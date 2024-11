Washington, D.C. taz | Im Endspurt des US-Wahlkampfs wird der Ton immer rauer. US-Vizepräsidentin Kamala Harris hielt genau eine Woche vor dem eigentlichen Wahltag eine Rede, in der sie die Wähler vor ihrem Kontrahenten warnte und selbst versprach, das Land immer vor die eigene Partei zu stellen. Die Kundgebung am Dienstagabend in Washington hatte zudem großen Symbolcharakter.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin sprach nämlich am selben Ort, an dem Nochpräsident Donald Trump vor mehr als drei Jahren seine Anhänger dazu aufforderte, zum US-Kapitol zu marschieren, um dort die Bestätigung von US-Präsident Joe Bidens Wahlsieg zu verhindern. Der 6. Januar 2021 wurde einer der schwärzesten Tage in der US-Geschichte.

Vor beeindruckender Kulisse, mit dem Weißen Haus im Hintergrund und zehntausenden Besuchern, versuchte Harris diejenigen, die noch immer nicht zwischen ihr und Trump entschieden haben, davon zu überzeugen, dass eine Stimme für Trump eine Stimme für die Tyrannei sei.

„Er ist jemand, der labil ist, von Rache besessen, von Groll zerfressen und auf uneingeschränkte Macht aus ist“, erklärte Harris in der Rede, die von ihrem Wahlkampfteam als „Closing Argument“, also als Schlussplädoyer, angepriesen wurde.

Umfragen sehen völlig offenen Wahlausgang

Letzten Umfragen zufolge ist der Wahlausgang weiterhin völlig offen. Laut der University of Florida sollen bereits mehr als 53 Millionen Amerikaner die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe genutzt haben. Wahlberechtigt sind rund 244 Millionen Menschen.

Für Harris ging es am Dienstagabend darum, den Kontrast zwischen ihr und Trump nochmals zu verdeutlichen und die Gefahr, die von einer möglichen zweiten Amtszeit ihres Kontrahenten für die US-Demokratie ausgehe, hervorzuheben. „Donald Trump hat ein Jahrzehnt damit verbracht, das amerikanische Volk zu spalten und Angst untereinander zu schüren. So ist er. Aber Amerika, ich bin heute Abend hier, um zu sagen: So sind wir nicht.“

Sie gelobte, eine Präsidentin für „alle Amerikaner zu sein“ und das Land immer über die Partei zu stellen. Ob diese Argumente am Ende bei den verbleibenden unabhängigen und unentschlossenen Wählern ziehen werden, bleibt abzuwarten. In Umfragen ist der Erhalt der US-Demokratie hinter Themen wie Wirtschaft, Einwanderung, Kriminalität und Abtreibungsrechte weit abgeschlagen zu finden.

Während Harris versucht, unentschlossene Wähler und republikanische Wähler, die keine weiteren vier Jahre Trump wollen, in den letzten Tagen vor der Wahl von sich zu überzeugen, versucht der Ex-Präsident seine loyalen Anhänger zu motivieren und frustrierte Wähler einzufangen.

Trump bezeichnet New Yorker Kundgebung als „Lovefest“

Bei einer Kundgebung in New York am Sonntag war es zu einer Reihe von rassistischen und vulgären Äußerungen gekommen, die Trump schaden könnten. Der 78-Jährige kommentierte die Aussagen der anderen Redner nicht und bezeichnete die Veranstaltung in New York am Dienstag als ein „Fest der Liebe“.

Vor allem die Aussagen des Komikers Tony Hinchcliffe, der Puerto Rico als eine „schwimmende Insel aus Müll“ bezeichnete, wurde in der Öffentlichkeit und von Trump-Gegnern stark kritisiert.

Für Trump spricht weiterhin, dass viele Amerikaner vom wirtschaftlichen Aufschwung, den das Land nach der Corona-Pandemie hingelegt hat, nichts spüren. Die inflationären Preissteigerungen, vor allem im Bereich von Lebensmitteln, machen vielen Haushalten weiterhin zu schaffen.

Während einer Wahlkampfveranstaltung im Swing State Pennsylvania am Dienstag stellte Trump deshalb eine einfache, doch effektive Frage: „Geht es Ihnen jetzt besser als vor vier Jahren?“

Trump verspricht Einfuhrzölle auf alle Importgüter

Glaubt man Untersuchungen, dann sagt eine Mehrheit der Amerikaner, dass das Land sich in die falsche Richtung bewegt. Trump will bei einem Wahlsieg Einfuhrzölle auf alle Importgüter verhängen und die größten Abschiebemaßnahmen in der Geschichte des Landes durchführen.

Bei einer Pressekonferenz in Florida attackierte er am Dienstag Harris' Führungsqualitäten. „Keine Person, die im In- und Ausland so viel Zerstörung und Tod verursacht hat, sollte jemals Präsident der Vereinigten Staaten sein dürfen“, sagte Trump.

Im Gegensatz zu Trump, der Demokraten oft als Feinde bezeichnet, will Harris auch Republikaner ins Boot holen. „Er will [seine Gegner] ins Gefängnis werfen. Ich werde ihnen einen Platz am Verhandlungstisch geben“, sagte sie.

Die verbleibenden Tage bis zur Wahl werden Harris und Trump mit Wahlkampf-Auftritten in den so wichtigen sieben Swing States verbringen.