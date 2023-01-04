Повседневная жизнь в России во время войны : Когда все коллеги за границей

Сотни тысяч россиян покинули свою страну после частичной мобилизации. Поэтому нашему автору теперь снова приходится работать удаленно.

Декабрь – всегда сумасшедший месяц. Работы становится в несколько раз больше, дедлайны горят, а заветным желанием на Новый год становится желание выспаться. Как ни странно, этот год не стал исключением: бизнес-мероприятия, культурные события, промокампании и научные конференции проходят и во время войны. Снова наступила горячая пора для креативных компаний и event-агентств.

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Начинается рабочее совещание по новому проекту. Я сижу перед монитором в пустом офисе и жду, когда по видеосвязи подключатся коллеги: монтажер из Казахстана, моушн-дизайнер из Грузии и сценарист из Турции. Я шучу, что наш небольшой видеопродакшн слишком стремительно вышел на международный уровень. Буквально за несколько дней, когда в России объявили частичную мобилизацию, у нас появились маленькие филиалы за рубежом.

В пандемию все более-менее научились работать удаленно. Но возвращение в оффлайн все равно стало облегчением. Все же видеоконференции не могут заменить живое взаимодействие, когда можно подойти и ткнуть пальцем в монитор, чтобы быстро объяснить задачу. Теперь видеосвязь снова стала неотъемлемой частью нашей реальности, а офис опустел. Сотрудники, которые уехали за границу из-за войны, по-прежнему зарабатывают на заказах из России. А мне приходится одновременно вести десяток рабочих чатов и маневрировать между разными часовыми поясами:

- Задача понятна? Когда сможешь прислать?

- В восемь.

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- По московскому или по грузинскому времени?

По некоторым данным, из России в сентябре уехало около миллиона человек. Сколько из них – сотрудники креативной индустрии, сказать сложно. Но по ощущениям, около трети коллег из видеокомпаний, кино и рекламы разъехались. Решать рабочие задачи стало труднее.

Например, найти оператора на съемку теперь тот ещё квест: оставшиеся в городе нарасхват. Режиссеры, продюсеры, звукооператоры, осветители, видеоинженеры, копирайтеры – далеко не со всеми возможна удаленная работа, большая часть специалистов нужна непосредственно на месте производства. Поэтому те, кто остались, увеличивают свои гонорары, хотя далеко не всегда могут выполнить работу на высоком уровне.

Я заканчиваю видеозвонок. В офисе так тихо, что слышу метель за окном. Я скучаю по ним. Поболтать на офисной кухне, заказать пиццу в пятницу и обсудить последние трейлеры по видеосвязи не очень-то получается. Пишу сообщение в Казахстан:

- Как думаешь, ты вернёшься?

- Вернусь. Я слишком быстро уехал, чтобы не возвращаться.