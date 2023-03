+++ Internationaler Frauentag +++ : „Frauen sind wie Rückenwind“

Herbert Grönemeyer hat seinen Song „Männer“ für den heutigen Frauentag umgedichtet: „Frauen machen uns stark“. Nachrichten zum Frauentag aus aller Welt.

Es ist Frauentag – und was machen Frauen in der taz? Sie arbeiten. Ja, schon gut, es arbeiten auch Männer heute. Aber die Kollegen hätten ja mal auf die Idee kommen können, heute die Produktion allein zu schmeißen. Sind sie aber nicht, deshalb feiern wir uns hier einfach mal selbst – und liefern an dieser Stelle Nachrichten, die Frauen auf der ganzen Welt betreffen: positive, traurige, lebensverändernde, lustige. Und Sie, liebe Leserinnen, können uns gern Ihre Eindrücke von der Straße, von den Demos, von Zuhause schicken.

Wo ist der Frauentag ein Feiertag?

In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist heute Ruhetag: in den Schulen, Kitas, Universitäten, Behörden. In diesen drei Bundesländern ist der Frauentag ein gesetzlicher Feiertag. Wir finden, er sollte in jedem Bundesland ein Feiertag sein.

Grönemeyer: „Männer“ umgedichtet in „Frauen“

Wie war das noch mal? „Männer nehm'n in den Arm / Männer geben Geborgenheit / Männer weinen heimlich / Männer brauchen viel Zärtlichkeit / Oh, Männer sind so verletzlich / Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich“ – so sang es Herbert Grönemeyer – bis heute. Er hat seinen Song umgedichtet, heute, für Frauen, für mehr Gerechtigkeit, für mehr Empathie der Männer gegenüber den Leistungen der Frauen: „Frauen machen uns stark / Frauen sind wie Rückenwind / Frauen lachen lauthals / Frauen schenken dir ein Kind“

Der rbb hat den umgedichteten Song gesendet, hier können Sie ihn hören.

UN: „Kolossaler Akt der Selbstbeschädigung“ durch Taliban

Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 sind die Rechte der Frauen und Mädchen in keinem Land der Welt so eingeschränkt wie in Afghanistan. Das schreiben die Vereinten Nationen (UN) in einem Bericht zum Internationalen Frauentag am Mittwoch. Die Hälfte der Bevölkerung zu Hause einzusperren, während in dem Land eine der größten humanitären Krisen weltweit herrsche, sei ein „kolossaler Akt nationaler Selbstschädigung“, so die Vereinten Nationen weiter.

Die Taliban haben die Freiheiten der Frauen in Afghanistan stark eingeschränkt. So dürfen sie keine höheren Schulen und seit Ende vergangenen Jahres keine Universitäten mehr besuchen. Auch ist ihnen mittlerweile der Besuch von öffentlichen Parks und Fitnessstudios untersagt. Ende des Jahres haben die Taliban ein Berufsverbot für afghanische Frauen bei Nichtregierungsorganisationen ausgesprochen, mit Ausnahmen weniger Bereiche.

Einem Weltbank-Bericht zufolge haben fünf Monate nach Machtübernahme der Taliban rund die Hälfte der Frauen, die zuvor bezahlter Arbeit nachgingen, ihren Job verloren. Zwar zeigt ein weiterer Weltbank-Bericht von November 2022, dass afghanische Frauen aufgrund der wirtschaftlichen Not in ihrem Land seit einigen Monaten wieder vermehrt arbeiten oder Arbeit suchen. Frauen würden jedoch nun überwiegend zuhause als Selbstständige arbeiten.

Die UN warnt vor gravierenden Folgen der repressiven Regelungen gegen die weibliche Bevölkerung Afghanistans. Frauen von der Bildung auszuschließen erhöhe die Gefahr von früher Verheiratung, Armut und häuslicher Gewalt. „Die Rechte von Frauen und Mädchen müssen wieder hergestellt werden, um ein inklusives, friedliches und hoffnungsvolles Afghanistan zu erreichen“, so die Organisation. (dpa)

Frauendemos in Berlin (Auswahl)

Die GEW ruft im Invalidenpark in Mitte von 13 bis 15 Uhr zur Demo „Feministisch – Solidarisch – Gewerkschaftlich!“ auf. Laut Polizeit sind 5.000 Teilnehmende angemeldet. Die Demonstrierenden wollen über die Straße Unter den Linden zum Bebelplatz ziehen, wo ab 15.30 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Am Bebelplatz wurde zudem vom Bündnis für Sexuelle Selbstbestimmung eine Kundgebung angemeldet: 14.30 bis 17 Uhr. Es werden 1.500 Teilnehmende erwartet.

Eine weitere große Demonstrationunter dem Motto „Gemeinsam sind wir mächtig“ von 12 bis 18 Uhr auf dem Platz der Republik in Tiergarten stattfinden. Dazu sind laut Berliner Polizei 5.000 Teilnehmende angemeldet.

In Friedrichshain wird zwischen 14 und 19 Uhr demonstriert. Die Veranstaltung wurde privat mit 5.000 Demonstrierenden angemeldet. Die Strecke führt vom Frankfurter Tor bis zur Justizvollzugsanstalt für Frauen in der Alfredstraße in Berlin-Lichtenberg.

Demos bundesweit

Die Gewerkschaft Verdi ruft bundesweit zu Demonstrationen auf. Wo Sie sich in Ihrem Heimatort beteiligen können, finden Sie hier.

Femizid am Frauentag in Frankreich

Im ostfranzösischen Metz hat ein Mann vor der Kathedrale im Zentrum der Stadt eine Frau niedergestochen. Es handele sich um eine schreckliche Tat am Internationalen Frauentag, sagte Bürgermeister François Grosdidier am Mittwoch. Bei dem Angreifer soll es sich um den Partner der Frau gehandelt haben, berichtete der Sender France Info mit Verweis auf die Ermittler. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der Mann wurde festgenommen. „Diese Tragödie erinnert uns einmal mehr an die schreckliche Realität, die von denjenigen geschaffen wird, die sich das Recht anmaßen, über das Leben und die Freiheit von Frauen zu verfügen“, sagte der Bürgermeister.

Morde an Frauen – Femizide – sind leider an der Tagesordnung – überall auf der Welt. In Deuschland stirbt jeden dritten Tag eine Frau durch die Gewalt eines Mannes, in der Regel des eigenen Partners oder Ex-Partners.

Noch ein Blumentag?

Ja, die rote Nelke als Symbol der sozialistischen Frauenbewegung spielte auch in der DDR noch eine Rolle am Frauentag. Die ewige Hoffnung von Blumenhändlern (oder Händlerinnen: laut Fleurop gehören 93 Prozent der Geschäfte Frauen) dürfte trotzdem sein, dass der 8. März Menschen dazu verleitet, ganze Sträuße zu verschenken. Blumengeschenke sind schön, aber irgendwie auch am Thema vorbei. Das findige Blumenversand-Netzwerk ist trotzdem auf einen Weg gekommen, sich ins Spiel zu bringen: Sie lassen Statuen, die an berühmte Frauen erinnern, mit Blumen schmücken. „In Berlin, Hamburg, München, Leipzig und weiteren Städten sorgt der Blumenschmuck für eine erhöhte Sichtbarkeit und Wahrnehmung weiblicher Skulpturen, Bronzestatuen oder Denkmälern“, schreibt Fleurop. Das ist natürlich PR, aber wenn's nebenbei der Sichtbarmachung historischer Frauenfiguren dient, wollen wir mal nicht so sein.