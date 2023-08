Verbrannte Migranten in Griechenland : Eine neue Qualität

18 Geflüchtete sterben bei Waldbränden in Griechenland. Migranten werden beschuldigt, die Feuer gelegt zu haben. Es trifft wieder die ganz unten.

Erneut sind es unfassbare Nachrichten: Am Dienstag wurden 18 verkohlte Leichen von Geflüchteten im Dadiaswald an der griechischen Festlandgrenze zur Türkei gefunden. Sie waren auf dem Weg ins Landesinnere, bis sie im Dadiaswald, einer Durchgangsstation für viele Migranten, bei einem Waldbrand ihr Leben verloren. Erst Mitte Juni ertranken vor der griechischen Küste vor Pylos mutmaßlich 646 Flüchtlinge im Laderaum eines heillos überfüllten Fischkutter.

Ob im Mittelmeer oder auf dem Festland: Schutzsuchende sterben auf ihrem mühsamen Weg in ein neues, sicheres Leben, auch in Europa. Im Fall der verbrannten Migranten im Wald steckt jedoch eine völlig neue Qualität: Die griechische Öffentlichkeit bezichtigt Geflüchtete, die Waldbrände gelegt zu haben.

Offen wird zu einem Pogrom gegen sie aufgerufen. Das Narrativ: der Geflüchtete sei der skrupellose Brandstifter, der Hellas in Schutt und Asche legt. Darin steckt eine abscheuliche Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie. Die Staatsfeinde Nummer eins hätten nur eines im Sinn: das christliche Abendland zu vernichten.

Eine Metapher dürfte lehrreich sein. Die US-Juristin Kimberlé Crenshaw, die die kritische „Rassen“-Theorie (mit)entwickelte, verwendet sie: Man stelle sich einen Keller voller Menschen vor, von denen einige, wie bei einer menschlichen Pyramide, auf den Schultern anderer Menschen stehen. Diese Pyramide reicht bis an eine Decke. Oberhalb der Decke sind die Privilegierten der Gesellschaft, deren Rechte voll anerkannt sind. Ab und an öffnen die Privilegierten eine kleine Tür.

So lassen sie nur jene im Keller die obere Etage betreten, die sich direkt unter dem Dach befinden und nur in einem Faktor wie Hautfarbe, Geschlecht oder Religion benachteiligt sind. Ganz unten im Keller befinden sich jene, die gleich mehrfach von Ungleichheit betroffen sind. Letztere schaffen es nie, der Tiefe zu entkommen. Diese Ordnung der Welt wird uns durch den Laderaum des Fischkutters vor Pylos vor Augen geführt. Oder durch den Massentod im Dadiaswald. Diese Ordnung der Welt ist ganz und gar nicht in Ordnung.