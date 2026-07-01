Jetzt in der Verlosung 40 Jahre taz - Das Buch

„Wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie“ – das war das Motto, unter dem die taz 1978 startete und nahezu alle „Experten“ in Medien und Politik waren sich einig, dass der erste Halbsatz sehr schnell Realität werden würde, der zweite aber wohl niemals. Doch die Auguren sollten sich allesamt irren.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „tazbuch" im Betreff an. Einsendeschluss ist am 13.07.2026 um 10:00 Uhr.

MitarbeiterInnen aus allen Phasen der taz-Geschichte schreiben über das Innenleben der einst „größten Schülerzeitung der Welt“ sowie den Titeln, Themen und Temperamenten, die sie groß gemacht haben. Dazu gibt es vier große Essays über den Einfluss der taz auf die (bundes-)deutsche Gesellschaft von den 70er Jahren bis zur Gegenwart.

Mit Beiträgen von Michael Sontheimer, Arno Widmann, Ute Scheub, Arno Frank, Bettina Gaus, Heide Oestreich, Thomas Schmid, Tom Schimmeck, Bascha Mika, Ines Pohl, Helmut Höge, Peter Unfried, Klaudia Wick, Jan Feddersen, Nina Apin und vielen anderen.

Die taz verlost 5 Exemplare von „40 Jahre taz - Das Buch“.