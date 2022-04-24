Грузия ждет вступления в НАТО : Большой страх и маленькая надежда

Грузинская молодежь хотела бы видеть страну в НАТО. Старики верят путинской пропаганде.

В Грузии не говорят: “Война в Украине“. У нас говорят просто: “Война“. В августе 2008 года Россия вторглась на территорию Грузии и оставила там войска. С тех пор 14 лет население жило в страхе, что война может повторится. А 24 февраля 2022 года к страху, и ощущению собственного бессилия, добавился и гнев.

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Два месяца, выпуски новостей всех телеканалов начинаются с событий в Украине. Два месяца, в центре города, у здания парламента, переодически проходят митинги солидарности. С начала войны, Грузия отправила в Украину почти 400 тонн гумманитарного груза. Повсюду с домов свисают украинские флаги.

По различным данным, в Грузию приехало уже свыше 15 тысяч беженцев из Украины. Но приехали не только они. Десятки тысяч русских пересекли границу после начала войны. В центре города, да и в окрестностях русская речь слышна куда чаще прежнего. Многие в Грузии этим недовольны. Люди боятся, что Путин решит “защищать русскоговорящее население“ и поэтому, требуют ввести визовый режим для граждан России.

У меня, моего поколения, и людей помоложе война усилила ощущение того, насколько наши политики далеки от народа. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили отказался вводить экономические санкции и помогать Украине оружием. И понятное дело, ни о каких визах для россиян не может быть и речи.

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Но вместе с критикой в адресс грузинских политиков все более громко звучит и критика в адресс их европейских коллег. Молодежь не может простить Германии и Франции 2008 год. Именно “бладорая“ ним Грузия и Украина не получили план членства в НАТО, а лишь пустые обещания, что нас обязательно примут. Мы слышали их 14 лет…

Правда есть люди, которые смотрят русское телевидение. Им все равно. Моя 85 летняя бабушка – одна из них. Пока я пишу, диктор сообщает очередную новость – Зеленский отказался встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмаером. Для бубшки это хамство. Для меня – откровенность.

Я бы тоже не встретился со ним. Постоянная угроза вторжения, десятки похиженных людей у т.н. границы, усиление ультраправых сил – вот цена за призрачное ощущение безопасности, которым тешили себя европейские политики все эти годы. А Украина заплатила гораздо более страшную цену.

Но у меня все-таки есть маленькая надежда. Грузия, Украина и Молдова получили списки вопросов от Европейского союза. В каждом из списков – менее 400 вопросов. От ответов будет зависеть, получим ли мы статус кандидатов в ЕС.