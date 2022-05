taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Die 1,5-Grad-Grenze naht. Das Great Barrier Reef hat gerade seine sechste Massen-Korallenbleiche erlebt. Streit um klimafreundliche Coldplay-Tour.

BERLIN taz | Die gefürchtete Temperaturgrenze naht: Schon eines der kommenden fünf Jahre könnte durchschnittlich um 1,5 Grad heißer sein als es vor der Industrialisierung typisch war. Dieser Fall tritt mit einer fünfzigprozentigen Wahrscheinlichkeit ein, wie die Wetterorganisation der Vereinten Nationen (WMO) diese Woche mitgeteilt hat. Das wäre noch nicht der dauerhafte Einstieg in eine 1,5-Grad-Welt – aber auch der dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Australien hat gerade einen extrem heißen Sommer hinter sich – nicht nur an Land, sondern auch im Wasser. Das Great Barrier Reef leidet darunter enorm. Die zuständige Behörde hat nun gemeldet: Die Korallen haben durch die Meeres-Hitzewellen ihre sechste große Massenbleiche erlebt. Es ist schon die vierte seit 2016.

Coldplay tourt klimafreundlich, sagt die Band. Eine Ausnahme in der Branche. Tatsächlich kommen bei der gerade begonnenen Konzertreise alle möglichen Öko-Ideen zum Einsatz. In einem sehen manche Kli­ma­schüt­ze­r:in­nen aber einen Skandal: Es gibt eine Kooperation mit einem Ölkonzern, der „nachhaltiges Flugbenzin“ bereitstellen soll. Was dahintersteckt, warum es problematisch ist, was Coldplay durchaus richtig macht – und was Kon­zert­gän­ge­r:in­nen eigentlich tun können, um die Veranstaltung klimafreundlicher zu machen.

Die taz-Redakteurinnen Susanne Schwarz und Katharina Schipkowski nehmen die Hö­re­r:in­nen im Podcast klima update° mit durch die klimapolitische Woche. Im Wechsel mit Kolleginnen des Online-Magazins klimareporter° besprechen sie die wichtigsten aktuellen Klimanachrichten.

