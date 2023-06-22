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Русские мигранты в Армении: „Нет ничего прекраснее начала“.

Наш российский автор жил в изгнании в Грузии. Теперь его не пустили назад в страну. Сейчас он живет в Армении.

Die Skyline von Jerewan

Foto: Walter Bibikow/imago

В аэропорту Еревана я вижу молодых русских мужчин с цветами. Почти наверняка это те, кто уехал сразу после войны или мобилизации. Они встречаются здесь со своими женами и матерями. Ереван сегодня – место встречи. Сюда приезжают те, кто остался в России, чтобы увидеться с теми, кто из нее уехал, для кого возвращение в Россию опасно.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

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„Ты уже был в Матенадаране“? Об этом вас обязательно здесь спросит каждый. Это хранилище рукописей, главный музей страны. Здесь вы увидите тысячи документов, книг и и миниатюр – средневековые битвы, евангельские сюжеты, цветущие сады… Буквы, притворяющиеся птицами.

Страна, на протяжении своей истории переживавшая войны и катастрофы, поколениями заботилась о том, чтобы сохранить книги – то есть, свои историю и память. Чтобы было на что опереться.

Мой дедушка любил говорить: „Нет ничего прекраснее начала“. Я повторяю эту фразу все то время, что живу в Ереване. Здесь будто варится будущее: надежды тысячи приезжих, новые стройки, новые деньги, ежедневное открытие чего-то нового – от кафе до школы. Вся страна пытается придумать себя заново.

Здесь я впервые услышал выражение: „русско-украинская война“. В России и в Грузии говорят просто: „война“. Это не требует дополнений. Но здесь есть своя война, которую называют „незамеченной“. Здесь вы встретите плакаты We stand with Artsakh (Berkarabach) – несколько месяцев территория, на которой живут десятки тысяч армян, находится в блокаде соседнего Азербайджана. И близость войны вы почувствуете – вот солдаты смотрят на Арарат, вот к нарядным посетителям кафе подходят старухи в черном, чтобы попросить деньги на похороны.

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Грядущие решения по поводу этой войны и Арцаха. Разговоры о том, что страна на пороге революционных союзов с Турцией, которая десятилетиями была врагом. Десятки тысяч переехавших из России от Путина. Тектонические сдвиги и возможности. Очень хочется, чтобы у Армении получилось.

„Нас нет на карте мира, мы нужны только себе. Но в этом есть надежда. Ведь мы сказочная страна внутри перемен“. Так мне сказал один из армянских друзей – тот, что водил смотреть древние миниатюры.

Проведя три часа среди старинных рукописей, вы выйдете на улицу, светящуюся всеми оттенками розового – это цветут абрикосовые, яблочные, сливовые деревья. И вам покажется, что и вы стали частью миниатюры внутри старинной книги. А на соседних страницах – дети, убегающие от диктатуры, пиры во дворах, пронзительное чувство любви в воздухе.

О чем же эта книга: о том, что всегда можно начать жить заново? О том, что нет ничего прекраснее начала.

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Kolumne Война и мир – дневник

Kolumne von

писатель, филолог, основатель образовательных проектов, автор романа „Радио Мартын“ и книги о современной русской поэзии „Глазами ящерицы“.

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Illustration: Ein riesiger Stift, der in ein leeres Buch schreibt.

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