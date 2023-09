Lebenszeichen von russischem General : „Lebendig, gesund, zu Hause“

Ein Foto des verschwundenen Generals Surowikin ist aufgetaucht. Es wäre das erste Lebenszeichen vom möglichen Prigoschin-Vertrauten seit Ende Juni.

Ein Paar schlendert bei sommerlichem Wetter an einer von Efeu bewachsenen Wand entlang. Der Mann trägt Freizeitkleidung, ein Baseballcap und eine Sonnenbrille. Darunter steht: „General Sergei Surowikin ist wieder draußen. Lebendig, gesund, zu Hause, mit der Familie, in Moskau. Das Foto ist von heute.“

Besagte Aufnahme nebst Begleittext postete die russisch-israelische TV-Moderatorin und oppositionelle Aktivistin Xenija Sobtschak am Montagabend auf ihrem Telegram-Kanal. Woher sie das Foto hat, teilte sie nicht mit. Laut einem Bericht des russischen Kommersant soll es sich bei der Frau im Foto um Surowikins Ehefrau Anna handeln. Eine ähnliche Information verbreitete der ehemalige Chefredakteur des Radiosenders Echo Moskwy, Alexei Wenediktow, fast gleichzeitig in den sozialen Netzwerken. „Im Urlaub und zur Verfügung des Verteidigungsministeriums“, heißt es dort.

Sollte das Foto echt und aktuell sein, so wäre das seit knapp zweieinhalb Monaten das erste Lebenszeichen von Surowikin. Der 56-jährige Armeegeneral war seit 2017 Oberbefehlshaber der Luft- und Weltraumstreitkräfte (WKS) der Russischen Föderation. Von Oktober 2022 bis Januar 2023 war er Kommandeur der gesamten Interventionstruppen in der Ukraine. In diese Zeit fallen regelmäßige und gezielte Angriffe auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur des Landes, unter anderem zur Energieversorgung.

Auch der Rückzug aus der südukrainischen Stadt Cherson sowie aus dem dortigen Gebiet rechts (westlich) des Dnipro erfolgte unter Surowikins Führung. Im vergangenen Januar wurde er durch den Armeegeneral und Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, Waleri Gereassimow, ersetzt und zu einem von dessen Stellvertretern ernannt.

Letzte Bewegtbilder waren am 24 Juni

Die vorerst letzten Bewegtbilder, auf denen Surowikin zu sehen war, verbreitete das russische Verteidigungsministerium in der Nacht zum 24. Juni. In dieser Videobotschaft wendet sich der Militär an die Mitglieder der privaten Söldnerarmee Wagner und fordert sie auf, ihren Aufstandsversuch abzubrechen. Wenige Stunden zuvor hatte Wagner-Chef Ewgeni Prigoschin seine Truppen Richtung Moskau in Marsch gesetzt. Bereits am nächsten Tag ließ er die Aktion stoppen.

Zu diesem Zeitpunkt hatten in verschiedenen Medien schon längst Berichte über angeblich enge Beziehungen zwischen Surowikin und Prigoschin kursiert, was den Verdacht nährte, Ersterer sei in die Meutereipläne von Anfang an eingeweiht gewesen.

Für das plötzliche Verschwinden Surowikins waren ganz verschiedene Erklärungen im Umlauf. Mal hieß es, er sei abgesetzt worden, mal verlautete, er sei in Untersuchungshaft und sitze im Moskauer Gefängnis Lefortowo ein. Die New York Times (NYT) berichtete jetzt, dass Surowikin bereits kurz nach dem Ableben Prigoschins bei einem Flugzeugabsturz am 23. August auf freien Fuß gekommen sei. Das will die NYT aus gut unterrichteten Quellen erfahren haben, die dem russischen Verteidigungsministerium nahestehen sollen.

Am Montag hatten Jour­na­lis­t*in­nen Verteidigungsminister Sergei Schoigu bei einer Pressekonferenz nach Sergei Surowikin gefragt – unter anderem, ob gegen ihn ermittelt werde. Schoigu weigerte sich, darauf zu antworten. Der nächste Versuch erfolgte am Dienstag – diesmal gegenüber Kremlsprecher Dmitri Peskow. Der ließ nicht einmal Fragen nach Surowikin zu.