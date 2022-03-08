Женский день в Украине : Украинские героини

Тысячи украинок на фоне полномасштабного вторжения России в Украину встали на защиту свой страны. Кто-то с оружием в руках, кто-то как волонтер.

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Київ taz | Во время войны они не знают никакой усталости. Одни защищают страну с оружием, другие круглосуточно отвечают на звонки и собирают гуманитарную помощь и лекарства для пострадавших или одиноких людей, третьи спасают жизни в госпиталях, четвертые готовят еду на тысячи человек и развозят ее нуждающимся, еще одни – проводят сутки за рулем, развозя медикаменты на фронт, другие борются против противника на информационном и киберфронте, и есть, конечно же те, кто защищает детей и воспитывает следующее поколение.

Все они – это украинские женщины сейчас, чья солидарность не знает границ. И они тоже украинские героини, только менее видимого фронта.

Доктор наук доставляет еду военным

Доктор филологических наук Олеся Наумовска возглавляет кафедру фольклористики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Но в свободное время вот уже 8 лет она занимается волонтерством. Многие военные знают ее еще с тех пор, когда боевые действия велись только на Донбассе.

Все эти годы она обеспечивала украинских военных то термобельем, то приборами ночного видения, а бывало и даже домашней консервацией, которую делала сама. Когда война пришла непосредственно в ее родной город Киев, она также не осталась стоять в стороне.

Теперь доктор Наумовска обеспечивает питанием добровольцев, которые записали в подразделения территориальной обороны Киева. „Из соображений безопасности я не могу сказать, скольким людям и где я помогаю. Но ежедневно я развожу по городу до 400 комплексных обедов. Подразделения, которых я поддерживаю, расположены на стратегически важных объектах столицы Украины“, – рассказывает ученая. Ей помогает это делать вся семья – и муж, и дочка – также активно поддерживают защитников Киева.

„Пока в университете нет занятий, я с утра до вечера этим занимаюсь“, – говорит Наумовска. Женщине удалось найти ресторан, который из-за военных действий, прекратил свою работу. И владельцы ресторана сами инициировали приготовление комплексных обедов для военных. По словам женщины, сейчас каждый делает то, что может. Например, некоторые ее коллеги по университету, как и студенты также вступили в отряды самообороны. „Наша солидарность и взаимоподдержка способны остановить любую армию“, – считает доктор Наумовска, которая каждый день обеспечивает провизией тех, кто защищает ее дом от российского вторжения.

Правозащитница – медицинский волонтер

Правозащитница Людмила Янкина, которая работает в правозащитном центре ZMINA в Киеве, также не смогла сидеть сложа руки, когда в Украине началась полномасштабная война. Недавно сама перенеся онкологическое заболевание и нуждаясь в медикаментах, она столкнулась с тем, что их просто невозможно найти в аптеках. Эта критическая ситуация натолкнула ее на мысль, что это не только ее проблема, но и тысяч других в Киеве.

Осознав это, она решила сама помогать срочно нуждающимся в лекарствах людям. „Я собираю заявки от людей, потом обзваниваю все аптеки в городе, чтобы найти нужное, затем развожу это по адресам людей“, – рассказывает девушка, которая сама родом из Луганска, откуда из-за войны уже однажды была вынуждена бежать.

Людмила рассказывает, что в первый день, когда привозила людям лекарства, увидела, что многие из них – это пожилые одинокие люди. „На следующий день мы повезли им уже огромные пакеты с едой. Мы не можем позволить этим людям умереть с голоду. В городе сейчас определенный дефицит, а у них просто нет физических сил выйти из дома и бегать по магазинам в поисках, где же продается хлеб или молоко“, – решительно рассказывает правозащитница.

Про одну из таких своих подопечных Людмила рассказывает со слезами на глазах: „96 лет, бабушка-божий одуванчик, мужа и двух сыновей уже похоронила, осталась сама. Она еще помнит Вторую мировую, Голодомор, советские репрессии. А вот теперь новая война, и она плачет, что ей страшно оставаться одной, когда летят снаряды над домом“. За день Людмила посещает до 15 таких адресов, и каждый раз эта та же печальная история про маломобильных пожилых людей.

Кроме этого, на ее счету уже была помощь взорванному моргу, куда ей необходимо было достать специальные пакеты, а также она раздобыла 20 тонн песка для укрепления баррикад возле Киевского городского центра крови. Финансы на лекарства, еду, бензин и прочие вещи Людмила собирает у себя на странице Facebook, а знакомые уже даже прозвали ее „медицинским ангелом“.

Потому что она целыми днями под звуки сирены неутомимо ездит с правого на левый берег Киева через блок-посты, баррикады и объезды, которые возникли в Киеве за последнюю неделю на каждом шагу. Все это происходит на фоне постоянной угрозы попасть под обстрел. „Да, пару раз снаряды падили где-то совсем близко от меня. Но что делать – люди все равно нуждаются в помощи независимо от того, что летит в небе“, – поясняет девушка.

По ее словам, это ее личный вклад в борьбу Украины против войны России. „Я часть обороны Киева, я остаюсь здесь вместе со своими людьми“, – говорит девушка о своей мотивации.

Традиционно любимый в Украине праздник 8 Марта в этом году омрачен российскими бомбардировками и тяжелой борьбой украинцев и украинок против наступательной войны российской армии. Поэтому на украинском календаре сегодня не 8 Марта, а 13-й день войны.