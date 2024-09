Werben für Hilfe in USA : Selenskyj sucht die Entscheidung

In den USA wirbt der ukrainische Präsident für einen „Siegesplan“, der Putin zu Verhandlungen zwingen soll. Die Zeit läuft Selenskyj davon.

Berlin taz | Für Wolodymyr Selenskyj hat eine wichtige diplomatische Woche begonnen. Der Präsident der Ukraine wirbt bei der UN-Generalversammlung für mehr internationale Solidarität gegen Russland – und bei der US-Regierung für eine deutliche Ausweitung der militärischen Unterstützung vor dem Hintergrund einer zunehmend schwierigen Lage an der Kriegsfront im ost­ukrainischen Donbass.

„Wir haben nicht viel Zeit“, sagte Selenskyj kurz nach seiner Ankunft am Montag in Washington in einer Rede vor der „American Academy of Achievement“. „Die nächsten paar Monate werden entscheidend sein […] Wir haben nicht viel Zeit, um das Ergebnis zu definieren. Und wir müssen es definieren, nicht Russland und seine blutigen Verbündeten. Wir müssen schneller sein. Wir dürfen in den nächsten paar Kriegsmonaten keine Niederlage erleiden, damit wir in den nächsten Jahrzehnten keine Niederlage erleiden.“

Selenskyj will bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden einen „Siegesplan“ präsentieren, der eine Strategie beinhaltet, den Krieg zu den Bedingungen der Ukraine zu beenden. „Der Siegesplan ist ein Plan, der die Ukraine schnell stärker macht – eine stärkere Ukraine wird Putin an den Verhandlungstisch zwingen“, sagte der ukrainische Präsident in einem in Kyjiw geführten Interview mit dem New Yorker vor seiner Abreise. Es gehe um „spezifische Schritte, um die Ukraine in den Monaten Oktober, November und Dezember zu stärken und ein diplomatisches Ende des Krieges möglich zu machen“.

Ukrainische Sieges – und Friedenspläne

Einem Bericht der britischen Times zufolge beinhaltet der Plan vier Punkte: westliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die denen einer Nato-Mitgliedschaft gleichkommen; Fortführung der ukrainischen Offensive auf russischem Staatsgebiet, um bei Verhandlungen etwas auf den Tisch legen zu können; bestimmte moderne Waffensysteme; mehr internationale Finanzhilfen. Der ukrainische Kyiv Independent ergänzt, es gehe auch um verschärfte Sanktionen gegen Russland und die Erlaubnis, mit westlichen Waffensystemen militärische Ziele in Russland sowie Einrichtungen der russischen Öl- und Gasindustrie anzugreifen. Das sei nötig, um Russlands Vorteile bei Manpower und Staatseinnahmen auszugleichen.

Dieser „Siegesplan“ wird als Ergänzung zum bestehenden „Friedensplan“ der Ukraine dargestellt, der bereits auf mehreren internationalen „Friedensgipfeln“, zuletzt im Juni in der Schweiz, vorgestellt wurde. Dieser definiert Frieden in der Ukraine als vollständigen Rückzug Russlands aus ukrainischem Gebiet, einschließlich der Krim, sowie Reparationen durch Russland und Strafverfolgung der Kriegsverantwortlichen. Der „Siegesplan“ soll nun eine militärische Strategie aufzeichnen, die Russland zwingt, sich darauf einzulassen. „Sieg bedeutet Gerechtigkeit“, unterstrich Selenskyj in seinem Interview.

Um zu zeigen, dass die Ukraine zu verstärktem Druck auf Russland fähig ist, führen die ukrainischen Streitkräfte derzeit die stärksten Drohnenangriffe auf russische Militärbasen seit Kriegsbeginn durch. Der erste Angriff in Toropets im westrussischen Bezirk Twer am 18. September war so heftig, dass norwegische Seismologen ihn als Erdbeben registrierten; nach US-Berichten explodierten dabei 30.000 Tonnen Munition, was zwei bis drei Monaten des russischen Kriegsbedarfs entspricht. Drei Tage später wurde ein weiteres Munitionslager in Toropets getroffen, ebenso eines in Tichorezk im südrussischen Bezirk Krasnodar, wo nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland lagern. Alle Angriffe wurden mit ukrainischen Waffensystemen durchgeführt.