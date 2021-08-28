Коллективная депрессия в Беларуси : Выживший с разбитым сердцем

О настроениях в обществе в годовщину начала протестов рассказывает Янка Беларус. Эпизод 100.

9 августа, в годовщину протестов, белорусские соцсети взорвались флешмобом. Люди, которые вышли год назад на улицы, вспоминали, что было, и делились мыслями о будущем. Немного страшно было читать эти смелые воспоминания и смотреть фото – сейчас за них можно получить несколько уголовных статей. Грустно видеть как в Facebook твои друзья меняют место жительства с Минска на Киев, Вильнюс или Варшаву. Моя подруга пишет, что вместе с конфискованным ноутбуком, у нее отняли фотографии друзей и путешествий, отняли жизнь, которая была.

Вот ее слова: „Я рада, что этот год случился. Я бы не хотела, чтобы „взамен“ не случилось ничего или было как обычно

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Мне много раз было и есть очень страшно и очень больно. Но вообще внутри у меня очень много надежды. Я уверена, что это закончится и начнётся лучшее время. Я стараюсь себя беречь и эмоционально не сгорать. Получается по разному, но ключевое слово – получается.

Я очень горжусь своими друзьями и соотечественниками. Я впервые поняла, что я не в одиночестве. Я впервые увидела и поверила в беларусов. Я поняла, что все что я лично делала все таки было не зря. Это лучшие воспоминания и опора в моих сомнениях.

Во мне много любви. Больше, чем злости и ненависти. А злость и ненависть скорее перешли в форму отвращения и безразличия. Но я „не забуду, не прощу“.

Другой мой друг пишет: „Когда начинаешь вспоминать, что переживал ты лично за этот год, это кажется то сном, переходящим в кошмар, то бредом безумного человека. Первые полгода были невозможные эмоциональные качели из огня да в полымя: каждый уличный марш поднимал настроение до небес, каждый понедельник вгонял в депрессию. А сейчас ты – тот самый выживший, с разбитым сердцем и кучей друзей за решеткой, пытаешься придумать, как залатать дыру в груди. И ты цепляешься за собственные воспоминания. В какие-то моменты казалось, что это конец, дальше ничего не будет. Да, режиму точно не жить, но как же мучительно и кроваво он умирает!“

Вот еще одна рефлексия: „Переломная дата 09.08.2020. Переломный год. Как менялся „я“. Как превратились в „мы“. Как „мы“ самоидентифицировались и вернулись к истокам. Мы – нация. Не просто место на карте мира. Мы – Беларусы. И теперь нас знает весь мир как отдельную нацию. Это колоссальное взросление. Всего за год. Путь предстоит длинный. И болезненный. Но он конечен“.

Человек, вынужденный уехать из Беларуси пишет: „Зло сильно сплотилось. Все это чувствуют остро. Что мы можем противопоставить? Единство и гласность!!!❤️ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ И ГОВОРИТЬ ПРАВДУ!

Белорусы – это одна из семей-народов, населяющих Землю, поэтому где бы мы ни были, в какой стране не находились бы, наш долг помогать друг другу, как в дружной семье. Жизнь подсказывает нам сплотиться для сохранения не только нашей личной жизни, но во имя справедливости ради который мы были вынуждены бежать в другую страну. Нам необходимо всем друг друга знать, встречаться, делать акции и мероприятия, говорить о нашей боли, о расцветающем фашизме на Родине, потому что это уже стало международной проблемой современности. Потому что на Родине, в Беларуси, уже никто не может ничего сказать вслух, рискуя попасть в тюрьму“.

Но есть и те, кто говорит: „Я будто провалился и лечу в дыру. А что будет на дне – время покажет“.

Время действительно покажет выживем мы или наши сердца будут разбиты, а на карте Европы больше не будет страны Беларусь.