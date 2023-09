+++ Live-Ticker zur Basketball-WM +++ : Halbzeit im ausgeglichenen Finale

Die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder auf den Philippinen im WM-Finale gegen Serbien. Hier tickert die taz das historische Spiel live.

+++ Ende 2. Viertel, Halbzeit +++ Wir sehen ein hochklassiges und spannendes Finale. Dennis Schröder vergibt vor dem Buzzer zur Halbzeit die mögliche Führung, die Teams gehen beim Stand von 47:47 in die Kabinen. Durchatmen!

+++ 2. Viertel, noch 0:24 Minuten auf der Uhr +++ Was für eine Einzelaktion von Schröder! Dem Steal folgt der Dunk, 47:45 für Deutschland!

+++ 2. Viertel, noch 0:34 Minuten auf der Uhr +++ Franz Wagner nun eventuell mit einem unsportlichen Foul, er schubst seinen Gegenspieler von hinten. Die Schiedsrichter schauen es sich in der Review-Arena an und entscheiden sich nur für ein persönliches Foul. Glück für Deutschland, das bis dato 45:44 führt.

+++ 2. Viertel, noch 1:27 Minuten auf der Uhr +++ Jetzt wirkt Serbien etwas fahrig und kommt mit einem Fehlwurf aus der Auszeit, doch Deutschland vergibt die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Stattdessen geht Serbien mit 44:43 in Führung.

+++ 2. Viertel, noch 2:26 Minuten auf der Uhr +++ Diesmal nimmt Schröder den Dreier von noch weiter hinten – und trifft! Serbien nimmt die Auszeit, Deutschland führt 43:42.

+++ 2. Viertel, noch 3:00 Minuten auf der Uhr +++ Aktuell ist das Momentum ein wenig auf serbischer Seite, Deutschland wirkt etwas hektisch. Unter anderem nimmt Schröder den Dreier unbedrängt einen Meter hinter der Linie und verfehlt. Franz Wagner verkürzt von der Freiwurflinie auf 40:42.

+++ 2. Viertel, noch 4:01 Minuten auf der Uhr +++ Auszeit! Serbien führt mit 42:38, Deutschland schenkt zu viele Dreier zu leicht her.

+++ 2. Viertel, noch 4:55 Minuten auf der Uhr +++ Was für ein Finale, beide Teams gehen abwechselnd in Führung. Aktuell steht es 38:37 für Deutschland.

+++ 2. Viertel, noch 6:14 Minuten auf der Uhr +++ Bonga mit einem Dreier: 33:33!

+++ 2. Viertel, noch 6:34 Minuten auf der Uhr +++ Nach der ersten Führung Deutschlands im zweiten Viertel kontert Serbien. Und geht mit 33:30 in Führung.

+++ 2. Viertel, noch 8:37 Minuten auf der Uhr +++ Beide Teams starten erneut mit ein wenig Nervosität, hüben wie drüben kommt es zu kleinen Unsauberkeiten. Es steht 28:25 für Serbien.

+++ 2. Viertel, noch 9:41 Minuten auf der Uhr +++ Serbien erhöht von der Freiwurflinie auf 28:23.

+++ Ende 1. Viertel +++ Serbien führt nach dem ersten Viertel mit 26:23. Deutschland spielt nicht schlecht, wirkt routiniert. Aber auch die Serben zeigen sich finalreif und treffen ihre Würfe. Hier ist alles offen.

+++ 1. Viertel, noch 0:41 Minuten auf der Uhr +++ Serbien macht wenig falsch, hält den Vorsprung. Isaac Bonga verfehlt den Dreier. Im Gegenzug zieht Serbien das Foul, es steht 24:21 für Serbien.

+++ 1. Viertel, noch 2:12 Minuten auf der Uhr +++ Nikola Jović hat einen Lauf und versenkt seinen zweiten Dreier über das Brett. Serbien führt 22:19.

+++ 1. Viertel, noch 2:55 Minuten auf der Uhr +++ Auf einen Dreier der Serben kontert Andreas Obst eiskalt mit einem Dreier: 19:19.

+++ 1. Viertel, noch 3:44 Minuten auf der Uhr +++ Slam-Dunk von Voigtmann! Es steht 16:16.

+++ 1. Viertel, noch 4:55 Minuten auf der Uhr +++ Das Spiel wogt nun hin und her. Die Würfe kommen auf beiden Seiten inzwischen gezielter, das Spiel ist vollkommen offen. Deutschland führt 14:13.

+++ 1. Viertel, noch 6:07 Minuten auf der Uhr +++ Mit zwei Freiwürfen von Franz Wagner geht Deutschland erstmals in Führung: 10:9.

+++ 1. Viertel, noch 7:21 Minuten auf der Uhr +++ Serbien startet mit einem Dreier, anschließend gibt es auf beiden Seiten Fehlwürfe, ein wenig Nervosität liegt in der Luft. Dann der Schock für Serbien, Star Ognjen Dobrić knickt um und muss das Feld verlassen, das Finale ist für ihn wohl früh beendet. Derweil führt sein Team mit 7:4 gegen Deutschland.

+++ 14:35 Uhr +++ Die Starting-Five des DBB steht fest, Deutschland geht mit Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Daniel Theis, Dennis Schröder und Andreas Obst ins Finale. Keine Überraschungen also.

+++ 14:30 Uhr +++ Noch zehn Minuten bis zum Beginn des historischen Finales der Basketball-WM in Manila. Die deutschen Spieler um Kapitän Dennis Schröder betreten nun das Feld, unter brandendem Applaus kommen sie in die Halle.

BERLIN taz | Noch nie gab es in einem Halbfinale einer Basketball-WM so viele Punkte, noch nie konnte ein Team alleine so viele Körbe erzielen wie Deutschland im spektakulären Offensiv-Spektakel gegen den haushohen Favoriten USA. Mit 113:111 setzten sich die deutschen Basketballer schlussendlich durch, gaben die Führung im letzten Viertel nicht ein einziges Mal aus den Händen.

Die Belohnung ist historisch: Die Herrenmannschaft des Deutschen Basketball Bundes steht erstmals in ihrer Geschichte in einem WM-Finale. Der Gegner aus Serbien muss trotz des deutschen Sieges gegen das Starensemble der USA als leichter Favorit gelten, der Vizeweltmeister von 2014 greift zum zweiten Mal nach Gold. In Madrid mussten sich die Basketballer vom Balkan am 14. September 2014 den USA deutlich geschlagen geben, verloren 92:129.

Fest steht, dass es eine Premiere geben wird. Für Deutschland wäre es im ersten Finale seiner Geschichte natürlich der erste WM-Titel und auch Serbien gewann in seiner Geschichte als eigenständige Nation noch nie WM-Gold, die letzte Weltmeisterschaft als Teil des damaligen Jugoslawiens stammt aus dem Jahr 2002.

Das Finale (zu sehen in Deutschland ausschließlich per Web-Stream bei Magenta Sport und im ZDF) in der Mall of Asia Arena in Manila beginnt um 14:40 Uhr (MESZ), die taz tickert an dieser Stelle live.