Waldbrände in Griechenland : Brandstiftung von rechts In der Region Evros an der Grenze zur Türkei machen Einheimische Migranten für das Feuer verantwortlich – und greifen teilweise zur Selbstjustiz. Ein Artikel von Ferry Batzoglou

Sakis Terzidis, 52, Fünftagebart, drahtig, Tarnhose, Kappe mit geradem Schirm, hält seinen alten Traktor nach einer Viertelstunde kräftig durchrüttelnder Fahrt auf einer Anhöhe an. Terzidis steigt aus und zeigt auf einen verbrannten Acker in der Ebene. Der Acker sei schon beim ersten großen Feuer im Südevros verbrannt, erklärt er. Am 19. August, einem Samstag, habe die Feuersbrunst im zehn Kilometer entfernten Ort Melia begonnen. Angefacht von starken Winden habe sich das Melia-Feuer mit rasender Geschwindigkeit nach Westen ausgebreitet. Die Feuer