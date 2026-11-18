taz FUTURZWEI | Die Reithalle hat sich in ein Bierzelt verwandelt, zwei Dutzend Bierbänke, weiße Tischwäsche, davor eine Bühne mit Rednerpult, ein Mikro und ein Thron als Biedermeiersessel. Für unseren kleinen Weinort Castell mit seinen rund 850 Einwohnern ist das ein richtig großer Bahnhof. Gruppenveranstaltungen passen in der Regel in größere Wohnzimmer, für die nötige Lautstärke sorgen die Redner selbst.

Aber heute wird die alte Weinprinzessin Johanna I. abgekrönt und ihre Nachfolgerin Johanna II. installiert. Es gibt viele Reden, man trinkt – versteht sich – Wein, man ist trotz hochsommerlicher Temperaturen festlich gekleidet, die Frauen in langen bunten Kleidern, die jungen Männer tragen schwarze Zylinder, die Hüte sind Bestandteil der dörflichen Tracht.

Es ist eine Institution, mit der es den Leuten hier in Unterfranken Ernst ist. Jeder Ort hat noch einen Bürgermeister, ein Pfarrer ist schon seltener, an die Dorflehrer erinnern sich nur noch die Alten. Aber wird noch Weinbau betrieben, dann gibt es eine Weinprinzessin.

Bild: Anja Weber Jörn Kabisch Jörn Kabisch war viele Jahre Redakteur bei der taz und betreibt heute mit seiner Frau Katharina das Gasthaus zum Schwan am Fuße des Steigerwaldes. Schwancastell.de

Meist eine junge Frau Anfang 20, die für zwei Jahre ehrenamtlich Botschafterin der Winzer ist, eigentlich aber der gesamten Gemeinde. Meist, nicht immer. Denn immer häufiger bewerben sich für das Amt Männer und werden nicht nur zu Weinprinzen, sondern inzwischen sogar zu Weinkönigen wie voriges Jahr in Rheinhessen. Wie kann das sein?

Die Figur der Weinkönigin im Funktionswandel

Was die Frauen mit Krönchen angeht, hat sich meine Blickachse in den vergangenen Jahren um 180 Grad gedreht. Als Städter hält man sie für folkloristische Maskottchen. Lebt man in Berlin, begegnet man ihnen am ehesten bei der Grünen Woche. Die große Ernährungsmesse ist das Stelldichein Dutzender Gurken-, Spargel-, Wurst- und Wasweißichnoch-Königinnen.

Man kann das belächeln, ja, sogar sehr skeptisch betrachten. Die Institution der Produkthoheiten erlebte ihre erste Blüte nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA. Es war eine Begleiterscheinung der sogenannten grünen Revolution. Neue Anbaumethoden, vor allem die Entwicklung von Kunstdünger und Pestiziden, führten zu enormen Ertrags­steigerungen. Fast gleichzeitig wurden junge Frauen vom Land in städtische Kleidung gesteckt, bekamen ein Diadem auf den Kopf und wiegten in den Armen die wohlgeratenen Sprösslinge der schönen, neuen Bauernwelt: dicke Kartoffeln, fette Milch oder saftige Trauben.

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Als Popularisierung der Fruchtbarkeitsgöttin waren sie anfangs Werbeträgerinnen für eine Landwirtschaftsindustrie, die stolz von sich glaubte, den Hunger in der Welt abschaffen zu können. Später dienten sie dann mehr dazu, das wachsende Unwohlsein an der Überproduktion und dem Raubbau an der Natur wegzulächeln.

In Deutschland wurden die Lebensmittelköniginnen nach der Jahrtausendwende zum US-Exportschlager, nirgendwo existieren so viele Produkthoheiten und dazu noch in einer so großen Vielfalt wie zwischen Rügen und Reichenau. Es gibt Königinnen für die Zuckerrübe, die Thüringer Bratwurst oder das schwäbische Braunvieh.

In Franken sind die Weinprinzessinnen das lokale Gegenüber der Weinköniginnen. Sie repräsentieren ihre Orte und treten auf den sommerlichen Weinfesten meist in Mannschaftsstärke auf. Natürlich wurden diese jungen Frauen jahrzehntelang vor allem aufs Äußere reduziert, inzwischen werden Weinprinzessinnen so geschult, dass sie ihre Außenwirkung – vor allem über die sozialen Medien – selbst kontrollieren können. Die Weinbauverbände organisieren Workshops und Weiterbildungen, prall gefüllt mit Wissen über Geschichte und Herstellung des Weins, Sommelierkunde, Rhetorik und Moderation.

Es kommt heute mehr darauf an, mit Kompetenz zu glänzen als mit dem Aussehen. Früher hat so mancher Winzer seiner Tochter verboten, Weinprinzessin – vulgo: sexuelles Freiwild – zu werden. Heute wissen junge Frauen: Sollten sie im Leben irgendwas mit Wein machen wollen, ist das Amt der Weinprinzessin so etwas wie ein Crashkurs.

Und das bleibt selbstverständlich auch jungen Männern nicht verborgen. Weinprinzen gibt es immer wieder, zu Weinkönigen brachten es schon Männer in Rheinhessen und am Mittelrhein. In diesem Jahr gab es erstmals auch einen Kandidaten zur Wahl der fränkischen Weinmajestät. Er fiel bei der Kür durch. Aber er erreichte trotzdem, was er wollte.

Denn wenn es noch so wenige Männer sind, bekommen sie ein unendliches Mehr an Aufmerksamkeit, egal wie sie ausschauen.

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