Запрет на въезд в Грузию : Строить все заново

Наш российский автор живет в изгнании в Грузии. По возвращении из международной командировки, его не пустили назад в страну.

Пограничник говорит: „Вам отказано во въезде“. Всего два шага, и вы окажетесь дома, со своей семьей. Но это невозможно. „Без объяснения причин“. Добро пожаловать – не домой, а в мир Франца Кафки. Со мной это случилось дважды за месяц.

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Одна из главных точек эмиграции из России – Грузия. При этом Россией захвачено 20 процентов ее территории, 15 лет как разорваны дипломатические отношения, столетия отношений двух стран – история насилия и манипуляций со стороны большого соседа. Но именно сюда после 24 февраля 2022 года ринулись десятки тысяч людей, не согласных с Путиным, боящихся за свою безопасность, протестующих против войны в Украине.

Я с моей семьей прожил в Грузии год. А потом на сутки стал персонажем фильма „Терминал“. В нем герой Тома Хэнкса, гражданин страны, в которой установилась диктатура, вынужден жить в аэропорту. Его называют „нежелательный элемент“.

Я возвращался из командировки в Берлине. На паспортном контроле в Тбилиси, мне сказали, что случилась „ошибка системы“. Фотографию моего паспорта послали кому-то по ватсапу. А я провел 23 часа в грузинском аэропорту в комнате-пенале, чтобы услышать: „Отказано во въезде“.

Все чаще люди антипутинских взглядов не могут пройти границу с Грузией. Может быть, она не хочет выглядеть государством, в котором собираются антипутинисты? Может быть, это списки российских спецслужб? Или грузинские власти просто не знают, что им делать в новой реальности?

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Интересно оказаться „ошибкой системы“. Прямо в аэропорту мне предложили купить билет куда угодно. Я купил его в соседнюю Армению, чтобы быть поближе к семье, оставшейся в Грузии. И чтобы придумать: где теперь мы будем строить жизнь: моя жена, дочка, которая должна закончить учебный год в грузинской школе и кот, у которого пока нет нужных для путешествующих котов документов.

Почему же меня не пустили? Кто-то предположил, что из-за моего романа „Радио Мартын“. Он только что вышел, в нем действует пиратское радио сопротивления и великаны, которые разрушают путинский мир и пропаганду. Другая версия – 10 лет назад я был членом „Координационного совета оппозиции“. Или: из-за того, что мой брат возглавляет оппозиционный телеканал „Дождь“… Каким бы ни был ответ, мое отношение к Грузии не изменится – как я любил ее, так и буду любить. Мне ли не знать, что государство и люди это разные вещи.

И главное: история моего запрет на въезд – ничто по сравнению со средневековым ужасом, с ежедневным преступлением, с войной, развязанной Россией. С тем, что из-за России переживают люди Украины.

Я знаю – война закончится. Россия вернет Украине и Грузии похищенные территории, будет платить компенсации, военные преступники будут наказаны, будет проведена работа с ужасным прошлым и огромное количество реформ. Это освободит и Грузию и другие страны, страдающие от соседства с больным государством.