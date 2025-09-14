piwik no script img

Zugeständnis an linke OppositionFrankreichs Premier will doch keine Feiertage streichen

Frankreich muss sparen: Insbesondere der Vorschlag zur Abschaffung von zwei Feiertagen hatte für Unmut gesorgt. Lecornu rückt nun von der Idee ab.

Proteste gegen Lecornu in Straßburg: Zu sehen sind Protestierende und ein Protestbild, auf dem "Lecornu pas le Bienvenue" (zu deutsch: Lecornu, nicht willkommen") steht
Proteste gegen Lecornu in Straßburg: Frankreichs Finanzlage ist seit langem so schlecht, dass das Land mittlerweile zu den Schlusslichtern Europas zählt Foto: Yves Herman/rtr

Paris afp | Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu geht in der Debatte um Sparmaßnahmen auf die linke Opposition zu. Lecornu kündigte am Samstag an, dass er den Plan seines Vorgängers François Bayrou, zwei Feiertagen zu streichen, nicht weiterverfolgen werde.

Lecornu bemüht sich derzeit um einen Kompromiss unter den verschiedenen politischen Lagern, um einen Sparhaushalt für 2026 durch die Nationalversammlung zu bringen. Bayrou, der am Dienstag nach einer verlorenen Vertrauensfrage zurückgetreten war, hatte 44 Milliarden Euro einsparen wollen. Er war mit seinen Plänen aber auf heftigen Widerstand gestoßen. Insbesondere der Vorschlag zur Abschaffung von zwei Feiertagen hatte Unmut ausgelöst.

Sein Nachfolger Lecornu sagte nun in einem Interview mit mehreren Regionalzeitungen: „Ich habe beschlossen, die Streichung von zwei Feiertagen zurückzunehmen.“ Lecornu betonte, dass er auf den „Dialog mit den Sozialpartnern“ setze, um „andere Finanzierungsquellen“ für den Haushalt 2026 zu finden. Mit Blick auf die Forderung des links-grünen Lagers nach einer stärkeren Besteuerung großer Unternehmen und Wohlhabender, äußerte er sich zurückhaltend. Er sei bereit, an „Fragen der Steuergerechtigkeit“ zu arbeiten, sagte Lecornu lediglich.

Die Rating-Agentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Frankreichs am Freitag herabgestuft. Die aktualisierte Bewertung der Bonität des französischen Staats liegt nun bei A+ mit stabilem Ausblick. Fitch begründete die Herabstufung mit der politischen Instabilität im Land und insbesondere der Schwierigkeit, einen Haushalt aufzustellen – was wiederum den Bemühungen entgegenlaufe, die hohe Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen.

Frankreichs Finanzlage ist seit langem so schlecht, dass das Land mittlerweile zu den Schlusslichtern Europas zählt. Beim Schuldenstand lag Frankreich im vergangenen Jahr europaweit an dritter Stelle hinter Griechenland und Italien. Knapp 114 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) machten die Schulden 2024 aus. Das Defizit betrug im vergangenen Jahr 5,8 Prozent des BIP.

Themen #Arbeitszeit #Feiertage #Frankreich
Mehr zum Thema
Mann mit dicker Akte unter dem Arm steigt aus einem Auto

Frankreich wird von Fitch „abgewertet“

50 Jahre Defizit – und kein Ende?

Wie erwartet hat die US-Ratingagentur Fitch Frankreichs Kreditwürdigkeit von AA- auf A+ herabgestuft. Die Finanzmärkte setzen so Frankreichs Regierung und ihre Haushaltspolitik unter Druck.
Von Rudolf Balmer
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht mit verschränkten Armen vor einem Gebäude, neben ihm zwei Europa-Flaggen

Politische Lage in Frankreich

Innere Instabilität beeinträchtigt internationales Standing

Kommentar von Christine Longin
Die Bevölkerung in Frankreich protestiert, doch den Präsidenten lässt das kalt. Die EU sollte sich auf ein politisches Ende Macrons vorbereiten.
Eine Person schreit bei einer Demonstration.

Proteste in Frankreich

„Ob Lecornu oder ein anderer…“

Während der neue französische Premier Lecornu sein Amt antritt, wird im ganzen Land demonstriert. Es ist vielleicht die erste Runde einer Eskalation.
Von Rudolf Balmer

