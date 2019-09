Gewalt Jede vierte Frau erlebt statistisch gesehen in ihrem Leben häusliche Gewalt. 2018 gab es laut Berliner Kriminalstatistik 15.665 Opfer häuslicher Gewalt. Hilfesuchende Frauen können sich an die BIG-Hotline (täglich von 8–23 Uhr unter 030-6 11 03 00), direkt an Schutzeinrichtungen, die Polizei oder Beratungsstellen wenden.

Schutzplätze Doch die Beraterinnen beklagen: es gibt zu wenig Schutzplätze. So konnte die BIG-Hotline in manchen Monaten nur ein Drittel der hilfesuchenden Frauen direkt an ein Frauenhaus oder eine Zufluchtswohnung vermitteln. 326 Plätze gibt es aktuell in sechs Frauenhäusern. Laut einem seit 2018 rechtlich bindenden Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) müsste Berlin aber 489 Plätze vorhalten.

Vermittlung Die Hestia Wohnungsvermittlung ist die einzige ihrer Art in Berlin. Im ersten Halbjahr 2019 konnte der Verein an 131 Frauen und deren 145 Kinder Wohnungen vermitteln. 130 Anträge blieben offen. (mah)