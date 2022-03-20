Одесса и война в Украине : Портовый город в сопротивлении

Одесса под огнем. Но одесситы делают все возможное, чтобы противостоять Москве.

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Одесса taz | Центральные одесские пляжи заминированы, а на главных улицах города расставлены ежи. Памятник основателю Одессы Дюку де Ришелье обнесён со всех сторон мешками с песком. Фотография знаменитого Оперного театра в баррикадах облетела весь мир. Уж больно ранящее сходство с тем, как выглядела Театральная площадь во время оккупации восемьдесят лет назад. Местные, как заботливые родители, укутывают дорогие сердцу объекты и защищают их.

Здесь до последнего не верили, что Россия может напасть на Украину. Преобладающая часть людей в городе – русскоговорящие, и никто никогда не ущемлял их права.

Но одесситы, как и остальные украинцы, проснулись 24 февраля в пять утра от залпов вражеских ракет. Город обстреляли русские войска. В самом страшном сне такое не снилось.

С того дня прошло более трех недель. Кто-то уехал, кто-то остался. Ощущается постоянное психологическое давление. Со стороны моря даже невооруженным глазом можно видеть российские военные корабли. Они то подходят, то снова отходят в сторону Крыма, и так вдоль всего побережья.

Сирены и солидарность

В городе ежедневно воют сирены. Сообщают об угрозе авиаударов. Периодически слышны взрывы и выстрелы. Люди прячутся в подвалах, бомбоубежищах и паркингах. Многие уже оборудовали себе места креслами и одеялами. В одном из подъездов жители заботливо сняли со стен картины, чтобы, в случае чего, не упали и не разбились.

Школьные и спортивные залы временно переоборудованы на мастерские для плетения маскировочных сетей

Несмотря на непредсказуемость ситуации, город продолжает жить. В Одессе одно из самых сильных волонтерских движений в стране. Сейчас благотворительные организации разделились. Кто-то выдает еду переселенцам, кто-то кормит бездомных и доставляет лекарства старикам, кто-то обеспечивает всем необходимым защитников Украины. Вокруг общей беды объединился бизнес. Элитные рестораны города и лучшие повара готовят еду на передовую. Есть дефицит продуктов, приходится доставать, практически, из-под земли, но люди делают все, чтобы приблизить победу и вернуть свою прежнюю мирную жизнь.

Ежедневная работа кипит и на пляжах города. Для обороны одесситы используют мешки с песком. Их набирают все, кто возможно – от судей до парикмахеров. Школьные и спортивные залы временно переоборудованы на мастерские для плетения маскировочных сетей. Этим в основном занимаются женщины и дети. Зоопарки и монастыри принимают животных от тех, кто покидает город.

несколько тысяч пирожков

Ни один одессит не остался в стороне. Можно зайти в маленькое кафе, чтобы выпить кофе, а узнать, что помимо кофе здесь теперь ежедневно пекут еще и несколько тысяч пирожков в день, чтобы кормить ими военных и переселенцев. И весь этот объем выпечки осиливает одна маленькая девушка.

„В связи с войной, детский садик по соседству перестал работать. Но там остались люди, которые согласны бесплатно готовить пирожки. А я их выпекаю. В общем, теперь мы вместе печем и ищем продукты. Мы не закрывались ни на один день. Мы работаем, платим налоги, платим коммуналку, аренду, зарплату. Стараемся, как можем“, – рассказала сотрудница кофейни Дарья.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил недавно с обращением к регионам, в которых относительно спокойная обстановка. Он попросил выходить на работу и выравнивать экономику страны. Открылись базары, маленькие кафешки, салоны красоты, почтовые отделения, аптеки и магазины. Часы работы значительно сокращены из-за военного положения и комендантского часа, но работать необходимо. И все это понимают.

Полки в продуктовых магазинах пустеют, но голодать не приходится. Сложно найти в основном, крупы, мясные консервы и сахар. В дефиците также обычная вода без газа. Продажа алкоголя под строгим запретом. Курс доллара и евро выросли на несколько гривен, значительно подорожали бензин и газ. Найти их можно не на каждой заправке.

Несколько дней назад местные школы приняли решение возобновить процесс обучения. Уроки проводятся онлайн, всего по три занятия в день и в основном это повтор предыдущей образовательной программы, но дети хотя бы видят друг друга и своих учителей.

В городе всё больше патриотического граффити, изображений национальной символики и украинских флагов. Они как бы невзначай сообщают каждому: „Одесса – это Украина!“.

С музыкой против танков

Даже в военное время здесь можно услышать музыку и стихи. Местные артисты устраивают концерты, изредка свои флешмобы проводит военный духовой оркестр. Говорят, чтобы поднять дух горожан.

Враг, тем временем, продолжает пугать своими кораблями, проводит регулярные обстрелы туристической прибрежной зоны, девяносто ракет выпустили в районе Национального заповедника. Каждый одессит начинает утро со скроллинга новостной ленты, затем собирается духом и идет на работу, садится за учебу или волонтерит на благотворительном фронте.

Одессу называют улыбкой Бога. И, несмотря на страх, боль и отчаяние в глазах, улыбка остается на лице. До самой победы. А потом будут слезы. Соленые, как капли Черного моря, слезы радости от того, что война закончилась.