ihr Vermögen kann beschlagnahmt werden.

„Wagner ist eine gewalttätige und zerstörerische Organisation, die als militärisches Instrument des Russlands von (Präsident) Wladimir Putin im Ausland fungiert“, sagte Innenministerin Suella Braverman. „Wagner war an Plünderungen, Folterungen und barbarischen Morden beteiligt. Seine Einsätze in der Ukraine, im Nahen Osten und in Afrika sind ein Gefahr für die weltweite Sicherheit.“ Braverman betonte: „Sie sind Terroristen, ganz einfach.“

Wagner wurde vom Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin befehligt, der vor wenigen Wochen bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben kam. Die Gruppe spielte seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 eine wichtige Rolle. Ihr werden Kriegsverbrechen vorgeworfen – auch in anderen Ländern zum Beispiel in Afrika, in denen sie im Einsatz ist. (dpa)

Ein Toter bei russischem Angriff auf Donau-Hafen Ismajil

Bei einem russischen Drohnenangriff auf den Donau-Hafen der Stadt Ismajil in der südukrainischen Region Odessa ist nach Angaben der Behörden ein Mensch getötet worden. Während des fast dreistündigen Angriffs seien mehrere Agrar-Einrichtungen und Hafenanlagen beschädigt worden und Brände ausgebrochen, teilt Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. Ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes sei schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Seitdem Russland im Juli aus dem von der Türkei und den Vereinten Nationen (UN) vermittelten Schwarzmeer-Getreide-Abkommen ausgestiegen ist, hat es verstärkt ukrainische Häfen angegriffen. Die Donau-Häfen sind mittlerweile zur wichtigsten Exportbasis der Ukraine für Getreide geworden. (rtr)

Raketenangriff auf Kyjiw abgewehrt

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kyjiw erneut aus der Luft angegriffen. Die Luftabwehr habe aber alle russischen Raketen bei dem Angriff am frühen Morgen abschießen können, bevor sie ihr Ziel erreichten, teilt die Militärverwaltung von Kyjiw über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gebe es keine Schäden und Opfer. „Ein weiterer Raketenangriff des Feindes auf eine friedliche Stadt mit dem Ziel, die Zivilbevölkerung zu töten und die Infrastruktur zu zerstören“, erklärt der Chef der Militärverwaltung, Serhij Popko. Der Luftalarm wurde nach einer Stunde wieder aufgehoben. (rtr)

Selenski sichert Soldaten neue Ausrüstung zu

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat nach seinem Truppenbesuch in den umkämpften Regionen Donezk und Saporischschja den Soldaten einmal mehr neue Ausrüstung zugesichert. „Es wird neue Lieferungen geben“, sagte Selenski in seiner am Dienstagabend in Kyjiw verbreiteten Videobotschaft. Dabei berichtete er erneut von seinen Gesprächen mit Kommandeuren und Militärärzten während seiner Reise in die Nähe des Frontgebiets. Demnach besuchte Selenski 13 Brigaden. Er werde die Forderungen der Soldaten den Generälen, Regierungsbeamten und den Zuständigen für die internationalen Beziehungen übermitteln. Details nannte er nicht.

Selenski kündigte einmal mehr auch eine neue Waffenproduktion sowie für das Land wichtige andere Entscheidungen an. Zuvor hatte der Präsident mitgeteilt, dass er den Chef der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, entlasse. Nach einem Bericht des Internetportals Ukrajinska Prawda soll Kyrylenko künftig das Kartellamt der Ukraine leiten, das Monopolbildung verhindern soll. Der Schritt gilt als Beförderung. Zunächst war unklar, wer den von der Ukraine kontrollierten Teil des überwiegend von russischen Truppen besetzten Gebiets Donezk künftig führen soll. (dpa)

Ukrainischer Grenzschutz hindert 20.000 Männer an Flucht

Seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als 18 Monaten hat der ukrainische Grenzschutz über 20.000 wehrpflichtige Männer an der Flucht gehindert. „Insgesamt haben die Grenzer seit dem 24. Februar vorigen Jahres etwa 14.600 Personen festgenommen, die illegal die Ukraine verlassen wollten“, sagte Grenzschutzsprecher Andrij Demtschenko am Dienstag im Nachrichtenfernsehen. Zusätzlich seien rund 6.200 Männer mit gefälschten Ausreisegenehmigungen erwischt worden.

Viele Ukrainer versuchen sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Flüchtige seien an der „grünen Grenze“ vor allem zu Rumänien und der Republik Moldau aufgegriffen worden, sagte Demtschenko. Es gehe hauptsächlich um Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Von der Behörde war bereits mitgeteilt worden, dass allein im Grenzfluss Tyssa (Theiß) zu Rumänien und Ungarn mindestens 19 Männer ertrunken seien. Mehrere erfroren auch bei der Flucht durch die Karpaten.

Bei Kriegsbeginn war eine Generalmobilmachung mit einem Verbot zur Ausreise von wehrpflichtigen Männern im Alter zwischen 18 und 60 Jahren angeordnet worden. Der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge sind in den 27 EU-Staaten und Norwegen, Schweiz und Liechtenstein allerdings mehr als 650.000 ukrainische Männer im Alter von 18 bis 64 Jahren als Flüchtlinge registriert.

Von Kyjiw wird in Betracht gezogen, die Auslieferung von illegal ausgereisten Wehrpflichtigen unter anderem aus den EU-Staaten zu erwirken. Der Verkauf von Dokumenten für eine Freistellung vom Wehrdienst floriert in der Ukraine. Nach einer von Präsident Wolodimir Selenski angeordneten Welle von Razzien mit Festnahmen in den Einberufungsstellen liegt der Preis nach Justizangaben für derartige Papiere inzwischen bei über 10.000 Euro. (dpa)

Belarus verbietet Passverlängerungen im Ausland

Ein am Dienstag veröffentlichter Erlass der belarussischen Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko versetzt Dissidenten in Sorge. Demnach werden auslaufende Pässe von im Ausland lebenden Staatsbürgern nur noch verlängert, wenn die Betroffenen dies innerhalb von Belarus beantragen. Der Erlass besagt, dass ein Ausweis von sich in einem anderen Land aufhaltenden Belarussen nur dort neu ausgestellt oder verlängert werden könne, wo der Antragsteller vor der Ausreise seinen registrierten Wohnsitz hatte. Die Maßnahme könnte viele der bis zu 300.000 Menschen, die Belarus in den letzten drei Jahren verlassen haben, um staatlicher Repression zu entgehen, zu einer Rückkehr zwingen.

Die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, die nach Litauen geflohen war, nachdem sie Lukaschenko bei den als manipuliert geltenden Wahlen 2020 herausgefordert hatte, warnte ihre Landsleute: „Selbst wenn Ihr Pass abläuft, sollten Sie nicht in Ihr Heimatland zurückkehren, wenn Sie Verfolgung riskieren.“ Tichanowskaja sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass Polen und Litauen Belarussen sogenannte Ausländerpässe ausgestellt hätten, die ihnen den Aufenthalt in diesen Ländern ermöglichten.

Nach Angaben der belarussischen Menschenrechtsgruppe Viasna sitzen derzeit mehr als 1.500 Menschen als politische Gefangene in Gefängnissen ein. Vor allem kritische Journalisten und Aktivisten sind seit der Wahl im August 2020 massiven Repressionen ausgesetzt. (ap)