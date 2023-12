+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Hamas-Kommandeure getötet

Ministerpräsident Netanjahu zufolge wurde die Hälfte aller Bataillonskommandeure der Hamas getötet. US-Präsident Biden verurteilt Gewalt gegen Frauen.

Netanjahu: Hälfte der Bataillonskommandeure getötet

Mutmaßlicher Beschuss von Schule im Gazastreifen

Biden verurteilt Gewalt gegen Frauen

Israelisches Militär vermutet 24 militärische Abteilungen der Hamas mit jeweils 1.000 Kämpfern

Nach Darstellung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat die Armee im Gaza-Krieg rund die Hälfte aller Bataillonskommandeure der Hamas getötet. Das sagte er auf einer Pressekonferenz am Dienstagabend. Die israelische Armee geht davon aus, dass die Terrororganisation insgesamt 24 dieser militärischen Abteilungen mit jeweils rund 1.000 Mitgliedern hat. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. „Wir werden nicht vergessen und wir werden nicht vergeben“, sagte Netanjahu weiter.

Netanjahu kritisierte zudem Menschenrechtsorganisationen und die UN dafür, sich nicht zu den sexuellen Verbrechen der Hamas gegen Frauen geäußert zu haben. Bei einem Treffen mit freigelassenen Geiseln und ihren Angehörigen habe er von grausamen Vergewaltigungsfällen gehört. Auch Rettungsdienste und Augenzeugen hatten von brutalen sexuellen Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen bei dem Hamas-Massaker am 7. Oktober berichtet. Manche Frauen seien anschließend getötet, andere in den Gazastreifen verschleppt worden. In Israel sorgen sich viele Menschen angesichts dieser Berichte auch um das Schicksal der Frauen, die noch immer im Gazastreifen festgehalten werden.

Die UN-Frauen äußerten sich erst kürzlich nach massiver Kritik zu den Berichten über geschlechtsspezifische Gräuel und sexuelle Gewalt während der Attacken. Sie seien darüber sehr beunruhigt, hieß es in einem Post auf der Plattform X. (dpa)

Biden verurteilt sexualisierte Gewalt gegen Frauen durch Hamas

US-Präsident Joe Biden hat zur weltweiten Verurteilung der sexuellen Gewalt gegen Frauen durch die islamistische Palästinenserorganisation Hamas während ihres beispiellosen Großangriffs auf Israel aufgerufen. Regierungen, internationale Organisationen, die Zivilgesellschaft und Unternehmen müssten die „sexuelle Gewalt der Hamas-Terroristen“ während ihres Angriffs am 7. Oktober „scharf und ohne Wenn und Aber verurteilen“, sagte Biden am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Boston.

Die Welt könne „nicht einfach wegschauen“, sagte Biden. Die Hamas habe Berichten zufolge „Vergewaltigungen genutzt, um Frauen und Mädchen zu terrorisieren“. In den Wochen seit dem 7. Oktober hätten Überlebende und Augenzeugen von „unfassbarer Grausamkeit“ berichtet, einschließlich „Vergewaltigung, Verstümmelung und Leichenschändung“.

Israelische Aktivisten werfen der internationalen Gemeinschaft und insbesondere Menschenrechtsorganisationen weitgehendes Schweigen zur mutmaßlichen sexuellen Gewalt durch die Hamas vor. Das Büro des UN-Generalsekretärs und das Frauenrechtsgremium UN Women äußerten sich dazu erst in der vergangenen Woche. Israelische Aktivisten hatten sich hierzu aber schon kurz nach dem Hamas-Angriff an UN-Einrichtungen gewandt und nach eigenen Angaben kaum Reaktionen erhalten. (afp)

Özoguz warnt vor gesellschaftlichem Riss durch Nahost-Konflikt

Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz sieht durch den Gaza-Krieg auch in Deutschland Spaltungen der Gesellschaft. „Ein tiefer Riss droht durch unser Land zu gehen. Viel Frustration auf allen Seiten, tief verletzt und verständnislos ziehen sich mehr und mehr Menschen zurück“, schrieb die SPD-Politikerin in einem Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“ (Mittwoch).

Die einen – Jüdinnen und Juden – verstünden nicht, warum die Solidarität ihnen gegenüber nach dem Massaker vom 7. Oktober in Deutschland nicht noch deutlicher gezeigt werde. Andere beklagten, dass unschuldige Menschen in Gaza bombardiert würden. „Was leider viel zu wenig Beachtung findet, ist, dass die Linien nicht ausschließlich und immer zwischen Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens verlaufen.“

Es brauche diejenigen, die sich trauten, trotz widriger Umstände miteinander zu reden und zu streiten. „Die deutlich sagen: Wir verurteilen Terror und Terrororganisationen, wir stehen an der Seite des Staates Israel als Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden weltweit. Wir verurteilen gleichzeitig jeden Generalverdacht und sind nicht immer mit allem einverstanden, was die israelische Regierung in Gaza oder dem Westjordanland macht.“ Das heiße für sie, selbstbewusst Verantwortung zu übernehmen. (dpa)

Hamas: Mindestens 25 Tote bei mutmaßlichem Beschuss von Schule im Gazastreifen

Beim mutmaßlichen Beschuss einer Schule im südlichen Gazastreifen sind nach Angaben der dort herrschenden radikalislamischen Hamas mindestens 25 Menschen getötet worden. Wie das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium zudem am Dienstag mitteilte, hielten sich in der Schule geflüchtete Palästinenser auf.

Augenzeugen berichteten von dutzenden Verletzten und Leichen unter den Trümmern der offenbar als Flüchtlingsunterkunft genutzten Maan-Schule in der Stadt Chan Junis. Die Verletzten seien ins Nasser-Krankenhaus der Stadt gebracht worden. Der Augenzeuge Mohammed Salu, dessen Schwester bei dem Angriff getötet wurde, sagte der Nachrichtenagentur AFP, er glaube, dass „nicht die Schule selbst Ziel der Angriffe war, sondern das Gebiet um sie herum“.

Israel wirft der Hamas vor, zivile Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser als Verstecke zu nutzen und Zivilisten als „Schutzschilde“ zu missbrauchen, was die militante Palästinenserorganisation bestreitet.

Nach der Ausweitung ihrer Bodenoffensive im Gazastreifen hatte Israels Armee am Dienstag heftige Gefechte in Chan Junis im südlichen Gazastreifen gemeldet. Nach Angaben des Kommandeurs des Südkommandos, Jaron Finkelman, war es der „intensivste Tag seit Beginn der Bodenoperation“ Ende Oktober. (afp)

Israelische Armee: 82 Hamas-Soldaten getötet

Die israelische Armee teilte am Dienstag zudem mit, dass seit Beginn ihrer Offensive gegen die Hamas 82 Soldaten im Gazastreifen getötet worden seien.

Die durch den Hamas-Überfall auf Israel vom 7. Oktober ausgelösten israelischen Gegenangriffe hatten sich zunächst wochenlang auf den Norden des Gazastreifens konzentriert. Zuletzt hatte Israel im Krieg gegen die islamistische Hamas seinen Einsatz im Gazastreifen deutlich ausgeweitet.

Die israelische Armee sei bemüht, die Zahl der zivilen Opfer so gering wie möglich zu halten, sagten zwei hochrangige israelische Offiziere am Montag in einem Gespräch mit Journalisten. So verwende das Militär eine hoch entwickelte Kartensoftware, die auf Grundlage von Mobiltelefonsignalen, Luftüberwachung und mithilfe künstlicher Intelligenz erfasse, wie viele Menschen sich in unterschiedlichen Gebieten des Gazastreifens aufhielten.

Zudem gehe das Militär im Süden des Gazastreifens, wo sich die Bevölkerung fast verdoppelt habe, „viel genauer vor“ und nehme sich „viel mehr Zeit“, um die Zivilbevölkerung wirksam zu warnen. Die Ausnutzung von Zivilisten als menschliche Schutzschilde sei indes Teil der „grundlegenden Strategie“ der Hamas, sagte einer der beiden Militärvertreter, die nicht namentlich genannt werden wollten. (afp)

Präziserer Vorgang bei Evaluierungsanordnungen

Auch US-Außenministeriumssprecher Matthew Miller bescheinigte der israelischen Armee, nunmehr präziser vorzugehen. Es würden „deutlich genauere Evakuierungsanordnungen“ vorgenommen, sagte Miller.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas dauert inzwischen bereits mehr als acht Wochen an. Am 7. Oktober waren hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden etwa 1200 Menschen getötet und rund 240 Menschen als Geiseln verschleppt.

Als Reaktion begann Israel mit den massiven Angriffen auf Ziele im Gazastreifen. Nach jüngsten Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem fast 15.900 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet, die meisten von ihnen Zivilisten. (afp)