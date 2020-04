+++ Corona News am Donnerstag+++ : Keine Pflegeheim-Besuche im April

Diakonie-Chef rechnet mit längerer Schließung der Einrichtungen. Berliner Abitur startet am Montag. Die Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Krise auf Rettungsschiff: drei Geflüchtete an Land gebracht

10:00 Uhr: Auf dem blockierten deutschen Rettungsschiff „Alan Kurdi“ vor Sizilien verzweifeln die Geflüchteten nach Angaben der Hilfsorganisation Sea-Eye zunehmend. Ein Mann habe versucht, sich das Leben zu nehmen, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Ein weiterer habe sich selbst verletzt. Die italienische Küstenwache habe deshalb drei von insgesamt 149 Geflüchteten in Sicherheit gebracht.

Das Schiff liegt vor der Stadt Palermo. Eigentlich sollen die Menschen auf ein größeres Schiff in Quarantäne kommen. Bislang ist jedoch unbekannt, wann das geschehen soll. Italien und Malta haben erklärt, dass sie keine Migranten an Land lassen könnten, weil diese nicht gesundheitlich versorgt werden könnten. Die Menschen legen meist im Bürgerkriegsland Libyen ab, wo ihnen in Lagern schwere Misshandlungen drohen.

IWF fordert mehr Zeit für EU-Großbritannien-Verhandlungen

9.55 Uhr: Großbritannien sollte sich mehr Zeit für die Verhandlungen mit der EU über die künftigen Beziehungen nehmen. Das forderte die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, am Donnerstag in einem Radio-Interview der BBC. „Es ist schon schwer genug. Macht es nicht noch schwieriger“, sagte Georgiewa. Die Unsicherheit für die Wirtschaft müsse reduziert werden. Das wäre im Interesse Großbritanniens, der Europäischen Union und der ganzen Welt. Die laufende Übergangsphase sollte über dieses Jahr hinaus verlängert werden.(rtr)

Wohl keine Lockerung des Besuchsverbots in Pflegeheimen

9.22 Uhr: Diakonie-Präsident Ulrich Lilie rechnet nicht mit einer raschen Lockerung der Beschränkungen in Alten- und Pflegeheimen. Er fürchte, dass die Heime noch bis Anfang Mai geschlossen bleiben müssten, sagte Lilie am Donnerstag in Deutschlandfunk. Um wieder Besuche möglich zu machen, müssten die Einrichtungen zunächst dringend mit ausreichend Schutzausrüstung ausgestattet werden. (epd)

Grünen-Chefin Baerbock beklagt blinde Flecken für Familien

9.21 Uhr: Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock vermisst bei den beschlossenen Lockerungen Zugeständnisse an Kinder und Familien. In diesem Bereich hätten die Beschlüsse „blinde Flecken“, sagte Baerbock dem SWR am Donnerstag. Neben der virologischen und der wirtschaftlichen Abwägung müssten auch „soziale Härten“ in den Blick genommen und insbesondere sozial benachteiligte Familien mit Kindern unterstützt werden.

Die Grünen-Chefin forderte unter anderem einen Anspruch auf Kinderbetreuung für Alleinerziehende. Jede Kita und jede Schule muss aus Baerbocks Sicht eine Notbetreuung anbieten. Außerdem sprach sie sich im SWR für ein „Corona-Kindergeld“ aus. (afp)

9.16 Uhr: Der Internationale Währungsfonds hat den Weg für mehr kurzfristige Liquiditätshilfen freigemacht. Dafür sei extra ein neuer Topf (SLL) geschaffen worden, sagt IWF-Chefin Kristalina Georgiewa und verweist auf einen entsprechenden Beschluss des Vorstands. Dieser richtet sich an Länder, die wegen der Krise in Zahlungsschwierigkeiten sind.

800-Quadratmeter-Grenze in Hamburg wohl flexibel

9.06 Uhr: Bei der umstrittenen Grenze von maximal 800 Quadratmetern Ladenfläche für eine Öffnung signalisiert Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher Gestaltungsspielraum. Auf die Frage, ob große Geschäfte eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern freigeben dürften, sagt er im ARD-Morgenmagazin: „Das ist jetzt eine Frage der Umsetzung, das wird jede Stadt, jedes Bundesland prüfen müssen.“

Bildungssenatorin: Berliner Abitur startet am Montag

9.17 Uhr: Die Abiturprüfungen in Berlin sollen wie geplant in der kommenden Woche beginnen. Das bestätigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres, SPD, im RBB-Inforadio. Begonnen werde am Montag mit den Lateinprüfungen, in der Woche darauf sollen zwei weitere Prüfungen folgen. Die Maßnahmen zum Schutz der Schülerinnen und Schüler seien nach Aussage der Schulen und Bezirke vor Ort sichergestellt. (epd)

8.28 Uhr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CDU, kritisiert mangelnde Absprachen auf europäischer Ebene zum grenzüberschreitenden Waren- und Güterverkehr. „Ich bin etwas unzufrieden über die europäische Herangehensweise“, sagte Scheuer im ARD-Morgenmagazin. Die Versorgung der Geschäfte in Deutschland sei garantiert, allerdings gebe es an den Grenzen oft Rückstaus. „Wir können das nur im Bilateralen auflösen, weil wir kein europäisches Commitment haben über das Grenz-Regime.“ (rtr)

Deutsche Infiziertenzahlen wachsen laut RKI weiter langsam

7.56 Uhr: In Deutschland hat die Zahl der Infektionsfälle nach Angaben des Robert-Koch-Institutes die Schwelle von 130.000 überstiegen. Das RKI zählt nach den Angaben auf seiner Internet-Seite aktuell 130.450 Fälle – ein Plus von 2.866 im Vergleich zu Mittwoch. Die Zahl der Toten stieg im selben Zeitraum um 315 auf 3.569. Rund 77.000 Menschen sind demnach genesen. (rtr)

taz-Journalist Malte Kreutzfeld ordnet die Zahlen des RKI auf Twitter ein:

Die ersten Corona-Zahlen des @rki_de ohne Feiertagseffekt zeigen ein gemischtes Bild: Die Zahl der Neu-Infizierten steigt im Vergleich zu den letzten Tagen nur leicht an und bleibt weiter unter 3000 am Tag. Hier scheint die Trendwende tatsächlich geschafft. [1/2] — Malte Kreutzfeldt (@MKreutzfeldt) April 16, 2020

Schulen stehen vor enormer Herausforderung

5.23 Uhr: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, sieht die Schulen in den Wochen vor der geplanten schrittweisen Öffnung vor großen Aufgaben. „Die Schulen überall im Land stehen jetzt vor einer enormen Herausforderung, die schrittweise Öffnung unter strenger Einhaltung der Infektionsschutzregeln zu organisieren“, sagte Karliczek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Vorsitzende des Bundeselternrats, Stephan Wassmuth, sieht die Schulen für die Wiedereröffnung nur mäßig gerüstet. „Die Wahrheit ist: Es ist ausgeschlossen, dass die Schulen ihre oft maroden sanitären Einrichtungen bis zum 4. Mai so in Ordnung bringen, wie es in dieser Pandemie-Situation nötig wäre.“ Es fehle oft schon an warmem Wasser in den Toilettenräumen. (rtr)

5.17 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, verteidigt die Entscheidung der Bundesregierung, die Beschränkungen nur für wenige Wirtschaftszweige zu lockern. Man könne aber „den Gürtel nur stufenweise weiter schnallen, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und die Neuinfizierten-Rate möglichst gering zu halten.“ Die Rückkehr zur Normalität werde noch eine Weile dauern. (rtr)

Schausteller warnen vor Massensterben der Volksfeste

4.06 Uhr: Die deutschen Schausteller warnen angesichts der dramatischen Folgen der Krise für ihre Branche vor einem Massensterben der Volksfeste in Deutschland. „Eine 1.200 Jahre alte Kultur in Deutschland steht auf dem Spiel“, sagt der Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, Albert Ritter, der Augsburger Allgemeinen. Die 5.000 hauptberuflichen Schaustellerfamilien und ihre 55.000 Mitarbeiter stünden mit dem Rücken zur Wand. Der Schaustellerverbandschef fordert, Volksfeste unter Auflagen wie Abstandsregelungen und Schutzmaßnahmen wieder stattfinden lassen zu können. Sein Verband wolle mit Gesundheitsämtern, Hygienefachleuten und Virologen entsprechende Handlungsempfehlungen erarbeiten. (rtr)

3.54 Uhr: China meldet einen Anstieg bei den lokalen Infektionsraten und einen Rückgang von Fällen bei Einreisenden aus Übersee. Insgesamt meldet das chinesische Festland 46 neue bestätigte Fälle, so viele wie am Vortag, womit sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle nach offiziellen Angaben auf 82.341 beläuft. China berücksichtigt bei seiner Zählung Patienten ohne klinische Symptome wie Husten oder Fieber nicht. Es seien keine weiteren Todesfälle aufgetreten, die Zahl der Todesopfer bleibe bei 3342. (rtr)

Fast 2600 Corona-Tote in den USA binnen 24 Stunden

2.36 Uhr: Die Johns-Hopkins-Universität meldet einen tragischen Höchstwert: innerhalb eines Tages sind knapp 2.600 US-Amerikaner*innen am Virus gestorben. (afp)

Großveranstaltungen in Los Angeles wohl frühestens 2021

0.26 Uhr: In Los Angeles werden große Zusammenkünfte wie Konzerte und Sportveranstaltungen wegen des Ausbruchs des Coronavirus voraussichtlich erst 2021 wieder erlaubt sein. „Nichts, was ich gehört habe, deutet darauf hin, dass wir zu solchen Massenveranstaltungen wieder zusammenkommen können, wahrscheinlich nicht für den Rest dieses Jahres“, sagte Bürgermeister Eric Garcetti in einem Interview auf CNN. (rtr)