taz FUTURZWEI | Der frühere Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck erläutert im taz Talk, warum für ihn die Arktis aufzeigt, was global und europäisch, macht- und sicherheitspolitisch auf uns zukommt. „Haben wir denn keine anderen Probleme?“, fragt ihn taz FUTURZWEI-Chefredakteur Peter Unfried. „Na klar, wir haben jede Menge anderer Probleme“, antwortet Habeck.

Die Zukunft schmilzt

Aber die Arktis stehe für die Zukunft, die auf uns zukomme, wie er bei der Arbeit zu seinem Buch „Arctic Meltdown“ herausfand. Zum einen wegen der rapide voranschreitenden Klimaveränderung, das „ewige Eis“ schmilzt; zum anderen wegen des geopolitischen Streits um Raum, um Ressourcen und um Zugänge, den die USA, Russland und China bereits aktiv betreiben, während Europa noch zuschaut. „Man bewegt sich ganz weit raus aus dem deutschen Binnenraum, aus dem, was man kennt und findet da oben lauter Konflikte und Veränderungen, die wie ein Brennglas unsere Probleme hervortreten lassen“, sagt Habeck in dem halbstündigen Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse.

Weltreise im politischen Geschehen

„Arctic Meltdown“, sagt er, „ist eine Reise in die Arktis, an den Nordpol, sie endet aber wieder in Europa, in Deutschland, und macht an den Erfahrungen, die man da oben machen kann, deutlich, was auch für uns politisch auf dem Spiel steht.“

Habeck ging nach seinem Abschied aus der deutschen Politik im Herbst 2025 nach Kopenhagen, wo er Analyst am Dänischen Institut für Internationale Studien (DIIS) war. Inzwischen ist er Professor of Practice für Geopolitik, Sicherheit und Wirtschaft an der Copenhagen Business School. „Ich habe einen Raum gesucht, wo ich als politischer Akteur weiter agieren kann, ohne in Gefahr zu geraten, im inneren Geschehen der Bundesrepublik rumzukommentieren, denn daraus habe ich mich ja zurückgezogen“, sagte der zweite Grüne Vizekanzler nach Joschka Fischer.

Das ganze Gespräch zum Nachschauen auf YouTube:

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