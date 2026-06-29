+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++Iran-Gespräche ab Dienstag in Katar

US-Medien: Neue Gespräche zwischen den USA und Iran am Dienstag in Katar

Nach erneuten gegenseitigen Angriffen haben die USA und der Iran einen Stopp der Kämpfe und einen Termin für Verhandlungen vereinbart. „Beide Seiten werden sich vorerst zurückhalten“, erklärte ein US-Regierungsvertreter am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in Washington. Die Schiffe in der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus könnten sich nun wieder frei bewegen. „Technische Gespräche sollen in allen Bereichen des Memorandum of Understanding fortgesetzt werden.“

Der Sender CNN berichtete, die Verhandlungen sollten am Dienstag in der katarischen Hauptstadt Doha wieder aufgenommen werden. Auch das US-Nachrichtenportal Axios zitierte zwei US-Regierungsvertreter, die dies bestätigten. Teheran und Washington hatten am 17. Juni nach dreieinhalb Monaten Krieg in einem Rahmenabkommen die „unverzügliche“ Einstellung aller Kämpfe vereinbart. Zudem sagte der Iran zu, Handelsschiffen für vorerst 60 Tage eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu ermöglichen. (afp)

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USA setzen trotz Eskalation auf Dialog mit Iran

Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. „Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen“, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die technischen Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt werden sollen. Sie seien für die kommenden Tage geplant, sagte ein ranghoher Beamter. Zudem seien die Kanäle zur Konfliktvermeidung eingerichtet und funktionsfähig.

Nach Informationen des US-Portals „Axios“ wollen sich beide Seiten diesen Dienstag in Katars Hauptstadt Doha treffen, um ihren Streit um die Straße von Hormus beizulegen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. US-Außenminister Marco Rubio hatte kürzlich technische Gespräche für diesen Montag oder Dienstag in Aussicht gestellt, die erneut in der Schweiz stattfinden sollten. Erwartet wurde, dass es dabei um Irans Atomprogramm geht. Wegen der jüngsten Eskalation seien die Gespräche jedoch verlegt und der Schwerpunkt auf die Straße von Hormus gelegt worden, meldete „Axios“. (dpa)

USA: Gespräche mit dem Iran finden wie geplant statt

Trotz gegenseitiger Angriffe während der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sollen Gespräche über ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges weiterhin stattfinden. Pakistan, das als wichtiger Vermittler auftritt, hatte zuvor mitgeteilt, die Gespräche würden am Dienstag wieder aufgenommen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erklärte, trotz der Angriffe sei nichts abgesagt worden; die technischen Gespräche würden wie geplant in den kommenden Tagen stattfinden.

Die Vereinigten Staaten und der Iran verhandeln über die Bedingungen eines Rahmenabkommens. Dabei geht es unter anderem um Regelungen für die Straße von Hormus, die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen und der Sanktionen gegen den Iran sowie um die Zukunft der iranischen Bestände an hoch angereichertem Uran. Gemäß der jüngst unterzeichneten Absichtserklärung haben beide Seiten 60 Tage Zeit, die Einzelheiten auszuarbeiten. (ap)

Israels Cyberabwehr spricht von massiver Zunahme iranischer Attacken

Israels Sicherheitsbehörden ‌haben nach eigenen ‌Angaben im jüngsten Krieg mit dem Iran eine drastische Zunahme iranischer Cyberangriffe verzeichnet. „Während der Operation ‚Rising Lion‘ im Juni 2025 gingen bei den 119 Einsatzzentren unseres Cyberabwehr-Zentrums etwa 1.600 Meldungen über Cybervorfälle ein“, sagte der Generaldirektor des Nationalen Cyberabwehrzentrums, Yossi Karadi, der „Welt“. „Während der Operation ‚Roaring ‌Lion‘ im Juni 2026 stieg diese Zahl auf rund 4.800 Meldungen.“ „Anders als im kinetischen Bereich gibt es im Cyber-Raum keinen Waffenstillstand“, sagte Karadi.

Am Tag der Unterzeichnung des Waffenstillstands im Juni vergangenen Jahressei die Zahl der Cyberangriffe gegen Israel verdoppelt worden. Bis zum vergangenen Jahr hätten iranische Cyberangriffsgruppen unabhängig voneinander gehandelt. Nach Israels Angriff auf das Atomprogramm im Juni 2025 hätten sie auf Befehl der ‌iranischen Führung begonnen, sich zu koordinieren. „Einige Gruppen sind sehr gut. Wir kommen mit ihnen zurecht, aber wir müssen sie ernst nehmen“, ⁠sagte Karadi. Als Verteidiger teile man den Cyber-Raum in vier Kreise ein. „In der Mitte steht die kritische Infrastruktur. Das ist der Kern meiner Mission. ‌Dort darf ‌der Gegner keinen Erfolg haben“, sagte Karadi. ⁠Dann folgten zentrale Organisationen, kleine und mittlere Unternehmen und schließlich die Öffentlichkeit. „Bis jetzt – und hoffentlich bleibt es ‌so – ist es uns ‌gelungen, Angriffe auf die kritische Infrastruktur abzuwehren.“ (rtr)

Israelische Armee zerstört Hisbollah-Tunnel im Libanon

Die israelische Armee hat im Süden des Libanon nach eigenen Angaben einen von der pro-iranischen Hisbollah gebauten Tunnel zerstört, in dem Waffen und Abschussrampen versteckt waren. Der Tunnel habe sich über mehr als 200 Meter erstreckt und eine Tiefe von mehr als 25 Metern erreicht, teilten der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz am Sonntag mit. „Er enthielt hunderte Waffen sowie mehrere Abschussrampen, die darauf ausgelegt waren, den Staat Israel und seine Zivilisten ins Visier zu nehmen.“ Netanjahu und Katz wiesen in ihrer Erklärung darauf hin, dass die US-Regierung und der US-Vertreter im Libanon im Voraus über die Zerstörung der Infrastruktur informiert worden sei. (afp)

Iran: Sind wegen Angriffen technischen Gesprächen fern geblieben

Der Iran hat nach eigenen Angaben wegen der jüngsten Angriffe auf das Land und nach seiner Darstellung unerfüllter Bedingungen der Absichtserklärung mit den USA nicht an den für heute geplanten technischen Gesprächen teilgenommen. „Einer der Gründe ist etwa zu prüfen, ob wir Zugang zu den freigegebenen Geldern haben“, sagt Mehdi Fazaeili, ein Mitarbeiter aus dem Büro des geistlichen Oberhaupts, im staatlichen Fernsehen. „Wenn wir darauf nicht zugreifen können, ist diese Bedingung nicht erfüllt“, erklärt er. Eine Stellungnahme der USA liegt zunächst nicht vor. (rtr)

Vorbereitungen für Chamenei-Beisetzung im Iran laufen

Die iranischen Behörden rechnen mit Massenandrang bei Trauerzeremonien und der Beisetzung des getöteten Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei. Sie halten für möglich, dass insgesamt bis zu 20 Millionen Menschen daran teilnehmen könnten, berichtete die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf eine zuständige Behörde.

Die Zeremonien beginnen demnach am 4. Juli in Teheran und der Pilgerstadt Ghom. Das Begräbnis soll am 9. Juli in Chameneis Geburtsstadt Maschhad im Nordosten des Landes stattfinden. Wegen erwarteter Temperaturen um die 40 Grad arbeiteten die Behörden mit der Polizei und den Revolutionsgarden noch an einem reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen, so der Mehr-Bericht. (dpa)

Iranischer Parlamentspräsident fordert Treffen zu Lage im Libanon

Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf hat ein rasches Treffen eines neuen Gremiums zur Kontrolle des Konflikts im Libanon gefordert. Die „Konfliktkontroll-Einheit“ des Irans, der USA und des Libanons solle sobald wie möglich ein Treffen ansetzen, zitierten ihn iranische Staatsmedien am Sonntag. Im Libanon war der Krieg zwischen Israel und der mit dem Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah am 2. März wieder aufgeflammt, kurz nach dem Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar. Neue Gefechte zwischen den USA und dem Iran haben das Rahmenabkommen für eine Beendigung des Krieges im Nahen Osten in Bedrängnis gebracht, das ein Ende des Krieges „an allen Fronten, auch im Libanon“ vorsieht. (ap)

Mehr Schiffsverkehr in Straße von Hormus trotz Spannungen

Trotz der angespannten Sicherheitslage hat der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus nach Angaben einer multinationalen Informations- und Koordinierungsstelle für die Handelsschifffahrt in der Region zugenommen. In den vergangenen 72 Stunden sei vor den Küsten des Iran und Omans mehr Verkehr registriert worden, teilte das unter Aufsicht der US-Marine stehende Gemeinsame Maritime Informationszentrum (JMIC) am Sonntag mit. Von den USA unterstützte Durchfahrten von Handelsschiffen seien trotz der erhöhten Bedrohungslage ohne Unterbrechung fortgesetzt worden, hieß es. (ap)

Irans Klerus drängt auf Abbruch der Gespräche mit den USA

Der einflussreiche iranische Klerus fordert nach den jüngsten amerikanischen Angriffen einen Abbruch der Verhandlungen mit den USA. In einer Erklärung der theologischen Zentren in der Pilgerstadt Ghom wurden der Präsident, die Mitglieder des Sicherheitsrats sowie das Verhandlungsteam aufgefordert, bei einem erneuten Vertragsbruch die Gespräche mit den USA unverzüglich zu beenden. Dies müsse sowohl aus gesetzlichen als auch aus religiösen Erwägungen geschehen, da ein Vertragsbruch eine Missachtung der im Rahmenabkommen festgelegten Bestimmungen darstelle, heißt es in der Erklärung, die über den Staatssender Irib verlesen wurde.

Die theologischen Zentren in Ghom werden von einflussreichen Klerikern geführt. Sie gelten seit der von Großajatollah Ruhollah Chomeini angeführten Revolution von 1979 als Initiatoren der islamischen Ideologie des Landes und besitzen entsprechend großen Einfluss im politischen System. (dpa)

Katar: Staatsbürger stirbt durch Splitter bei Militäroperationen

Ein katarischer Staatsbürger stirbt nach Angaben des Innenministeriums an Splitterverletzungen infolge von „Militäroperationen in der Region“. Zuvor sei ein Boot mit dem Mann und einer weiteren Person an Bord vermisst worden. Die zweite Person sei verletzt worden, teilt das Ministerium weiter mit. Das Boot sei in den frühen Morgenstunden nach einer Suchaktion entdeckt worden. Den genauen Ort des Vorfalls nennt die Behörde nicht. (rtr)