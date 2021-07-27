Юриспруденция в Беларуси : Больше абсурдных приговоров

Кому сдавать свою квартиру белорус не имеет права выбрать. Янка Беларус рассказывает об абсурде, который происходит сегодня в Минске. Эпизод 96.

Минчанку Ольгу Синелеву, которая попросила съехать из съемной квартиры помощницу прокурора Алину Касьянчик, приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Это значит, что она теперь может выходить из дома только на работу и возвращаться до определенного времени назад, а также постоянно отмечаться в милиции о своем местонахождении.

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22-летняя Алина Касьянчик была гособвинителем по громким политическим делам, включая суд над журналистками Belsat Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой: им дали по два года тюрьмы за стрим.

В прошлом году Ольга Синелева сдала в аренду квартиру молодой сотруднице прокуратуры. Но после событий лета 2020 года Касьянчикa попросили освободить жилье, она согласилась. Когда Алина нашла новое жилье, договор был расторгнут по соглашению сторон. Конфликта у владелицы квартиры и Алины Касьянчик не было.

А затем вдруг возбудили уголовное дело по признаку дискриминации сотрудницы прокуратуры по статье 190 за нарушение равноправия граждан. Заседание решили сделать закрытым, чтобы не навредить „потерпевшей и ее семье“: всех слушателей и прессу попросили уйти. Адвокат ответчицы Андрей Мочалов прямо во время судебного заседания узнал что, оказывается, он лишен лицензии.

Это похоже на мелкую месть, когда „не до законов“, как метко выразился в одной из своих публичных речей Лукашенко. У владельца квартиры ведь вполне могли возникнуть семейные обстоятельства, когда понадобилась принадлежащая ей в собственность квартира. Алину Касьянчик не выселили в один день, она нашла куда переехать. Так что это было? Я знаю, что система арендного жилья в Германии отличается от белорусской. Но если все документы были оформлены юридически надлежаще, то какие проблемы (тем более уголовного характера) могут возникнуть у владельца сдаваемого дома?

Вспоминается „Скотный двор“ Оруэлла, где „Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие“. Когда заключенные в следственном изоляторе в жару 40 градусов не выводятся на положенную прогулку, не получают медикаментов, а только побои и вопросы: „Все ли живы в вашей камере?“, то это не нарушение равноправия граждан? Почему неопытная помощница прокурора имеет право на какие-то особые привилегии в жизни? Абсурд и беззаконие, которые сейчас творятся в Беларуси, просто зашкаливают.

Очень печально, ведь Оруэлл не мог допустить, что его антиутопии будут реализованы в реальности. Да так тщательно, что его фантазия не могла такого даже представить.