+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Nachschubmangel in der Südukraine

AKW Saporischschja ist erneut vom Stromnetz getrennt. Am Morgen gab es Explosionen in Kiew. Laut Unicef steigt die Kinderarmut durch den Krieg in der Ukraine massiv an.

AKW Saporischschja erneut vom Stromnetz getrennt

Das Atomkraftwerk Saporischschja ist ukrainischen Angaben zufolge erneut vom Stromnetz getrennt worden. Russische Truppen hätten abermals Umspannwerke in von der Ukraine kontrolliertem Gebiet beschossen, teilt das staatliche ukrainische Energieunternehmen Energoatom mit. Das AKW werde nun über Dieselgeneratoren versorgt. Die Anlage war in den vergangenen Monaten immer wieder unter Beschuss geraten, was Sorgen vor einer Atomkatastrophe schürte. Russland und die Ukraine geben sich für die Angriffe gegenseitig die Schuld. (rtr)

Wenig Nachschub in der Südukraine

Die Nachschubprobleme der russischen Truppen im Süden der Ukraine haben sich nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes infolge der Explosion auf der Krim-Brücke am 8. Oktober verschärft.

Die Versorgungswege durch die annektierte Halbinsel Krim seien schwierig, die Lage der russischen Truppen in der gegenüberliegenden südukrainischen Region Cherson sei angespannt. Daher werde die Versorgung auf dem Landweg durch die Region Saporischschja immer wichtiger, twittert das britische Verteidigungsministerium aus dem aktuellen Geheimdienstbericht. Die russischen Truppen in der Südukraine würden vermutlich jetzt ihren Nachschub über die Hafenstadt Mariupol verstärken. (rtr)

Lambrecht verurteilt russische Luftangriffe auf zivile Ziele in Ukraine scharf

Bundesverteidigungsminister Christine Lambrecht (SPD) hat die jüngsten russischen Luftangriffe auf zivile Ziele in der Ukraine scharf verurteilt. „Was da mit der Bevölkerung geschieht, ist unfassbar. Es ist so belastend“, sagte sie am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Lieferung moderner Luftverteidigungssystemen sei daher momentan entscheidend.

„Luftverteidigung ist derzeit das Wichtigste, was die Ukraine braucht, um sich gegen diese Terrorangriffe zu wehren“, sagte Lambrecht. Russland habe seine Strategie geändert und greife gezielt Infrastruktur und zivile Ziele an.

Die Lieferung der restlichen drei von insgesamt vier Luftabwehrsystemen des Typs Iris-T SLM aus Deutschland wird nach Angaben der Ministerin allerdings erst „im Laufe des nächsten Jahres“ erfolgen können. Schneller könnten diese von der Industrie nicht bereitgestellt werden, sagte sie. Dies sei eine Folge des Sparkurses der vergangenen Jahre. Die Systeme stünden nicht „im Lager“.

Deutschland hatte vor wenigen Tagen ein erstes hochmodernes Luftabwehrsystem Iris-T SLM an die Ukraine geliefert, insgesamt ist die Bereitstellung von vier Systemen geplant. Im ZDF-„Morgenmagazin“ kündigte Lambrecht zudem an, die Ukraine auch in Sachen Winterausrüstung zu unterstützen. Dazu zählten Zelte oder Stromaggregate – „damit der kalten Jahreszeit getrotzt werden kann“. (afp)

Explosionen mitten in Kiew

Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew gab es am Morgen mehrere Explosionen. Betroffen sei der Stadtbezirk Schewtschenkiwskji, teilt Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Auch verschiedene Re­por­te­r*in­nen berichten davon, dass weitere Detonationen zu hören sind. Der Bezirk wurde bereits vergangene Woche von mehreren russischen Luftangriffen getroffen.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes wurde die Hauptstadt mit Kamikaze-Drohnen attackiert. „Die Russen glauben, das werde ihnen helfen, aber es zeigt nur ihre Verzweiflung“, erklärte der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, wie eine der Angriffsdrohnen auf ein Gebäude niederging, während Polizisten versuchten, die Drohne abzuschießen.

Jermak erklärte, die Ukraine brauche „mehr Luftverteidigungssysteme, und zwar so schnell wie möglich“. Er forderte „mehr Waffen, um den Himmel zu verteidigen und den Feind zu zerstören“.

Nach Angaben Klitschkos löste der Drohnenangriff ein Feuer aus und beschädigte mehrere Gebäude in Schewtschenkiwskyj. „Die Feuerwehr arbeitet. Mehrere Wohngebäude wurden beschädigt. Rettungskräfte sind vor Ort“, erklärte er im Onlinedienst Telegram. Der Bürgermeister veröffentlichte auch ein Bild, das ein verkohltes Wrack einer Kamikaze-Drohne zeigen soll. Angaben zu möglichen Toten oder Verletzten machte er zunächst nicht.

Aleksander Kamyschin, der ukrainischen Bahnchef, berichtete auf Twitter von Explosionen beim Kiewer Hauptbahnhof. Es gebe aber keine Verletzten und die Passagiere seien aber sicher. (afp, rtr, taz)

Unicef: Vier Millionen Kinder durch Krieg in Armut

Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben nach UN-Angaben vier Millionen Kinder in Osteuropa und Zentralasien in die Armut getrieben. „Kinder tragen die größte Last der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges“, erklärte die UN-Kinderhilfsorganisation Unicef am Montag.

Durch den Konflikt und die dadurch angeheizte Inflation sei die Zahl armer Kinder in Osteuropa und Zentralasien innerhalb eines Jahres um 19 Prozent gestiegen.

Die Unicef stützt sich bei ihrem Bericht auf Daten aus 22 Ländern. Demnach sind die Auswirkungen des Krieges auf Kinder in Russland und der Ukraine besonders stark. Auf Russland entfallen laut Bericht drei Viertel des Zuwachses an in Armut lebenden Kindern, dort stieg die Zahl armer Kinder durch die Kriegsfolgen um 2,8 Millionen. In der Ukraine stieg die Zahl armer Kinder wegen des Krieges laut Unicef um eine halbe Million. An dritter Stelle liegt Rumänien, wo die Zahl von in Armut lebenden Kindern um 110.000 stieg.

„Kinder in der gesamten Region werden in die schrecklichen Auswirkungen dieses Krieges hineingezogen“, erklärte Unicef-Regionaldirektor Afshan Khan. Sollten die betroffenen Kinder und deren Familien nicht rasch Hilfe bekommen, „wird der steile Anstieg der Kinderarmut nahezu sicher verlorene Leben, verlorenes Lernen und verlorene Zukunft bedeuten“. (afp)

Selenski will Getreideexporte steigern

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski hat vor dem Hintergrund zunehmender Drohungen Moskaus, das Getreideabkommen zu beenden, dessen Bedeutung für die Hungerbekämpfung betont.

Obwohl der Krieg die Exporte weiter behindere, habe die Ukraine seit dem Inkrafttreten des Getreideabkommens fast acht Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Seeweg ausgeführt, sagte Selenski am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. „Das sind mehr als 300 Schiffe. 60 Prozent der Menge sind nach Afrika und Asien gegangen.“ Er kündigte an, die Exporte weiter auszubauen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Russland damit gedroht, den Getreidedeal zu stoppen und die ukrainischen Häfen wieder zu blockieren. Dafür gibt es zwei Begründungen. Im September schon hatte Russlands Präsident Wladimir Putin von „Abzocke“ gesprochen. Die Vereinbarung werde bezüglich der Lockerung von Sanktionen gegenüber russischen Lebens- und Düngemitteln nicht eingehalten.

Zuletzt führte der Kremlchef als Grund zudem die These an, dass die Ukraine vermutlich über den Seeweg den Sprengstoff für den Anschlag auf die Krim-Brücke geschmuggelt habe. Selenski setzte dem nun die Bedeutung der ukrainischen Getreideexporte für die Hungerbekämpfung entgegen. (dpa)

Rakete entfacht Feuer in einer Energieanlage

In einer Energieanlage in der Region Dnipropetrowsk ist dem dortigen Gouverneur zufolge ein großes Feuer ausgebrochen. In der Nacht sei dort eine Rakete eingeschlagen, teilt Valetyn Resnitschenko per Kurznachrichtendienst Telegram mit. „Drei feindliche Raketen wurden von unseren Luftverteidigungskräften zerstört“, schreibt der Gouverneur. „Eine Rakete hat eine Energieinfrastrukturanlage getroffen. Es gibt ein großes Feuer. Alle Dienste auf dem Gelände arbeiten.“ (rtr)