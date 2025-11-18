piwik no script img

Zivilklausel an der FUKonflikt unter Linken

Die Gewerkschaft Verdi hat einer ihrer eigenen Betriebsgruppen die Internetseite abgestellt. Die Gruppe hatte antimilitaristische Unis gefordert.

Studenten demonstrieren vor dem Düsseldorfer Landtag gegen das geplante neue Hochschulgesetz mit einem Plakat "Zivilklausel erhalten".
Dauerthema an den Unis: Demo von Stu­den­t*in­nen für die Zivilklausel in Düsseldorf 2019 Foto: Roland Weihrauch / dpa

Aus Berlin

Peter Nowak

Die Betriebsgruppe der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an der FU-Berlin hatte mehrere Jahre eine eigene Homepage. Doch wer aktuell www.verdi-fu.de anklickt wird auf die Internetpräsenz des Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft von Verdi-Berlin-Brandenburg weitergeleitet. Denn vor wenigen Tagen wurde die Homepage der Betriebsgruppe von der Verdi-Landesfachbereichsleitung vom Netz genommen.

Das sorgte bei linken Ge­werk­schaft­le­r*in­nen für Protest. Das Netzwerk für eine klassenkämpferische und demokratische Verdi initiierte eine Petition, in der sie die Abschaltung verurteilen. Auch die Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht (Baga), die gewerkschaftliche Kämpfe unterstützt, kritisiert die Abschaltung der Homepage und bezichtigte den Verdi-Landesbezirk Berlin „undemokratischer Methoden“.

Be­ob­ach­te­r*in­nen der Gewerkschaften sprechen von einem Konflikt unter Gewerkschaftslinken. Schließlich agieren im Verdi-Landesbezirk Berlin längst nicht mehr rechte Sozialdemokrat*innen, sondern Linke, die teilweise länger in außerparlamentarischen Bewegungen aktiv waren. Dazu gehört der Pressesprecher von Verdi-Berlin Kalle Kunkel. Er erklärte gegenüber der taz, dass der Vorstand der FU-Gewerkschaftler*innen sich über gewerkschaftliche Vereinbarungen hinweg gesetzt und Forderungen für die nächste Tarifrunde auf ihrer Homepage veröffentlicht habe.

„Verdi hat in Berlin und Brandenburg eine breite Diskussion zu den Forderungen in der anstehenden TVL-Runde organisiert. Diese Diskussion führen wir intern, weil es wichtig ist, sich gegenseitig zuzuhören, statt sich mit dem Lautsprecher über den vermeintlich richtigen Klassenstandpunkt zu belehren“, sagt Kunkel der taz. Er monierte, dass sich die FU-Verdi-Kolleg*innen kaum in die innergewerkschaftliche Debatte eingebracht hätten.

Kunkel versichterte, dass die friedenspolitische Resolution „Unis in der Zeitenwende“, die von der Verdi-FU-Gruppe Anfang November 2025 beschlossen wurde, nicht der Anlass für die Sperrung der Homepage war. Dort wird zu einer antimilitaristischen Arbeit an den Hochschulen aufgerufen und die Verteidigung und Ausweitung der Zivilklauseln gefordert. Ob es zu einer Lösung im innergewerkschaftlichen Streit kommt, ist unklar. Kunkel verweist gegenüber der taz auf den ehrenamtlichen Landesfachbereichsvorstand von Verdi-Berlin-Brandenburg, der den Sachverhalt weiter beraten werde.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Zivilklausel #Deutsche Universitäten #Antimilitarismus #Aufrüstung #Wehrdienst
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein von Thyssenkrupp gebautes U-Boot im Fjord von Kiel
Militärische Forschung an Unis Ein „Hunter-Killer“-U-Boot trotz Zivilklausel

Die TU Berlin hat sich rüstungsrelevante Forschung verboten. Doch ein Waffenkonzern wirbt offen mit der Kriegsanwendung eines gemeinsamen Projektes.

Von Timm Kühn
Zwei Plakate der LInken mit Parolen zur Friedenspolitik
Der Pazifismus der Linkspartei Mehr Rationalität wagen
Kommentar von Pascal Beucker

Die Linkspartei wird angegriffen, weil sie ihr Wahlprogramm nicht über Bord werfen will. Doch die Kritik folgt einer unterkomplexen militärischen Logik.

: Ein Mann balacniert auf dem Drahtsein, hält an einer Seite eine kleine Rakete, an der anderen einen Stapel Abkommen
Friedenspolitik in Kriegszeiten Zurück auf null
Essay von Nicole Deitelhoff und Christopher Daase

Die europäische Friedensstrategie muss neu aufgestellt werden. Abschreckung und Kooperation gehören gleichermaßen dazu.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
2
Neue Jobs für Ex-MinisterInnen Danke, Christian Lindner!
3
Berliner Wohnungsmarkt Vergesellschaftung finanziert sich selbst
4
Asylrechtsverschärfung in Großbritannien Ein Erfolg für die Rechtspopulisten
5
Rentenpläne der Union Im Alter keine Rosen, nur noch Dosen­aprikosen
6
Rentenstreit in der Union Ein Debakel mit Ansage