Würdigung von Rudolf Duala Manga Bell : Schwaben erinnern an Justizopfer

Die Hinrichtung von Rudolf Duala Manga Bell 1914 war ein Mord der deutschen Kolonialherren. Nun wird der Duala-König gewürdigt.

Zwei schwäbische Städte schrei­ben in diesen Tagen Weltgeschichte. Sowohl ­Aalen als auch Ulm haben beschlossen, einen Platz nach Rudolf Duala Manga Bell zu benennen. Der König des Duala-Volks in Kamerun wurde am 8. August 1914 von der deutschen Kolonialverwaltung wegen „Hochverrats“ in der Provinzhauptstadt Duala hingerichtet, zusammen mit seinem Sekretär Adolf Ngoso.

Dass dies ein Justizmord erster Güte war, mit dem die Kolo­nial­herren den Unmut der Bevölkerung über ihre rassistische Politik zum Schweigen bringen wollten, war schon Zeitgenossen bewusst. Unter anderem SPD-Urgestein August Bebel thematisierte die skandalösen Zustände im Reichstag.

Mit den Schwaben hat dies insofern zu tun, als Rudolf Duala Manga Bell seit 1891 in Aalen zur Schule ging: Ab 1896 besuchte er in Ulm ein Jahr das Gymnasium und machte die Mittlere Reife. Er kehrte zwar ohne das vom Vater gewünschte Studium der Rechtswissenschaft zurück, machte aber dafür in Dua­la eine Ausbildung bei der Kolonialverwaltung. 1908 wurde er König.

Da war längst offenkundig geworden, dass die Deutschen nicht daran dachten, sich an den „Schutzvertrag“ zu halten, den sie mit Führern der Duala, darunter Rudolfs Großvater, geschlossen hatten. In dem Vertrag von 1884 unterwarfen sich die Afrikaner deutscher Gesetzgebung und Verwaltung. Dafür wurde ihnen garantiert, ihren Grund und Boden sowie ihr Monopol auf den Handel mit dem Hinterland unangetastet zu lassen.

Im Jahr 1910 begann die Vertreibung der Duala

Dessen ungeachtet rissen sich die Hamburger Geschäftsleute ­Eduard Schmidt und Johannes Voss, die den Vertrag auf deutscher Seite geschlossen hatten, den lukrativen Zwischenhandel mit Elfenbein, Palm­öl und Kautschuk gewaltsam unter den Nagel. Und ab 1910 begann die Vertreibung der Duala: Die Deutschen wollten eine „euro­päische Siedlung“ an der Küste bauen, zu der Afrikaner nur als Arbeitskräfte Zutritt haben sollten.

Dennoch glaubte König Rudolf immer noch an den Rechtsstaat: Er schrieb Eingaben an den Kaiser und Petitionen an den Reichstag, in denen er auf Einhaltung des Vertrags pochte. 1912 entsandte er Adolf Ngoso nach Berlin, der in der Presse und bei SPD-Politikern Gehör fand, was zu der erwähnten Reichstagsdebatte führte. Doch es half alles nichts: In einer Justizfarce wurden Bell und Ngoso zum Tode verurteilt; bei Massakern Hunderte Afrikaner ermordet.

Bis heute wird Bell in Kamerun als Held verehrt, auch in Deutschland fordern viele seine Rehabilitierung. Nur die Bundesregierung ist zögerlich: Auf eine im Mai eingereichte Petition von Prinzessin Marilyn Douala Manga Bell, Urenkelin von Rudolf, habe sie bis heute nicht reagiert, sagt Jean-Pierre Félix-Eyoum, ein Großneffe Rudolfs, der in München lebt.

Umso mehr habe man in Kamerun die Nachrichten aus Aalen und Ulm freudig aufgenommen. „Die Menschen sind elektrisiert“, sagt Félix-Eyoum. Am 7. Oktober, wenn in Aalen die Umbenennung ansteht, wollten „Hunderte Landsleute“ kommen. Leider sei man darauf wohl nicht vorbereitet, so der Großneffe. „Die wollen gar nicht feiern. Das ist für sie nur ein Verwaltungsakt.“