ZDF-Dokureihe „Liebe und Sex in …“ : Gibt es Regeln für die Liebe?

Neue Folgen der ZDF-Dokureihe „Liebe und Sex in …“ erkunden Intimität in vier Ländern. Egal in welchem Land – Liebe ist immer politisch.

Auf der Welt gibt es viel mehr Liebe, als man denken könnte. Besonders nach dem Lesen einer Zeitung wie dieser. Die Dokureihe „Liebe und Sex in …“ von ZDFinfo reist um die Welt und entdeckt kulturell unterschiedliche Varianten, zu lieben und miteinander intim zu sein. Streng konservative Partnerschaften werden ebenso erkundet wie Polyamorie, Solo-Hochzeiten und die Keuschheitsbewegung.

Je mehr Spielarten, desto mehr Liebe für alle? Oder braucht es Traditionen, Normen, Regeln, damit Nähe und Liebe gedeihen können? Und was ist, wenn Liebe und Sex zum Geschäft werden?

Spanien, Bulgarien, Israel und Polen.

In den vier neuen Folgen der Dokureihe, die am Dienstag zu sehen sind, geht es nach Spanien, Bulgarien, Israel und Polen.

In Spanien treffen wir den schwulen Flamencotänzer Juan, der seine Leidenschaft für den Tanz mit der dortigen Machismokultur zu vereinen versucht. In Israel bewegen wir uns, wie könnte es anders sein, zwischen Gay-Pride in Tel Aviv und orthodoxem Judentum.

Die Dokus „Liebe und Sex in … Spanien, Bulgarien, Israel und Polen“, Di., 15. November, ab 20.15 Uhr, vier neue Folgen, auf ZDFinfo. Alle Folgen auch in der ZDF-Mediathek

In Bulgarien leben die 19-jährige trans Sexarbeiterin Mia und der schwule Sänger und Roma Azis. In Polen heiratet Katarzina einen besonderen Bräutigam: Jesus. Es geht aber auch um das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs im Land.

Nadja Mönch, die Regisseurin der Polen- und Bulgarienfolgen sagt, es sei schwierig, in diesen Ländern Prot­ago­nis­t*in­nen zu finden. Sie hätten Angst, bedroht zu werden: „Wir haben zum Teil sehr viel Zeit und viel Feingefühl gebraucht, um diese Geschichten zu finden.“ Ohne sogenannte Stringer, also journalistische Part­ne­r*in­nen vor Ort, sei das nicht möglich gewesen.

Egal in welchem Land – Liebe ist also auch immer politisch. Und Lieben gegen alle Regeln auch immer ein politischer Akt.