C hristian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe. Er hat ein Büro in der taz und zeichnet (un)regelmäßig den „Specht der Woche“.

In dem Bild habe ich das Rote Rathaus in Berlin-Mitte gemalt. Davor fährt ein Dienstwagen der Abgeordneten. Im August geht der Wahlkampf in Berlin los und dann werden wieder viele Plakate aufgehängt. Ich bin gespannt, was passiert und wer ins Rathaus einzieht.

Vielleicht wird es eine Dreierkoalition aus CDU, SPD und Grünen geben. Wenn man sich die Wahlumfragen anschaut, sieht es nicht gut aus für die CDU. Für die SPD auch nicht. Die Linke ist sehr stark in Berlin. Aber die Linke ist auch zerstritten und niemand will mit ihnen zusammenarbeiten. Kai Wegner war bei manchen Sachen okay.

Aber er hätte sich nicht den Fehler erlauben dürfen. Er war Tennis spielen, als es den großen Stromausfall gab. Ich hätte es gut gefunden, wenn die CDU mal eine Frau in Berlin aufgestellt hätte. Die SPD steht auch nicht gut in Berlin da. Die waren mal eine Arbeiterpartei und haben sich um die Leute gekümmert. Das machen die heute nicht mehr, sollten sie aber. Ich bin gespannt wie der Wahlkampf läuft. Den Igel über dem Rathaus habe ich einfach so gemalt, vielleicht zieht der auch ins Rathaus ein.

Protokoll: Selina Hellfritsch