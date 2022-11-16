Энергоснабжение во Львове : Размышления в темноте

Ни света, ни мобильного телефона, ни сообщений. Наш автор бродит по темному городу. Впечатления от Львова в Западной Украине.

Мой знакомый с Мариуполя рассказывал мне о том, как почти месяц провел в бомбоубежище. Город сравнивали с землей, у него не было света и тепла, было мало воды и еды – но больше всего ему и его семье тогда не хватало информации. Когда российские ракеты оставили Львов без света и связи на полдня, львовяне впервые с начала войны ощутили, что значит быть отрезанным друг от друга и от остального мира.

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Я бродил по городу в надежде поймать мобильный сигнал, чтобы отправить сообщения и прочитать новости. Вернувшись домой после тщетных поисков, впервые за несколько лет поднял трубку, казалось бы, ненужного стационарного телефона. Вот только звонить было некому, ведь я не помнил, чтобы кто-то еще им пользовался.

Вечером некоторые львовяне вышли на площадь перед Оперным Театром. Свет был только от проезжающих мимо машин, поэтому пешеходы в темноте лишь в последний момент уворачивались, чтобы не натолкнуться друг на друга. Было жутковато.

Подбадривала игра уличного саксофониста. А также гостеприимность продавца книжного магазина, пускающего людей внутрь даже после окончания времени своей работы. Ведь оказалось, что по непонятным даже ему причинам там был свет и даже интернет.

В тот день вечером свет и связь восстановили. Но российские атаки продолжились. Власти постоянно просят экономить электричество, особенно в утренний и вечерний час пик.

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Теперь каждый раз, когда рука тянется включить свет или электрочайник – одергиваешь себя: “А нужно ли это мне именно сейчас?“. Предупреждают о том, что возможны длительные отключения. „Главное – диверсифицировать источники энергии“, говорит мне знакомая. Если пропадет свет, наготове фонарики и свечи. Для отопления у некоторых львовян есть газовые печи еще с австрийских времен. Для приготовления пищи тоже есть баллоны с газом и газовые плиты. Те же печи можно также топить дровами.

В интернете размышляют о том, что если будет очень холодно, можно поставить в квартире палатку, потому что в ней будет легче нагреть воздух своим дыханием. В то же время не заметно, чтобы люди паниковали. Есть печаль, вызванная новостями о убитых и раненных. Есть усталость и раздражение от непредсказуемости и сложностей в работе и быту. Но преобладает негодование, растущее с каждой новой подлостью врага, и упрямая вера в победу жизни и добра.

„Ничего страшного не произойдет, даже если придется потерпеть несколько месяцев без света“, говорит мне беженка Ирина из оккупированного Херсона, которая работает учителем и много волонтерит.

“Я верю, что смогу вернуться домой – и поэтому сплю спокойно“.