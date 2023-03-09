Убийство мирных жителей на востоке Украины : Иногда хочется кричать от бессилия

Шесть месяцев назад в лесу возле восточноукраинского города Исюм были обнаружены массовые захоронения. Ужас по этому поводу продолжается и по сей день.

Я стою перед вырытым из-под земли красивым деревянным лакированным гробом. Его крышка слегка отодвинута. Внутри пусто. Снег слегка присыпал вырытую яму в песке, но зрелище от этого не становится менее ужасающим. Вокруг еще как минимум четыре сотни таких же разрытых могил.

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Я журналист, которая многое видела на этой войне – плачущих от бессилия родителей над телами своих убитых детей, раненных и умирающих, казненных и сожженных. Но именно сейчас в лесу по среди сотен этих разрытых могил мне захотелось упасть на колени, поднять голову к небу и кричать. Чтобы мой крик возносился далеко вверх над кронами этих сосен. Будто хотелось докричаться до того, кто может это все наконец-то остановить. Неужели я действительно вижу это своими глазами?

Из этих ям три месяца назад эксгумировали 451 тело. 17 из них принадлежали украинским военным, их российские оккупанты похоронили в одной яме. Песком засыпали из экскаватора трактора. Остальные же, кого похоронили в этом Изюмском лесу в Харьковской области, на северо-востоке Украины, были гражданские – мирные жители города Изюм, убитые в первые месяцы полномасштабной войны России против Украины.

В конце сентября, когда город был деоккупирован и это массовое захоронение в лесу было найдено, кадры с этого места шокировали весь мир. Но должна сказать, что сейчас, это место выглядит не менее ужасающе. Оставшиеся в земле после эксгумации тел ямы, торчащие кое-где из них пустые гробы и валяющиеся деревянные кресты с номерами вместо имен – такое не придумает даже режиссер хорор-фильма.

Людей хоронили здесь несколько остававшихся в Изюме работником ритуальных служб в перерыве между обстрелами. Они ездили по городу и собирали тела после бомбежек. Часто они не знали, кого хоронят, поэтому просто записывали на крестах порядковые номера. На гробы у них тоже не было ни времени, ни средств, поэтому, если могли, то заматывали тела в покрывала.

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Так в одной из могил было похоронено сразу 4 поколения одной семьи – прабабушка, бабушка, ее дочь с мужем и их ребенок. Все они погибли в один день – 9 марта 2022 года. На их многоэтажный дом упала российская авиабомба. Вместе с ними тогда погибло еще около 45 человек.

Большинство из тех, кто был так наспех похоронен в этом лесу, уже идентифицировали. Но все еще остается около десятка тел, чьи останки слишком изуродованы, чтобы подлегать экспертизе. Специалисты ищут альтернативные пути идентификации.

Когда этот процесс будет закончен – никто не берется прогнозировать. Ведь на деоккупированной части Харьковской области каждую неделю находят новые тела людей, убитых во время российской оккупации. И от осознания этой бесконечности накатывает бессилие.