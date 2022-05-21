Война в Армении : Когда твоя страна не имеет значения

Войне в Армении в 2020 году уделялось мало внимания. Потому что, в отличие от Украины, страна маленькая.

1,5 года назад, когда в Армении была война, я каждый день ложилась спать и просыпалась с молитвой. Я молилась, чтобы кто-то помог армянам. Хоть кто-то в этом мире. Никто не помог. Мир услышал и увидел, как убивали мирных жителей, казнили 18-летних парней, обезглавливали 80-летних беспомощных людей. Мир видел, но молчал. Потому что Армения – слишком далека и чрезвычайно мала на карте мира. От Армении ничего не зависит в этом мире. А согласно принятым в мире стандартам, “маленькие смерти“ разрешается не видеть.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Наше поражение в 44-дневной войне показало, что Армения – совершенно одна, и ее существование или небытие имеет значение лишь для нее самой, ни для кого больше. И мы обиделись на весь мир. Проигравшие всегда обижаются.

За что борются вышедшие сегодня на улицы в Ереване политические силы – сложно сказать, но я знаю, чего хотят вышедшие на улицы простые люди: они хотят самого простого – чтобы их совершено одинокая и чрезмерно маленькая родина не умерала. Особенно сейчас, когда новая война всех больших стран мира предельно близка, а их интересы могут столкнуться и в нашей стране.

Сегодня армяне смотрят на Украину, у страданий которой есть свидетели и где все смерти – “обычного размера“, заметны для мира. Но, в действительности, для мира Украина вовсе не важна. Совесть мира сейчас спокойна, потому что его „священная“ война идет в Украине, и мир за сам будет сражаться до последнего украинца.

У меня много друзей-украинцев, и ни один из них за все время войны в Армении ни разу не спросил меня, живи мы или уже нет? Уже более 2 месяцев я ни у одного из друзей-украинцев не спрашивала, живи они или уже нет? Я обижена, потому что я проиграла.

taz по-русски Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Но я молюсь за вашу страну, такую прекрасную, и всех живущих там людей, чтобы они жили. Я молюсь, чтобы ваша страна не осталась одна, как осталась одна моя родина, чтобы вы никогда вдруг не узнали, что значит быть проигравшим. Проигравшим и обиженным на весь мир.

Но больше всего я молюсь за свою страну: „маленькая смерть“ которой останется незамеченной – согласно принятым в мире стандартам.