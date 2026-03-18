+++ Nachrichten im Iran-Krieg +++Teheran kündigt Vergeltung für Tötung Laridschanis an

Beisetzung von Laridschani am Mittwoch

Der von der israelischen Armee getötete iranische Sicherheitschef Ali Laridschani soll am Mittwoch beigesetzt werden. Wie die Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim am Mittwoch meldeten, soll die Beisetzung um 11.30 Uhr MEZ in der Hauptstadt Teheran erfolgen. Auch der getötete Anführer der für die innere Sicherheit in Iran zuständigen Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani, soll dann den Angaben zufolge beigesetzt werden.

Teheran hatte am Dienstagabend den Tod des einflussreichen Laridschani bestätigt, der Chef des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans gewesen war. Die Armee kündigte Vergeltung für seine Tötung an. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten am Dienstagabend den Tod Soleimanis.

Die Tötung Laridschanis bedeutet nach Ansicht von Experten den schwersten Schlag für die Führung in Teheran seit der Tötung des iranischen Obersten Führers, Ali Chamenei, gleich am ersten Tag der Angriffe der USA und Israels. Die beiden Länder hatten am 28. Februar mit massiven Luftangriffen auf den Iran begonnen. Iran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region. (afp)

Mehrere Tote in Beirut nach israelischem Angriff

In der libanesischen Hauptstadt Beirut sind erneut mehrere Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. Die teilweise ohne Vorwarnung erfolgten Angriffe auf zwei Stadtteile im Zentrum Beiruts töteten mindestens sechs Menschen und verletzten 24 weitere, wie das libanesische Gesundheitsministerium am Mittwochmorgen mitteilte. Ein iranischer Raketenangriff nahe Tel Aviv tötete derweil nach Angaben israelischer Rettungskräfte zwei Menschen. Teheran kündigte Vergeltung für den bei einem israelischen Angriff getöteten mächtigen iranischen Sicherheitschef Ali Laridschani an.

Der libanesischen staatlichen Nachrichtenagentur NNA zufolge traf ein israelischer Angriff eine Wohnung in Sukak al-Blat, wo die israelische Armee vergangene Woche eine Filiale des Hisbollah-nahen Finanzunternehmens Al-Kard Al-Hassan attackiert hatte. Zwei weitere israelische Angriffe trafen demnach zwei Wohnungen in dem Viertel Basta, das die israelische Armee während des Krieges mit der proiranischen Hisbollah-Miliz im Jahr 2024 angegriffen hatte.

In Israel stieg die Zahl der Todesopfer durch Raketenangriffe seit Beginn des Iran-Krieges nach dem jüngsten Angriff nahe Tel Aviv auf 14 an. Polizeisprecher Dean Elsdunne erklärte, bei einem iranischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude in Ramat Gan außerhalb von Tel Aviv sei Streumunition zum Einsatz gekommen. Diese habe das Dach des Gebäudes zum Einsturz gebracht. Ein älteres Ehepaar, das nicht in den Schutzraum gegangen war, sei dabei getötet worden.

Streumunition gilt als besonders verheerend: Eine Streubombe kann hunderte kleinerer Bomben freisetzen, die oft größere Gegenden zerstören können. Israel und Iran werfen sich gegenseitig den Einsatz von Streubomben vor.

In mehreren Teilen im Zentrum von Israel kam es zu Angriffen. In Bnei Brak, einer weiteren Stadt nahe Tel Aviv, wurde ein Mann Rettungsdiensten zufolge durch Splitter leicht verletzt. Teams zur Bombenentschärfung befanden sich der Polizei zufolge an mehreren Einschlagsorten im Gebiet Tel Aviv im Einsatz. (afp)

Vergeltung angekündigt

Die iranische Armee kündigte unterdessen Vergeltung für die Tötung von Laridschani an. „Irans Antwort auf die Ermordung des Vorsitzenden des Obersten Nationalen Sicherheitsrats wird entschlossen und bedauerlich sein“, erklärte Armeechef Amir Hatami. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, als „Rache für das Blut des Märtyrers Dr. Ali Laridschani und seiner Gefährten“ Raketen auf das Zentrum Israels gefeuert zu haben.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte, die Folgen des Iran-Krieges würden weltweit zu spüren sein. „Die Welle globaler Auswirkungen hat gerade erst begonnen und wird alle treffen, unabhängig von Wohlstand, Glauben oder Herkunft“, erklärte er im Onlinedienst X. Immer mehr Stimmen, darunter europäische und US-Vertreter, würden den Krieg gegen Iran als „ungerecht“ bezeichnen, erklärte Araghtschi. „Weitere Mitglieder der internationalen Gemeinschaft sollten diesem Beispiel folgen“, forderte er. (afp)

Trump wütet gegen Nato-Verbündete

- „Schockierend“ und „dumm“: Mit drastischen Worten hat US-Präsident Donald Trump gegen die Nato-Partner ausgeteilt. Er war sichtbar wütend, weil ihn zuvor die Europäer bei der Absicherung der Straße von Hormus gegen iranische Angriffe abblitzen ließen. „Ich denke, die Nato macht einen sehr dummen Fehler“, sagte Trump.

„Nein“, „non“ und „no“ – aus den europäischen Hauptstädten war Trump unisono Widerstand entgegengeschallt. So einig hatten sich die Europäer in den 14 ersten Monaten seiner zweiten Amtszeit bisher nicht gezeigt. Dabei hatte der US-Präsident die Verbündeten mit Zöllen malträtiert und ihnen mit einem angedrohten Angriff auf Grönland zugesetzt.

Am Sonntag dann verlangte der 79-Jährige plötzlich, die Verbündeten müssten ihm helfen, Öltanker in der Straße von Hormus zu schützen. Womöglich wollte Trump davon ablenken, dass sich der von ihm in Aussicht gestellte Geleitschutz durch die US-Marine bisher nicht bewerkstelligen lässt. (rtr)

Weitere Angriffe in den Golfstaaten

Auch in den Golfstaaten kam es erneut zu Angriffen. Die Flugabwehr „reagiert auf die Bedrohungen durch Raketen und Drohnen aus Iran“, teilten die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate mit, während Journalisten von mehreren lauten Explosionen in der emiratischen Metropole Dubai berichteten. Der australische Premierminister Anthony Albanese meldete zudem, dass ein iranisches Geschoss nahe dem australischen Armeehauptquartier in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeschlagen sei. Bei dem Vorfall sei kein australisches Personal verletzt worden.

Das saudi-arabische Verteidigungsministerium erklärte, die Armee habe insgesamt acht Drohnen zerstört. Zudem sei ein Marschflugkörper nahe dem Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan abgefangen worden, auf dem US-Armeeangehörige stationiert sind.

Die kuwaitische Armee teilte derweil im Onlinedienst X mit, ihre Luftabwehr fange „derzeit feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab“. Das katarische Verteidigungsministerium erklärte, seine Streitkräfte hätten einen Raketenangriff auf das Land abgefangen. Ein AFP-Journalist in Doha hatte zuvor mehrere Knallgeräusche gehört. (afp)

Iranisches AKW Buschehr getroffen

Das iranische Atomkraftwerk Buschehr ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA von einem Geschoss getroffen worden. Sie sei „von Iran darüber informiert worden, dass am Dienstagabend ein Geschoss das Gelände des Kernkraftwerks Buschehr getroffen hat“, erklärte die UN-Organisation mit Sitz im österreichischen Wien am Mittwoch in Onlinediensten. „Es wurden weder Schäden an der Anlage noch Verletzungen von Mitarbeitern gemeldet“, hieß es weiter.

IAEA-Chef Rafael Grossi „bekräftigt seinen Aufruf zur Zurückhaltung während des Konflikts, um jedes Risiko eines Atomunfalls zu vermeiden“, hieß es in der Erklärung der Behörde. Das AKW Buschehr im Südwesten Irans verfügt über den einzigen in Betrieb befindlichen Atomreaktor des Landes, der nach Angaben der IAEA im Jahr 2011 erstmals ans Stromnetz angeschlossen worden war.

Nach Einschätzung der IAEA ist Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert. Westliche Staaten werfen Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben, was Teheran bestreitet. US-Präsident Donald Trump bezeichnete das iranische Atomprogramm als einen der Gründe für den Iran-Krieg. (afp)