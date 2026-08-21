M ein Auto hat mehr Kamelhaar als deins.“

An der Hufelandstraße ist eine Kindergartengruppe mit ihrer Erzieherin in die M4 eingestiegen. Ein Mädchen und ein Junge sitzen mir gegenüber. Sie sind vier, vielleicht fünf Jahre alt. Beide halten sie ein Spielzeugauto in der Hand. Der Junge ein rotes, das Mädchen ein blaues. Ich bin kein Automarkenexperte, aber dass es Miniaturausgaben von teuren Sportwagen sind, sehe ich. Wird in dieser Preisklasse für die Sitzbezüge Kamelhaar statt Leder verwendet?

„Wroom“, macht der Junge und lässt sein Auto durch die Luft fahren und einen Looping machen.

„Kamele sind richtig schnell“, sagt das Mädchen. „In der Wüste machen die Scheichs sogar Rennen mit ihnen.“

„So wie bei der Formel 1?“

Das Mädchen nickt. „Die sind flink wie nix. Im Wüstensand sind die schneller als Autos.“

„Was ist Kamelhaar eigentlich genau?“, fragt der Junge, während er die Unterseite seines Boliden inspiziert.

„So etwas Ähnliches wie Pferdestärken“, sagt das Mädchen.

Also keine Sitzbezüge, denke ich.

„Je mehr Pferdestärke, umso mehr Kamelhaar“, erklärt sie weiter.

Vor meinem inneren Auge sehe ich eine Herde schwarzer Pferde mit sandblonden Kamelhaarschweifen im gestreckten Galopp über den Formel-1-Kurs von Abu Dhabi kurven.

„Wenn es Pferdestärken heißt, wieso heißt es dann nicht auch Kamelstärken?“, fragt der Junge. Er steuert sein Auto jetzt über die werbeverklebte Scheibe.

Das Mädchen zuckt mit den Schultern. „Ist halt so. Wörter sind manchmal komisch. Kamelhaar ist jedenfalls die Profibezeichnung für die Geschwindigkeit. Hat mir mein Papa gesagt. Mein Wagen kann mit 240 Kamelhaar über die Autobahn rasen.“

Ah. Jetzt klickt es bei mir. Ka Em Ha. Ka-Mel-Haar. Das meint sie also.

„Du kennst dich richtig gut aus“, sagt der Junge bewundernd.

In so einem Auto ist ganz schön viel Tier drin, denke ich. Ich lasse meinen Blick durch die Tram gleiten. Mit wie viel Pferdestärken und Kamelhaar wir hier wohl gerade unterwegs sind?