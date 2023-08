+++ Nachrichten im Ukraine Krieg +++ : Drohnen säen beidseitigen Terror

Russland und die Ukraine setzen ihre jeweiligen Drohnenangriffe fort, die eine unterschiedliche Zahl von zivilen Opfern fordern.

Russland: Drohne bei Moskau abgewehrt, Verletzte in Kursk

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums erneut eine ukrainische Drohne nahe Moskau abgewehrt. Das Flugobjekt sei am frühen Sonntagmorgen zum Absturz gebracht worden. Nach Angaben der Luftfahrtbehörde wurde der Flugverkehr an den Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo vorübergehend unterbrochen. Sechs Flüge seien umgeleitet worden.

Eine ukrainische Drohne ist russischen Angaben zufolge im Dach eines Bahnhofs in der russischen Stadt Kursk eingeschlagen. Fünf Personen seien verletzt worden, zitiert die Nachrichtenagentur Tass den Gouverneur der Region, Roman Starowoit. Die Drohne habe zudem ein Feuer ausgelöst. Kursk liegt 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. In der Region Nowgorod im Nordwesten Russlands wehrte die russische Armee nach eigenen Angaben einen ukrainischen Drohnenangriff auf einen Militärflugplatz ab. Auch habe das Militär einen ukrainischen Angriff auf die von Moskau annektierte Krim-Halbinsel vereitelt. (rtr/afp)

London: Kiews Schläge auf Russland strategisch wichtig

Die Schläge der Ukrainer tief auf russischem Gebiet sind nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten strategisch wichtig bei der Abwehr von Moskaus Angriffskrieg. Das geht aus dem täglichen Bericht zum Kriegsverlauf des Verteidigungsministeriums in London vom Sonntag hervor. Russlands Präsident Wladimir Putin habe seine Truppen beinahe mit Sicherheit unter der Annahme in die Ukraine einmarschieren lassen, dass dies nur geringe Auswirkungen auf die Menschen in Russland habe, so die Mitteilung. Nun werde Moskau regelmäßig von Drohnen getroffen.

„Die Führung von Russlands Luft- und Weltraumkräften ist höchstwahrscheinlich unter großem Druck, die Luftverteidigung über dem westlichen Russland zu verbessern“, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Palette der Bedrohungen auf russischem Gebiet sei breiter geworden. Neben Drohnen gebe es auch Berichte über Luftabwehrraketen sowjetischer Bauart, die als Raketen für Ziele auf dem Boden eingesetzt werden. (dpa)

Tschnernihiw: Selenskyj kündigt „spürbare“ Reaktion an

Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Tschernihiw in der Nordukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine entschlossene Reaktion angekündigt. „Unsere Soldaten werden Russland eine Antwort auf diesen Terroranschlag geben – eine spürbare Antwort“, sagte er am Samstag. Unter den sieben Todesopfern des Raketenangriffs im Stadtzentrum war nach seinen Angaben ein siebenjährige Mädchen. 144 Menschen seien verletzt worden.

Bei dem Beschuss von Tschernihiw sei eine Rakete mitten im Stadtzentrum eingeschlagen, erklärte Selenskyj auf Telegram. Unter den 144 Verletzten seien 15 Kinder. Tschernihiw liegt rund 150 Kilometer nördlich von Kiew in Richtung der Grenze zum mit Russland verbündeten Belarus. Der Angriff erfolgte kurz nachdem der Kreml ein Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Südrussland mit für die russische Militäroffensive in der Ukraine zuständigen Generälen bekanntgegeben hatte. Kiew gab zudem an, über Nacht mehr als ein Dutzend russische Drohnen abgeschossen zu haben.

Die Vereinten Nationen verurteilten den Raketenangriff auf Tschernihiw. „Es ist abscheulich, den Hauptplatz einer großen Stadt am Morgen anzugreifen, während die Menschen spazieren gehen, einige in die Kirche gehen, um einen religiösen Tag für viele Ukrainer zu feiern“, erklärte die humanitäre UN-Koordinatorin für die Ukraine, Denise Brown. (afp)

Moskau meldet Erfolg, Kuleba bittet um Geduld

Die russische Armee erklärte, etwa 150 ukrainische Soldaten „eliminiert“ zu haben, die den Fluss Dnipro überqueren und auf russisch besetztes Gebiet gelangen wollten. Das russische Militär habe eine „feindliche“ Einheit von rund 150 Menschen „besiegt“. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen am Dnipro, Frontlinie im Süden des Landes, in die Verteidigungsanlagen Moskaus einzudringen.

Die ukrainische Gegenoffensive verläuft bislang schleppend. Außenminister Dmytro Kuleba glaubt aber weiterhin fest an einen Erfolg. Der Sieg der ukrainischen Armee werde die „Zweifler“ widerlegen, sagte Kuleba mit Blick auf Spekulationen über ein Scheitern der Offensive der Bild-Zeitung. „Haben Sie Vertrauen. Haben Sie Geduld. Der Sieg ist harte Arbeit.“ (afp)