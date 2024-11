Die Frage lässt sich mit einem Wort beantworten: alles! Bakterien sind absolute Allesfresser. Zwar besteht ein einzelnes Bakterium nur aus einer einzigen Zelle, die eher wenig kann. Aber es gibt unglaublich viele verschiedene Bakterienarten. Forschende vermuten, dass es Hunderttausende sind. Und sie leben wirklich überall. Auf deinem Körper wohnen weit mehr von ihnen als Menschen auf der Welt.

Jede Bakterienart kann irgendetwas besonders gut. Viele ernähren sich wie wir von organischem Material. Egal wie lecker dein Mittagessen war – wenn du einen Rest davon in den Kühlschrank stellst und lange genug vergisst, passieren seltsame Sachen damit. Am Ende riecht es schlecht und sieht komisch aus. Das ist das Werk von Bakterien (und Pilzen), die sich darüber hergemacht und die leckeren Nudeln zu etwas ganz anderem abgebaut haben.

Bakterien sind so klein, dass wir sie mit unserem Auge einzeln nicht wahrnehmen können. In großer Zahl allerdings durchaus – wenn du eine Schale Wasser lange genug einfach nur herumstehen lässt, bildet sich eine Art Haut auf der Oberfläche. Das sind Millionen von Bakterien, so viele, dass du sie als Masse dann doch siehst. Die leben von allem, was aus der Luft so anfällt, was im Wasser herumschwamm oder an der Schale klebte. Auch die mikroskopisch kleinen Staubpartikel in der Luft bestehen ja aus irgendwas. Und weil Bakterien eben alles futtern, machen sie sich auch darüber her, am liebsten in feuchter Umgebung.

Bakterien schlagen sich ihre Zelle sogar mit Öl, Plastik und Stein voll. Manchen Bakterien reichen auch Luft und Sonne: Sie betreiben Photosynthese wie Pflanzen, gewinnen ihre Energie also durch Sonnenstrahlung. Andere brauchen nicht einmal Luft – sie ernähren sich von Substanzen tief unten im Schlamm oder am Meeresgrund. Kein Tier könnte da leben.

Selbst das zäheste Plastikteil und der härteste Fels sind nach ein paar hundert, tausend oder Millionen Jahren verschwunden – man nennt das verwittern. Daran sind Sonnenstrahlung, Wind und Wetter beteiligt, aber auch Bakterien, die sich ihre Leibspeise aus dem Fels heraussaugen und ihn so nach und nach auflösen.

Aber wie fressen Bakterien überhaupt? Einen Mund haben sie ja nun nicht! Aber eine Zellwand, durch die Stoffe sowohl nach außen als auch nach innen dringen. So kann sich die Bakterie auf ihre ganz spezielle Leckerei legen, sich sozusagen ins Futter schmeißen, und dann die für sie leckersten Bestandteile herauslösen und durch die Zellwand in ihr Inneres schleusen. Mjammi! Heiko Werning