Zensur in Polen : Das tut weh!

Ein Pop-Song, der den PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski kritisiert, sorgt beim Staatsrundfunk für Unruhe. Es hagelt Kündigungen und Proteste.

WARSCHAU taz | Wer den polnischen Protestsong „Twój ból jest lepszy niz mój“ – „Dein Schmerz ist besser als meiner“ auch nur einmal gehört hat, dem geht er nicht mehr aus dem Sinn. Die Ballade erzählt von einem Mann, der am 10. April mit einer Luxuslimousine und etlichen Bodyguards vor dem eigentlich geschlossenen Warschauer Friedhof vorfährt und dort frische Blumen auf das Grab seiner Mutter legt. Der Mann und sein Personenschutz haben den riesigen Powazki-Friedhof ganz allein für sich, denn in Polen herrscht wegen der Corona-Pandemie Ausgangssperre.

„Dein Schmerz ist besser als meiner!“ ätzt der Song gegen den Parteichef der regierenden Nationalpopulisten von der Recht und Gerechtigkeit (PiS), ohne ihn auch nur einmal mit Namen zu nennen. Doch die HörerInnen der Hitparade des dritten Radioprogramms Trojka erinnern sich genau an den Skandal. Die PiS-Regierung hatte alle Friedhöfe im Lande wegen der Ansteckungsgefahr gesperrt. Nur einer durfte die letzte Ruhestätte seiner Familie besuchen – der Parteifunktionär Jaroslaw Kaczynski, der mächtigste Mann Polens.

Die HörerInnen setzten den Song auf den ersten Platz der wöchtlichen Hitparade. Dann verschwand die Liste und Spekukationen machten die Runde. Kurz darauf veröffentlichte der Trojka-Chefredakteur am Samstag eine seltsame Erklärung, in der er sich wortreich für den „Bruch der Regeln“ und das „Einführen eines Liedes von außerhalb der Liste“ entschuldigte.

Zudem habe sich jemand eine „Manipulation beim Auszählen der Stimmen“ zuschulden kommen lassen, wodurch das „Endergebnis der Hitparade verfälscht“ worden sei. Aus diesem Grund habe sich die Redaktion entschlossen, die Abstimmung über die Hitliste zu einer ungültigen zu erklären.

Hoher Stellenwert

„Zensur!“ empörten sich vor allem Musiker und Oppositionelle in Polen. Doch auch in den Reihen der PiS und ihrer Anhänger regte sich Unmut über den Eingriff in die Kunstfreiheit. Sie genießt in Polen einen sehr hohen Stellenwert. Obwohl der Staatsfunk (Polskie Radio), der frühere öffentlich-rechtliche Rundfunk, seit mehreren Jahren fast nur noch PiS-Parteipropaganda in Radio und Fernsehen bringt, glaubte man bislang doch, dass die Musik ideologiefrei ausgestrahlt werde. Doch damit ist es nun vorbei.

Marek Niedzwiecki, Polens Schlager-Koryphäe und Kult-Moderator für Musiksendungen, kündigte am Montag. Angesichts des Vorwurfs, er habe die von ihm seit 35 Jahren moderierte Hitparade „unlauter vorbereitet“ stelle er die „Zusammenarbeit mit dem dritten Programm“ ein, erklärte er in dürren Worten.

Über zehn weitere Musikmoderatoren verließen den Sender ebenfalls bis Mittwoch. Die einen freiwillig und aus Solidarität mit Marek Niedzwiecki, die anderen auf mehr oder minder starken Druck von oben, wie es in polnischen Medien heißt. Mehrere Künstler riefen zum Boykott des Senders auf.

„Solange die Sendeleitung sich nicht vom Fälschungs-Vorwurf der Hitparade vom vergangenen Freitag zurückzieht“, kündigte Redakteur Michal Olszanski an, „wird es keine Hitparade mehr geben“. Niemand will die nun verwaiste Sendung übernehmen. „Zur Kultusendung hat sie Niedzwiecki gemacht“, so ein anderer Redakteur, der nicht genannt werden will. „Ohne ihn ist die Trojka-Hitparade tot. Sie geht in die Radiogeschichte ein. Und das war es dann.“

Derweil macht der Protestsong von Kazik Staszewski „Dein Schmerz ist besser als meiner“ Furore im Internet. Zwar spielt ihn das dritte Programm des Polnischen Radios nicht mehr, dafür aber klickten schon weit über sieben Millionen Fans und Neugierige die Ballade von Friedhofsgäner Kaczynski an und singen sie mit: „Dein Schmerz ist besser als meiner.“