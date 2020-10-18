Полиция и насилие в Беларуси : Опасные будни

При покупке шоколада женщина должна убегать от ОМОНа. Ольга Декснис рассказывает о повседневной жизни в Минске в тревожные времена. Эпизод 24.

Фрилансер Кристина – мама трехлетнего мальчика. Вечером в будний день вышла за шоколадками в магазин, что в 10 минутах от ее дома. Но пришлось убегать от ОМОНа. Это частая история белорусов.

- Очень вкусные швейцарские шоколадки были в том магазине на скидке, – вспоминает Кристина. – Это был первый раз с весны, когда я отправилась в далекий магазин в темное время суток. Еще вышла и думала: может, не идти так далеко? А то холодно. Это я еще не знала, что совсем скоро мое тело будет гореть от спонатнной пробежки. Пришла в магазин, взяла необходимое – купила сыну шоколадку и его учителям, и несла покупки в руках, не взяв пакета.

Вышла из магазина, пошла к проспекту, думая, что там светлее и безопасне. Спокойно себе иду, вижу – люди несут большой Бело-красно-Белый флаг. Никакого шествия не было. Останавливаются почему-то и резко начинают убегать. Я стою на месте, ничего не понимаю.

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Оказывается, ОМОН в масках пытается догнать этих людей, которые только что пробежали мимо меня.

Кто бежит в магазин, откуда я вышла, кто-то в подземный паркинг, – вспоминает Кристина. – И тут я вижу, как ОМОН бежит на меня. Я начала кричать и бежать вместе со всеми. Ведь я знаю по текстам из интернета, что у ОМОНа вместо мозгов говно в голове, они хватают всех подряд. Бежала и думала, что мне нельзя в турьму, мне завтра с сыном надо сидеть дома потому что он не идет в детский сад. Потеряла свои шоколадки. Забежала в магазин и разрыдалась. Я точно не знаю, что такое нервный срыв, но мне кажется, что сегодня у меня был именно он. Мне было очень страшно. Я чувствовала себя маленькой девочкой.

- Что меня успокаивает после этой ситуации и в целом по стране? Против Лукашенко много умных людей. За него либо откровенно глупые, либо „при должностях“ – но люди скорее советской закалки, не способные работать качественно и, соответственно, не способные удержать власть надолго. А значит, стены рухнут. Я еще выпью за увольнение некоторых пресс-секретарей.