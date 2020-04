+++ Corona News am Dienstag +++ : Über 5.600 neue Fälle in Russland

Russland hat jetzt eine der höchsten Reproduktionsraten. Bayerns Ministerpräsident gibt bekannt: Die Wiesn fällt aus. Die Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Den Live-Ticker bearbeiten Klaudia Lagozinski und Anselm Denfeld.

Lockerungen sind laut RKI-Vize vernünftiger Kompromiss

10.15 Uhr: RKI-Vize-Präsident Lars Schaade sagt, die Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern über erste Lockerungen im öffentlichen Leben seien „ein vernünftiger Kompromiss“. Rein epidemologisch betrachtet müssten die scharfen Auflagen zwar eigentlich erhalten bleiben. Aber es gebe auch gesellschaftliche Aspekte, die zu berücksichtigen seien. Wichtig sei, dass die Entwicklung der Fallzahlen „in einem sicheren Bereich“ bleibe.

Zunächst keine Engpässe bei Behandlungskapazitäten

10.08 Uhr: Die Behandlungskapazitäten für Coronavirus-Patienten in Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts nach wie vor ausreichend vorhanden. „Bei derzeitigem Stand sind keine Engpässe in den nächsten Tagen absehbar“, sagt RKI-Vize-Präsident Lars Schaade in Berlin. Dies könne sich aber jederzeit ändern und sei regional unterschiedlich. Festzustellen seien zunehmende Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen.

50 Millionen Westafrikaner*innen könnten bald hungern

10.01 Uhr: Hilfsorganisationen warnen vor einer verschärften Hungersnot in Westafrika. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus träfen mit voller Wucht auf eine bereits sehr fragile Ernährungssituation, mahnen acht regionale und internationale Organisationen wie Oxfam, Save the Children und CARE. Die Preise für Lebensmittel stiegen und viele Grundnahrungsmittel seien kaum verfügbar. Laut der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS könne die Zahl der von Hunger bedrohten Menschen zwischen Juni und August von 17 Millionen auf 50 Millionen Menschen steigen.

Potsdam führt Maskenpflicht ein

9.50 Uhr: Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam führt eine Maskenpflicht ein. Ab kommendem Montag müssten in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr Alltagmasken getragen werden, teilte die Stadtverwaltung am Montagabend mit. In Potsdam gebe es eine höhere Corona-Dynamik als in anderen brandenburgischen Städten und Gemeinden im ländlichen Raum. (epd)

Russlands Zahlen steigen weiter stark

9.50 Uhr: Russland meldet 5.642 neue Fälle. Das sind fast 1.500 mehr als am Vortag, als es einen Rückgang gegeben hatte. Damit steigt die Zahl der Infektionsfälle landesweit auf 52.763, wie die Behörden mitteilen. Die Zahl der Todesfälle stieg demnach binnen 24 Stunden um 51 auf 456. Die Gesamtzahl der Infizierten verdoppelt sich somit rasant – bei der derzeitigen Geschwindigkeit etwa innerhalb von fünf Tagen. (rtr)

Das Oktoberfest fällt flach

9.05 Uhr: Das Münchner Oktoberfest fällt in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer. Die Stadt München als Veranstalter hat das größte Volksfest der Welt abgesagt, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter am Dienstag sagte. Das Oktoberfest zieht jedes Jahr rund sechs Millionen Besucher aus dem In- und Ausland an und bringt den Brauereien, Festwirten, Schaustellern, aber auch Hotels und Taxifahrern nach Schätzungen der Stadt 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro ein. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begründete die Absage mit der Gefahr eines Wiederaufflammens der Corona-Infektionen: „Ein Bierzelt lebt von der Nähe, davon, keinen Abstand zu halten.“ Dort werde getrunken und gesungen.

Es ist das erste Mal seit mehr als 70 Jahren, dass das Fest ausfällt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es 1949 erstmals wieder in der traditionellen Form stattgefunden. Das erste Oktoberfest war 1810 anlässlich der Hochzeit des bayerischen Thronfolgers Ludwig – des späteren Königs Ludwig I. – veranstaltet worden. Im 19. Jahrhundert war es zweimal wegen einer Cholera-Epidemie ausgefallen. (rtr)

Italien plant Lockerungen in zwei Wochen

8.33 Uhr: Italien will ab dem 4. Mai mit einer schrittweisen Lockerung der Schutzmaßnahmen beginnen. Dazu wolle die Regierung noch in dieser Woche ihren Plan vorlegen, kündigt Ministerpräsident Giuseppe Conte auf Facebook an. Es müsse ein landesweites Vorgehen geben, das allerdings die regionalen Besonderheiten berücksichtige. In Italien ist vor allem der Norden von der Epidemie betroffen. (rtr)

WHO warnt vor Infektionswelle nach Lockerungen

7.18 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor verfrühten Lockerungen der Kontakteinschränkungen und anderen pandemiebedingten Verboten. Andernfalls drohe eine Wiederbelebung der Infektionswelle. „Bis ein Impfstoff oder eine sehr effektive Behandlungsmethode gefunden wird, wird dies unsere neue Normalität sein“, erklärt Takeshi Kasai von der WHO mit Blick auf die Einschränkungen. (rtr)

Weiter niedrige Infektionszahlen in Deutschland

6.40 Uhr: In Deutschland ist die Zahl der Infektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 1.785 auf 143.457 gestiegen. Zudem seien 194 weitere Menschen gestorben, insgesamt liege die Zahl der Toten damit bei 4.598. Etwa 95.200 Erkrankte seien inzwischen genesen, das sei ein Plus von 3.700 im Vergleich zum Vortag. (rtr)

Hongkong verlängert Beschränkungen um zwei Wochen

4.38 Uhr: Die Regierung in Hongkong verlängert die sozialen Beschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus. Die Maßnahmen würden um weitere 14 Tage ausgedehnt, teilt Regierungschefin Carrie Lam mit. Hongkong verzeichnet am Montag erstmals seit Anfang März wieder keine neuen Coronavirus-Fälle. Die Stadt hat seit Beginn des Ausbruchs im Januar insgesamt 1.025 Fälle und vier Todesfälle bestätigt. (rtr)

Krise bremst Kampf gegen Heuschrecken in Afrika aus

4.32 Uhr: Die weltweiten Maßnahmen gegen das Coronavirus haben nach Angaben der SOS-Kinderdörfer zu einem Rückschlag im Kampf gegen die Heuschreckenplage auf dem afrikanischen Kontinent geführt. „Das größte Problem ist, dass weltweit kaum noch Flugzeuge operieren und nicht genügend Pestizide ankommen“, sagt Ayele Sebaro, Nothilfekoordinator der Hilfsorganisation in Ost- und Südafrika. Auch die strengen Ausgangsbeschränkungen würden die Eindämmung der Heuschrecken erschweren. „Die Farmer können sich jetzt nicht mehr zusammenschließen, um die Insekten zu bekämpfen oder gemeinsam ein Flugzeug oder motorisierte Sprühmaschinen zu mieten“, sagt Sebaro. „So wichtig der Kampf gegen Corona ist: Wir dürfen dafür nicht riskieren, dass Menschen durch die Heuschreckenplage an Hunger sterben, weil sie keine Ernten einfahren.“

Bereits jetzt litten 20 Millionen Menschen in den am meisten betroffenen oder bedrohten Ländern Kenia, Äthiopien, Somalia, Uganda, Südsudan und Tansania an akutem Hunger. Besonders schlimm sei die Situation in Kenia, das derzeit die größte Heuschreckenplage seit 70 Jahren erlebe. Und es könnte noch dramatischer werden. „Anfang Mai wird bereits die Folgegeneration schlüpfen. Wenn wir nicht schnell handeln, werden die Schwärme nach Prognosen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) aufgrund der beginnenden Regenzeit um ein Zwanzigfaches anwachsen“, sagt Sebaro. (ots)

Donald Trump will Einwanderung in USA stoppen

4.26 Uhr: US-Präsident Donald Trump will die Einwanderung in die Vereinigten Staaten vorläufig stoppen. „Angesichts des Angriffs des unsichtbaren Feindes sowie der Notwendigkeit, die Arbeitsplätze unserer großartigen amerikanischen Bürger zu schützen, werde ich eine Verfügung unterzeichnen, um die Einwanderung in die Vereinigten Staaten vorübergehend auszusetzen“, schreibt Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. (rtr)

4.13 Uhr: Der japanische Automobilhersteller Nissan Motor schließt vorübergehend den Betrieb an seinem Hauptsitz und anderen Standorten in Japan bis Anfang Mai. Die Maßnahme soll die Ausbreitung des Coronavirus an seinen Standorten eindämmen. Die 16-tägige Schließung wird vom 25. April bis 10. Mai insgesamt 15.000 Mitarbeiter betreffen, teilt das Unternehmen mit. (rtr)

2.000 Häftlinge in US-Gefängnis infiziert

4.09 Uhr: In einem Gefängnis im US-Bundesstaat Ohio haben sich fast 2.000 von rund 2.500 Häftlingen mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen sei die Haftanstalt im Ort Marion, wo es bislang einen Todesfall gegeben habe, teilte die örtliche Justizvollzugsbehörde am Montag mit. (dpa)

3.08 Uhr: China meldet 11 neue Coronavirus-Fälle, gegenüber 12 am Vortag. Es seien keine neuen Todesfälle aufgetreten, teilt die Gesundheitsbehörde des Landes mit. Damit beläuft sich die Zahl der Infizierten auf dem chinesischen Festland nach offiziellen Angaben auf insgesamt 82.758, davon gestorben sind 4.632. (rtr)

1.24 Uhr: Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie treffen die Dienstleistungen und den Einzelhandel in Deutschland besonders hart, teilt das Finanzministerium in seinem Monatsbericht mit. Auch die Produktion schrumpfe unter den Fabrikschließungen. „Ebenso ist das Konsumklima spürbar gesunken“, heißt es. Die wachsende Unsicherheit über die künftige Beschäftigung trübe die Kaufneigung der Verbraucher und die Einkommenserwartungen. (rtr)

Autovermietung Hertz entlässt etwa 10.000 Mitarbeiter

1.07 Uhr: Die US-Autovermietung Hertz Global entlässt rund 10.000 Mitarbeiter in ihrem Nordamerika-Geschäft. Um die Kosten infolge der wirtschaftlichen Krise zu senken, würden die Kündigungen zum 14. April für gewerkschaftslose Mitarbeiter, zum 21. für gewerkschaftsorganisierte Arbeiter wirksam, teilt der Autoverleiher mit. Das Unternehmen hoffe, so viele ehemalige Teammitglieder wie möglich wieder anzustellen, sobald sich die globale Reisenachfrage erhole. (rtr)

Haltung der Wähler*innen stabilisiert sich laut INSA-Trend

0.00 Uhr: Im aktuellen INSA-Meinungstrend für Bild gewinnen CDU/CSU (38,5 Prozent) einen Punkt hinzu. Die SPD (15 Prozent) muss dagegen einen Punkt abgeben. AfD (10,5 Prozent), FDP (sieben Prozent), Linke (7,5 Prozent) und Bündnis90/Die Grünen (16 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Auch die sonstigen Parteien kommen zusammen erneut auf 5,5 Prozent. Die GroKo aus CDU/CSU und SPD kommt wieder auf 53,5 Prozent, ein schwarz-grünes Bündnis aus CDU/CSU und Bündnis90/Die Grünen sogar auf 54,5 Prozent. Die Union ist mit 38,5 Prozent allein so stark wie Grün-Rot-Rot zusammen. „Die politische Stimmung in der Corona-Zeit stabilisiert sich. Dass die wirtschaftlichen Sorgen inzwischen die gesundheitlichen Sorgen übertreffen, nutzt den Unionsparteien und schadet der SPD“, sagt INSA-Chef Hermann Binkert.

Thüringen will Mundschutzpflicht einführen

0.00 Uhr: In Thüringen soll ab Freitag in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht gelten. Das sagte Regierungssprecher Günter Kolodziej am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Thüringer Allgemeine berichtet. (dpa)

US-Ölpreis stürzt erstmals ins Minus

0.00 Uhr: Wegen der einbrechenden Nachfrage durch die Coronavirus-Pandemie ist der US-Ölpreis erstmals in seiner Geschichte ins Minus gestürzt. Der Preis für den am Dienstag auslaufenden Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI brach am Montag um knapp 56 Dollar auf minus 37,63 Dollar je Barrel (159 Liter) ein – ein Rückgang von 306 Prozent. Die Verkäufer zahlen damit Geld, damit ihnen jemand das Öl abnimmt.

Anleger befürchten, dass die Tanklager-Kapazitäten bald erschöpft sind. Experten schätzen, dass in ein bis zwei Monaten Tanks weltweit zum Überquellen gefüllt sein werden. (rtr)

