Berlin taz | Am Dienstag hat der bundesweite Start der elektronischen Patientenakte (ePA) für alle gesetzlich Versicherten, die nicht widersprochen haben, begonnen. In den kommenden Wochen sollen sich medizinische Einrichtungen bundesweit an das System anschließen. Unter anderem Befunde, Diagnosen, Ergebnisse bildgebender Verfahren und Medikationen sollen dann pa­ti­en­ten­be­zo­gen in der ePA festgehalten werden, sodass andere Be­hand­le­r:in­nen darauf zugreifen können.

Ursprünglich hatte der Start der neuen Technologie schon vor zwei Monaten stattfinden sollen, nach einer Testphase in drei Pilotregionen. Doch zum Jahreswechsel wiesen Ex­per­t:in­nen des Chaos Computer Clubs (CCC) auf ernstzunehmende Sicherheitslücken hin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verschob daraufhin den bundesweiten Start. Ihm zufolge sind die Probleme nun behoben – auch wenn Si­cher­heits­ex­per­t:in­nen Zweifel daran äußern.

Die Nutzung der Akte soll für Leistungserbringer wie Krankenhäuser, Praxen und Apotheken zunächst freiwillig sein und erst ab Oktober Pflicht. Pa­ti­en­t:in­nen­sei­tig haben laut Lauterbach rund 5 Prozent der Versicherten widersprochen.

„Der Patient wird mündiger, weil er seine eigenen Befunde und Krankheits­ergebnisse sehen kann“, sagte Lauterbach zum bundesweiten Start der ePA. Er verwies außerdem auf eine „wesentliche Verbesserung“ der Forschung. Gerade im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz gebe es hier viele Möglichkeiten.

„Die ePA hat das Potenzial, die Gesundheitsversorgung effizienter, sicherer und transparenter zu gestalten“, sagt Lucas Auer, Gesundheitsexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Es sei jedoch wichtig, dass Pa­ti­en­t:in­nen eine informierte

Entscheidung für oder gegen die ePA treffen könnten. Doch die Aufklärung, insbesondere zu den möglichen Risiken der ePA, sei bislang zu kurz gekommen.

Unter anderem der CCC und Gesundheitsverbände wie die Deutsche Aidshilfe hatten darüber hinaus zum Start der Pilotphase gefordert, dass Ex­per­t:in­nen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft ermöglicht werden müsse, das System auf Sicherheitsrisiken zu testen und diese damit zu bewerten – etwa durch eine Offenlegung der Quelltexte.