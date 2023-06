+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Wichtiger Staudamm schwer beschädigt

Die Ukraine wirft Moskau vor, einen wichtigen Staudamm am Fluss Dnipro gesprengt zu haben. Behörden melden erste Überflutungen. Erneut Luftangriffe auf Kyjiw.

Wasserkraftwerk von Nowa Kachowka zerstört

Nach einer schweren Explosion am wichtigen Staudamm im südukrainischen Nowa Kachowka ist das angrenzende Wasserkraftwerk nach Angaben beider Kriegsparteien zerstört. Es sei „offensichtlich“, dass eine Reparatur nicht möglich sei, sagte der russische Besatzungsbürgermeister Wladimir Leontjew am Dienstag im russischen Staatsfernsehen. Auch der ukrainische Kraftwerksbetreiber sprach von einer kompletten Zerstörung der Anlage. (dpa)

Ukraine meldet nach Staudamm-Beschädigung Überflutung und evakuiert Einwohner

Nach der Beschädigung des Kachowka-Staudamms in der südlichen Region Cherson haben ukrainische Behörden Überflutungen gemeldet und mit der Evakuierung von Einwohnern begonnen. Mehrere Dörfer seinen „vollständig oder teilweise“ überflutet, teilte ein ukrainischer Beamter am Dienstag mit. „Etwa 16.000 Menschen befinden sich in der kritischen Zone am rechten Ufer“, erklärte der Leiter der Militärverwaltung von Cherson, Oleksandr Prokudin in einem Onlinedienst. (afp)

Die Ukraine wirft Russland Zerstörung von Staudamm vor – Moskau widerspricht

Die Ukraine hat russischen Truppen vorgeworfen, einen wichtigen Staudamm am Fluss Dnipro in einem von ihr kontrollierten Teil im Süden des Landes gesprengt zu haben. „Die russische Armee hat einen weiteren Akt des Terrors verübt“, schrieb Olexander Prokudin, Gouverneur der Militärverwaltung in Cherson, am Dienstagmorgen auf Telegram. Binnen fünf Stunden werde der Wasserpegel „kritische Stände“ erreichen. Wegen der Zerstörung des Kachowka-Staudammes berief Selenski am Morgen den Sicherheitsrat ein.

Das ukrainische Innenministerium rief die Bevölkerung von zehn Dörfern am rechten Flussufer des Dnipro und in Teilen der Stadt Cherson auf, wichtige Dokumente und Haustiere einzusammeln, Geräte auszuschalten und die Gegend wegen Überschwemmungsgefahr zu verlassen. Zudem warnte es vor möglicher Desinformation.

Der Bürgermeister der Stadt Nowa Kachowka in der von Moskau besetzten südukrainischen Region Cherson widerspricht laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Berichten über eine Sprengung des Kachowka-Staudamms.

Durch den Einsturz des Staudammes besteht nach russischer Darstellung keine unmittelbare Gefahr für das Atomkraftwerk Saporischschja. Das berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen von Russland eingesetzten Verwaltungsvertreter im besetzten Gebiet Saporischschja. Das AKW ist das größte Europas und steht seit längerem unter russischer Kontrolle.

Der 30 Meter hohe und 3,2 Kilometer lange Damm wurde 1956 am Fluss Dnipro als Teil des Wasserkraftwerks Kachowka errichtet. Der dadurch gebildete Stausee fasst rund 18 Milliarden Kubikmeter Wasser und versorgt das AKW Saporischschja sowie die bereits 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim. (rtr/ap)

Ukraine meldet Angriffe auf Kyjiw

Die Ukraine berichtet von einer erneuten russischen Luftangriffswelle auf die Hauptstadt Kyjiw. Offizielle Stellen sprechen von 20 abgefangenen Marschflugkörpern. „Alle wurden abgeschossen, es gab keine Treffer“, teilt der Chef der Militärverwaltung, Serhij Popko, auf Telegram mit.

Zeugen berichten, sie hätten mehrere Explosionen gehört, die sich wie Flugabwehrsysteme anhörten. In der Stadt herrschte ab kurz nach Mitternacht mehr als vier Stunden lang Luftalarm. Herabfallende Trümmerteile beschädigten Militärangaben zufolge Straßen und Stromleitungen des Oberleitungsnetzes im Kyjiwer Stadtteil Desnjanskyj. Der am linken Ufer des Flusses Dnipro gelegene Bezirk ist der bevölkerungsreichste Kyjiws. Vorläufigen Informationen zufolge gab es keine Verletzten. Reuters konnte die Berichte nicht sofort unabhängig überprüfen. (rtr)