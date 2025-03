Worum es heute geht: Am Dienstag wird der Bundestag bei der letzten Sitzung in seiner alten Zusammensetzung über eine Grundgesetzänderung abstimmen, auf die sich CDU/CSU, SPD und Grüne am Freitag geeinigt hatten. Elemente sind zum einen das Streichen eines Deckels in der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Zum anderen soll ein 500 Milliarden Euro umfassendes Sondervermögen – eine Kreditlinie außerhalb der Schuldenbremse – für Investitionen in Infrastruktur geschaffen werden. Drittens sollen die Länder das Recht bekommen, sich bis zu einer Grenze von 0,35 Prozent des BIP wieder verschulden zu können.

Dafür sind eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und am Freitag im Bundesrat nötig. CDU/CSU, SPD und Grüne stellen zusammen mehr als die notwendigen zwei Drittel der Abgeordneten. Allerdings ist möglich, dass es mehr als 31 Ab­weich­le­r:in­nen gibt. Es wird eine namentliche Abstimmung geben, das heißt, es wird anschließend bekannt, wer wie gestimmt hat. Im neu gewählten Bundestag haben Union, SPD und Grüne keine Zweidrittelmehrheit mehr.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Bundestag Livestream Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Bundestagssitzung beginnt um 10 Uhr und wird im Livestream übertragen.

Grüne kristisieren Steuergeschenke der Union

12:15 Uhr: Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner geißelt die von der Union geplanten Steuergeschenke, von denen vor allem Reiche und Besserverdienende profitierten. Ein absolutes No Go in dieser Zeit so hoher Schulden. Brantner fordert Steuerschlupflöcher zu schließen, etwa bei der Erbschaftssteuer. Auch SPD-Fraktionschef Lars Klingbeil sprach Montagabend vor der Fraktionssitzung davon, dass man Steuerschlupflöcher schließen müsse. Die Erbschaftssteuer erwähnte er aber nicht.

Brantner fordert von Merz einen „Adenauermoment“, um ein neues Kapitel der europäischen Integration aufschlagen. Das sieht sie allerdings noch nicht, dagegen viel „Kleinmut“ und „Mackertum aus Bayern.“ (ale)

Splitterpartei demonstriert vor dem Parlament

12.10 Uhr: Vor dem Bundestag demonstriert die Partei „Die Basis“. Man sei gegen die „Kriegsmilliarden“. Frage: Gehen Sie wirklich davon aus, dass Deutschland einen Krieg plant? Ein Mann mit blauer Mütze sagt: „Wenn Deutschland Soldaten und Waffen in die Ukraine schickt, ist das quasi eine Beteiligung am Krieg.“ Aber die Rede ist doch von einer Friedenstruppe? Schnauben. Und was ist von dem Telefonat zwischen Trump und Putin zu halten? Eine Frau mit roter Mütze antwortet: „Wer immer den Krieg beendet, hat mein Vertrauen.“ (ale)

Blumen für Bärbel Bas

12.10 Uhr: Als Dobrindt redet, wird vor dem Eingang zum Plenarsaal Bärbel Bas als Bundestagspräsidentin mit Blumen empfangen. Die SPD-Politikerin tritt nach zwei Stunden Sitzungsleitung vom Pult, von dem sie seit mehr als drei Jahren durch die Bundestagssitzungen geführt hatte. Das Präsidium der wahrscheinlich wirklich letzten Bundestagssitzung in der laufenden Legislaturperiode übernimmt nun CDU-Politikerin Yvonne Magwas. (cem)

Dobrindt dankt allen außer Esken

12:00 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beginnt seine Rede mit einem ausschweifenden Dank an seine Verhandlungspartner*innen, die den Kompromiss möglich machten. „Ich will die Gelegenheit wahrnehmen, mich zu bedanken, bei meiner Fraktion, bei der SPD, bei der Grünen-Fraktion.“ Dann nennt er noch die Spitzen der Verhandler persönlich, doch ein Name fehlt: Der von SPD-Co-Chefin Saskia Esken, die das Paket ebenfalls mitverhandelte. (cem)

Pistorius bezeichnet Russland als größte Bedrohung

11:45 Uhr: Der amtierende Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht für die SPD als einer, der sich auch als künftiger Verteidigungsminister bewirbt: „Europa muss erwachsen werden“. Wer heute zaudere, verleugne die Realität. Denn: Bedrohungslage gehe vor Kassenlage. „Russland stellt die größte Bedrohung für die europäische Sicherheit dar.“ Putin wolle keinen Frieden in der Ukraine. Pistorius sagt aber auch: Die Allianz mit den Amerikanern werde nicht in Frage gestellt, das transatlantische Bündnis werde durch die Entscheidungen heute gestärkt. „Wir stehen vor einer neuen Epoche für Deutschland, für Europa, für die Nato.“ (ale)

Wer in der ersten Reihe sitzt

11.40 Uhr: Interessant übrigens, welche Personen bei den Fraktionen in der ersten Reihe sitzen. AfD: ein Mann, Union: eine Frau, drei Männer, Grüne: eine Frau, SPD: drei Frauen, ein Mann. (ale)

Chrupalla übersieht den Kanzler

11:35 Uhr: AfD-Chef Tino Chrupalla schaut sich um: „Wo ist eigentlich der Bundeskanzler?“ Ach ja, sitzt neben ihm. Dann zielt er vor allem auf Friedrich Merz ab: „Sind Sie sich eigentlich sicher, dass Sie jemals Bundeskanzler werden?“ Merz ginge es nicht um das Land, sondern um die Kanzlerschaft. Merz ist mit seinem Handy beschäftigt. Er muss wohl noch die letzten Abweichler einsammeln. (ale)

Christian Dürr sagt „auf Wiedersehen“

11.30 Uhr: „Ich sage herzlichen Dank und auf Wiedersehen“, sagt der amtierende Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Dürr. In seiner vorerst letzten Rede im Bundestag kritisiert er Friedrich Merz und seine Unionsfraktion scharf für ihr geplantes Schuldenpaket. „Die Tatsache, dass Ihre Fraktion am heutigen Tag von Grünen und SPD so vorgeführt werden kann, ist Zeichen Ihrer Ambitionslosigkeit“, ruft er Merz entgegen. Die FDP gehe nun in die außerparlamentarische Opposition. Bereits am Sonntag hatte Dürr erklärt, die Liberalen in dieser Zeit als Parteichef anführen zu wollen. Dafür kündigt er eine Reform des Liberalismus-Begriffs an, an dem die FDP nun arbeiten werde. Doch wie das aussehen soll, erwähnt er nicht. Eine Änderung der Haltung zur Schuldenbremse zumindest ist nicht zu erwarten. (cem)

Christian Dürr versucht es mit Anagrammen und Metaphern

11:25 Uhr: Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr (zum vorerst letzten Mal in dieser Position im Bundestag), der sich nun auch auf den Parteivorsitz bewirbt, müht sich, in die rhetorischen Fußstapfen von Christian Lindner zu treten. Er versucht sich an der Neuschöpfung von Anagrammen – man habe es jetzt mit einer „Schuko“, also Schuldenkoalition zu tun – und wirft mit (ausbaufähigen) Metaphern um sich: „So wenig wie es einen vegetarischen Schlachthof gibt, so, wenig gibt es einen ausufernden Staat,der die wirtschaftliche Freiheit garantiert.“ Seine Angriffe richten sich vor allem gegen die Union und Friedrich Merz.

Robert Habeck und Olaf Scholz blättern derweil in Akten. Die Rede haben sie in anderer Variation wohl schon hier und da gehört. (ale)

Blättern in wichtigen Unterlagen: Habeck und Scholz während der Dürr-Rede Foto: Anna Lehmann

Haßelmann (Grüne) widerspricht „Herrn Merz“

11:10 Uhr: So ganz ist der Beef zwischen Grünen und Union noch nicht ausgeräumt. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann spricht nach Merz und rechnet noch einmal mit dem Verhalten der Union während der Ampel ab. Sie widerspricht „Herrn Merz“. „Die Bedingungen haben sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht geändert.“ Aber die Union habe stets behauptet: Wir haben kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem. „Wie sehr haben Sie meine Kollegen diffamiert für ihr Bemühen, in diesem Land zu investieren, Schulen zu sanieren, in Bahninfrastruktur. Und meistens mit einer solchen Überheblichkeit und einem solchen Populismus, dass einem schlecht werden konnte.“

Da klatschen nicht nur die Grünen, sondern auch SPD-Abgeordnete. Haßelmann weiter: Dass die Grünen heute zustimmen, liege daran, dass sie (im Gegensatz zur Union in der Opposition) nicht auf Totalblockade stellen. Denn die Grundgesetzänderungen seien „in der Sache richtig“. (ale)

Merz spricht in bester SPD-Rhetorik

11:00 Uhr: Merz verteidigt die 500 Milliarden für Infrastruktur und Klimaschutz in bester SPD-Rhetorik – „handlungsfähiger Staat“ –, deutet aber auch an, dass an anderer Stelle gekürzt werden müsse. Und zwar anhand des Beispiels NRW, seines Landesverbands. Von 17 Milliarden Euro Einnahmen gingen jährlich 13 Milliarden in Sozialausgaben. Die Richtung ist klar: Es wird mit der Union im Kanzleramt sozial kälter in Deutschland. (ale)

Merz warnt vor „trügerischer Sicherheit“

10.55 Uhr: Merz verteidigt, dass Verteidigungsausgaben künftig in unbegrenzter Höhe über Kredite finanziert werden. Man habe sich in den letzten Jahrzehnten in „trügerischer Sicherheit“ gewiegt. Partner und Feinde würden heute auf Deutschland schauen. Es sei der erste große Schritt zu einer neuen europäischen Verteidigungsgemeinschaft, welche auch Länder wie Großbritannien und Norwegen einschließe. Und welch schöner Zufall: Heute vor 35 Jahren wurde zum ersten und letzten Mal die Volkskammer der DDR in freier Wahl gewählt. (ale)

Merz: „Klimaneutralität ist kein neues Staatsziel“

10.52 Uhr: Nach längerer Geschäftsordnungsdebatte, in der besonders von AfD, Linken und BSW noch einmal grundsätzliche Kritik am Verfahren geäußert wurde, beginnt nun die eigentliche Aussprache. Unionsfraktionschef Friedrich Merz verwahrt sich gegen den Vorwurf, dass Klimaschutz nun als Staatsziel festgeschrieben werde. „Wenn heute noch einmal Klimaneutralität im hinteren Teil des Grundgesetzes auftaucht, ist das kein neues Staatsziel.“ (ale)

Klingbeil spricht von „historischer Entscheidung“

10.45 Uhr: SPD-Co-Chef Lars Klingbeil spricht davon, dass der Bundestag vor einer „historischen Entscheidung“ stehe. „Es geht um einen positiven Aufbruch für Deutschland und Europa“, sagt der Fraktionschef in der Bundestagsdebatte. Deutschland sollte bereit sein, Führungsverantwortung zu übernehmen, um Frieden in Europa aufrechtzuerhalten, sagt er mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine. (rtr)

Tagesordnungsanträge werden abgelehnt

10.36 Uhr: Der Bundestag hat mit den Stimmen von SPD, Union und Grünen die Anträge von FDP und AfD abgelehnt, die Sitzung zur Entscheidung über das milliardenschwere Finanzpaket wieder abzusetzen. AfD und FDP kritisieren, dass die Entscheidung nicht mehr vom alten Bundestag getroffen werden dürfe. Redner von Union, SPD und Grünen argumentieren mit der Eilbedürftigkeit. Das BSW stimmt für den AfD-Antrag. (rtr)

BSW will für AfD-Antrag stimmen

10.34 Uhr: Die BSW-Abgeorndte Jessica Tatti kündigt an, dass ihre Gruppe „auch heute für den AfD-Antrag“ stimmen werde, den „elenden Tagesordnungspunkt abzusetzen“. Nicht weil sie die AfD so toll finde, sondern weil das BSW als Gruppe so einen Antrag nicht stellen dürfe. Es gehe um die Verhinderung der „Kriegskredite“. (ga)

Linke plädiert für Vertagung

10.32 Uhr: Christian Göhrke (Linke) plädiert vehement für eine Vertagung in den neu gewählten Bundestag: Noch sei Zeit, diesen Irrweg zu beenden, sagt Göhrke. (ga)

Irene Mihalic wirft AfD faschistische Suppe vor

10.30 Uhr: In der Debatte um die Geschäftsordnung hat die Grünen-Abgeordnete Irene Mihalic der AfD und speziell Alcie Weidel vorgeworfen, sie wolle mit ihrem Frontalangriff auf die Verfassungsorgane „ihre faschistische Suppe anrühren“. Der AfD gehe es nicht um die Sache, sondern „einzig und allein um die Delegitimierung und Zerstörung der Verfassungsorgane.“

Zuvor hatten AfD, aber auch die FDP Geschäftsordnungsanträge gestellt, um die Abstimmung über die Grundgesetzänderung zu verhindern. (ga)

Unions- und SPD-Fraktionen fast vollständig in Sitzung

10:05 Uhr: Die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD sind vor der Abstimmung über das milliardenschwere Finanzpaket fast vollzählig zusammengekommen. Bei der Union fehlen nach Angaben aus Fraktionskreisen nur wenige Parlamentarier, es werde mit maximal fünf Abweichlern gerechnet. Bei der SPD fehle ein Abgeordneter aus Krankheitsgründen, hieß es in der Fraktion. SPD, Union und Grüne haben im Bundestag 31 Stimmen mehr als die nötige Zweidrittelmehrheit für die Grundgesetzänderungen. (rtr)

Erinnerung an Volkskammerwahl 1990

10:05 Uhr: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat die Sitzung eröffnet und zu Beginn an die letzte Wahl zur DDR-Volkskammer vor genau 35 Jahren am 18. März 1990 erinnert. Damals habe eine „demokratische Euphorie“ vorgeherrscht, was zeige: „Wir können Menschen für unsere Demokratie begeistern und fürs Mitmachen gewinnen“, sagt die SPD-Politikerin und betont: „Wie damals müssen wir sachliche Debatten führen, unrealistischen Erwartungen entgegentreten und kluge Beschlüsse fassen.“ (rtr/taz)

Grüne erwarten „riesengroße Unterstützung“

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann rechnet bei der Bundestagsabstimmung über die Grundgesetzänderungen zum Finanzpaket von Union und SPD am Dienstag mit breitem Zuspruch aus ihren Reihen. Das am Freitag erzielte Verhandlungsergebnis der Grünen mit den wahrscheinlich künftigen Regierungsparteien erfahre eine „riesengroße Unterstützung“ bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, sagte Haßelmann am Dienstag vor der Bundestags-Sondersitzung. „Darüber sind wir sehr froh.“

Haßelmann zufolge habe ein Fraktionsmitglied angekündigt, gegen die geplanten Grundgesetzänderungen zu stimmen. Vier weitere könnten krankheitsbedingt nicht an der Abstimmung teilnehmen. Sie gehe daher davon aus, dass von den 117 Grünen-Abgeordneten 112 mit Ja stimmen werden. (afp)

Drei Milliarden für die Ukraine am Freitag

09.20 Uhr: Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll Insidern zufolge in einer Sondersitzung am Freitag drei Milliarden Euro zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine für das Jahr 2025 beschließen. Das haben CDU-Chef Friedrich Merz und Kanzler Olaf Scholz (SPD) vereinbart, erfährt die Nachrichtenagentur Reuters aus Fraktionskreisen. Zuvor soll der Bundesrat dem milliardenschweren Finanzpaket zustimmen. (rtr)

🐾 Befreiungsschlag in Sicht

07:15 Uhr: Das Finanzpaket der künftigen Bundesregierung wird laut Ökonomen die Konjunktur beleben und dazu beitragen, dass der Standort nicht weiter verfällt, schreibt taz-Wirtschaftsredakteurin Anja Krüger. (taz)

Merz, Klingbeil und Brantner optimistisch

07:00 Uhr: Kurz vor der entscheidenden Abstimmung des alten Bundestages haben sich die Parteichefs von CDU, SPD und Grünen optimistisch geäußert, dass am Dienstag die nötige Zweidrittelmehrheit zustande kommen wird. CDU-Chef Friedrich Merz und SPD-Fraktionschef Lars Klingbeil sprachen nach Fraktionssitzungen von sehr wenigen Abweichlern, so dass die Mehrheit von 31 Stimmen nicht als gefährdet gilt. Bei einer Probeabstimmung in der Grünen-Fraktion gab es eine Nein-Stimme, die schon vorher bekannt war.

Wird das am Dienstag ein Lichtblick? Zumindest die Sonne scheint schon über dem Parlament Foto: Liesa Johannssen/rtr

Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner sprach davon, dass sich keine Schwierigkeiten abzeichneten. Ein Risiko könnten weitere Eilanträge von FDP- und AfD-Politikern gegen das Votum am Dienstag sein, die in Karlsruhe eingereicht wurden. (rtr)

Bundesverfassungsgericht weist Eilanträge gegen Milliardenpaket ab

00:00 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge mehrerer Bundestagsabgeordneter gegen die von CDU/CSU, SPD und Grünen geplante Abstimmung über Grundgesetzänderungen zu Schuldenbremse und Sondervermögen abgewiesen. Das teilte das Karlsruher Gericht am Montag mit. Abgeordnete der AfD und der FDP sowie BSW und Linke hatten die Beratungszeit als zu kurz beanstandet, dadurch seien ihre Mitwirkungsrechte verletzt. Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts kündigte an, die Frage, ob das Gesetzgebungsverfahren die Mitwirkungsrechte von Abgeordneten verletzt, erst im Hauptsacheverfahren zu entscheiden.

Bereits am Freitag waren Eilanträge von Linken und AfD, den Entscheid über die Schuldenbremse im Bundestag abzusagen, vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen worden. (rtr/taz)